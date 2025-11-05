Πηγές ΝΔ για Αυγενάκη: Απάντησε σε όλα με στοιχεία – Εν κενώ η στοχοποίηση από την αντιπολίτευση

«Απαντήσεις και αναλυτικά στοιχεία» κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τους κύκλους της Πειραιώς, που τονίζουν μεταξύ άλλων ότι ο πρώην υπουργός επιβεβαίωσε με τα λεγόμενά του τη διαχρονικότητα των παθογενειών του Οργανισμού και παρέθεσε σειρά εγγράφων για τις πρωτοβουλίες που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του για την αντιμετώπισή τους.

«Στη μαραθώνια κατάθεσή του κατέρριψε τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης που επιχειρεί συστηματικά να στοχοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία και υπογράμμισε ότι στόχος του δεν ήταν η συγκάλυψη αλλά η εξυγίανση», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Στέκονται, μάλιστα, σε δέκα σημεία της κατάθεσης Αυγενάκη που αξιολογούν ως τα πιο αποκαλυπτικά της κατάστασης

1. «Δεν ήρθα να κρύψω, ήρθα να λύσω»

Ο κ. Αυγενάκης απέδειξε με τα έγγραφα που κατέθεσε ότι ανέλαβε να θεραπεύσει χρόνιες παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζουν οι πηγές της ΝΔ, τονίζοντας πως ουδέποτε αποπειράθηκε να συγκαλύψει.

2. Απομάκρυνση Σημανδράκου με εννέα τεκμηριωμένους λόγους

Σαφείς και τεκμηριωμένους χαρακτήρισαν στελέχη της ΝΔ τους λόγους που παρέθεσε ο πρώην υπουργός σχετικά με την απομάκρυνση Σημανδράκου και τονίζουν πως στην κατάθεσή του ανέδειξε «συγκεκριμένες διοικητικές αστοχίες, παραλείψεις και προβληματικές πληρωμές που είχαν ήδη προκαλέσει επιπτώσεις στην αξιοπιστία του Οργανισμού και οικονομική επιβάρυνση για τη χώρα». Σημειώνουν, δε, πως απέδειξε ότι είχε «πλήρη γνώση των θεμάτων και θεσμική συνέπεια».

3. Έλεγχος δεσμευμένων ΑΦΜ – αποτελέσματα με αριθμούς

«Από τα 16.548 ΑΦΜ που θεωρούνταν ύποπτα, ελέγχθηκαν 7.545. Από αυτά, 6.815 αποδεσμεύθηκαν καθώς δεν παρουσίασαν καμία παρατυπία, ενώ 730 διαβιβάστηκαν στις Εισαγγελικές Αρχές», τονίζουν τα στελέχη της ΝΔ, σημειώνοντας ότι ο κ. Αυγενάκης τόνισε πως «δεν μπορούμε να κρατάμε ομήρους τους αγρότες - οφείλουμε να κάνουμε δίκαιους και ταχείς ελέγχους».

4. Προστασία δημοσίου συμφέροντος και αγροτών

Επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αν οι ενισχύσεις δεν πληρωθούν εντός δύο ετών, το κόστος μεταφέρεται στο Δημόσιο, ενώ στην τριετία ο αγρότης χάνει οριστικά τα δικαιώματά του. Με τη διαδικασία αποδέσμευσης των ΑΦΜ προστάτευσε τόσο το Δημόσιο όσο και τους δικαιούχους, προλαμβάνοντας αδικίες και δημοσιονομικές απώλειες, υποστηρίζουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

5. Θεσμική λύση μετά από δεκαετία αδράνειας

«Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε ότι το ζήτημα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ) αποτελεί χρόνιο θεσμικό έλλειμμα», τονίζουν οι κύκλοι της Πειραιώς και προσθέτουν: «Με νομοθετική ρύθμιση έδωσε παράταση έως 31/12/2025 και καθιέρωσε σαφές πλαίσιο υλοποίησης».

6. Ενεργοποίηση Περιφερειών και έλεγχος προόδου

Στη συνέχεια, αναφέρουν ότι ο πρώην υπουργός ζήτησε από όλες τις Περιφέρειες να απαντήσουν εντός 15 ημερών αν θα αναλάβουν την εκπόνηση των ΔΣΒ· όπου δεν υπήρξε ανταπόκριση, η ευθύνη μεταφέρθηκε στο ΥΠΑΑΤ. Έστειλε 13 προσωπικές επιστολές σε Περιφερειάρχες, «δείχνοντας προσήλωση στη διαφάνεια και στην ταχύτητα διοίκησης», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

7. Ψηφιακός μετασχηματισμός και διαφάνεια

«Ο κ. Αυγενάκης προώθησε την πλήρη ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος, υπογράφοντας δύο νέες συμβάσεις πληροφορικής (6/11/2023) και εισάγοντας πέντε ηλεκτρονικές υπηρεσίες για αποθέματα, σπόρους, λιπάσματα και ελέγχους ποιότητας», υποστηρίζουν οι πηγές και παραπέμπουν στα λόγια του ίδιου του μάρτυρα πως «η ψηφιοποίηση εγγυάται διαφάνεια, ταχύτητα και ισονομία».

8. Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας

«Παρουσίασε τη σύμβαση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρίσιμων τομέων Πληροφορικής και Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν, υποστηρίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσε τη διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και τη βιώσιμη λειτουργία του Οργανισμού.

9. Παρουσίαση 12 διορθωτικών ενεργειών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Λευτέρης Αυγενάκης κατέθεσε 12 διορθωτικές ενέργειες (9 δομικές και 3 τεχνικές) για την αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνουν στελέχη της ΝΔ, τονίζοντας πως στις 27 Μαΐου 2024 παρουσίασε το σχέδιο στις Βρυξέλλες, όπου 6 από τις 12 παρατηρήσεις είχαν ήδη ικανοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2024 το σχέδιο υποβλήθηκε επισήμως στη DG AGRI.

10. Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, υπογράμμισε ότι κατέθεσε πάνω από 20 τεκμηριωμένα στοιχεία (ελέγχους, πορίσματα, νόμους, ποσά) και έκλεισε λέγοντας: «Δεν ήρθα να κρύψω τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθα να τα λύσω. Και τα άγγιξα όλα», σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ καταληκτικά.