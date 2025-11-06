ΠΑΣΟΚ για συμφωνία με ExxonMobil: Ο Μητσοτάκης χαρακτήριζε τους υδρογονάνθρακες «μάχες του προηγούμενου αιώνα»
20:47 - 06 Νοε 2025

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει την Πέμπτη (6/11) με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη δήλωση του πρωθυπουργού για τη συμφωνία με την ExxonMobil στο Ιόνιο για γεωτρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ παραπέμπει σε δηλώσεις του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ πριν λίγα χρόνια, όπου υποστήριξε ότι οι υδρογονάνθρακες αποτελούν μία μάχη του περασμένου αιώνα. Υποστηρίζει επίσης πώς τον δρόμο για τη σημερινή συμφωνία άνοιξε το 2011, όταν την χώρα κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Με πολιτική κατανόηση και συγκατάβαση για τη δυσχερή πολιτική του θέση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη σημερινή δήλωσή του για τη συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 του Ιονίου Πελάγους να καταλήγει: «Μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και πολιτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο».

Προφανώς ο κ. Πρωθυπουργός ξέχασε τις δηλώσεις του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν λίγα μόλις χρόνια, σύμφωνα με τις οποίες: «δεν θα συνεχίσουμε τις διαμάχες του προηγούμενου αιώνα για τους υδρογονάνθρακες, ένα αγαθό που χάνει την αξία του».

Ξέχασε επίσης, τις δηλώσεις υπουργών του ότι δεν πρόκειται να τρυπήσουμε τις θάλασσες μας για να βρούμε αέριο και πετρέλαιο.

Ασφαλώς, από έναν Πρωθυπουργό σε πλήρη πανικό, δεν περιμέναμε να έχει έστω και τη στοιχειώδη πολιτική ευπρέπεια να αναγνωρίσει ότι όλα αυτά για τα οποία πανηγυρίζει σήμερα, είναι έργα του ΠΑΣΟΚ.

Είναι έργα που στηρίζονται στο Ν.4001/2011, με τον οποίο προκηρύχθηκε Διεθνής Διαγωνισμός και στη συνέχεια το Block 2 κατακυρώθηκε σε αναδόχους.

Με τον ίδιο νόμο κατοχυρώθηκαν επίσης τα απώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΖ και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

