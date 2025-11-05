Κασσελάκης: Δεν θα πάρω το βιβλίο του Τσίπρα – Αν μου το στείλει, θα το δωρίσω

«Δεν θα πάρω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, τονίζοντας πως πρόθεσή του είναι να επικεντρωθεί στο μέλλον και πως δεν «έχει όρεξη να αναμοχλεύει εμπειρίες από το 2015 που είναι τραυματικές για ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας».

«Εγώ κοιτάω στο μέλλον και πώς μπορούμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας προσθέτοντας: «Αν μου το στείλει, θα το δωρίσω».

Σημείωσε, μάλιστα, ότι δεν έχει καμία περιέργεια για το βιβλίο και σχολίασε: «Δεν θέλω να ξαναμάθω αυτά που ξέρουμε όλοι, έχω περιέργεια για το πώς περνάει ο κόσμος». Τόνισε, ακόμη, πως η αναμόχλευση παλαιών γεγονότων «δεν βοηθάει την προοδευτική παράταξη και την πολιτική αλλαγή».

«Το να πηγαίνουμε πίσω αντί για μπροστά δεν βοηθάει τον τόπο. Εγώ όσα έγραψα στο βιβλίο μου για να ξέρει ο κόσμος τι έγινε, το έγραψα επί τόπου. Ούτε έγραψα μετά από τόσα χρόνια για όσα συνέβησαν στο παρελθόν ενώ ο κόσμος βράζει» συνέχισε ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος, μάλιστα, εκτίμησε ότι το βιβλίο δεν θα αναφέρει και πολλά για τον ίδιο.

«Η αλλαγή δεν θα έρθει από υλικά του παρελθόντος, το είδατε και στη Νέα Υόρκη. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι πάει να πει δίνω ευκαιρίες σε νέους και τι αναμοχλεύω το παρελθόν. Αυτό που είδα από τα ονόματα», είπε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, αναφερόμενος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρας, «είδα τον επικοινωνιακό σύμβουλο που ήταν στις εκλογές του 2023, Νίκο Μαρατζίδη, ο οποίος πέρα από το μένος εναντίον μου... είναι μια ομάδα που μυρίζει παρελθόν και αποτυχία».