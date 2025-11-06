Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων να συμβαδίσει με την επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης
20:00 - 06 Νοε 2025

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων να συμβαδίσει με την επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
Σχετικά με το επενδυτικό ενδιαφέρον στο τομέα της ΤΝ στην Ελλάδα, ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ ανέφερε ότι η χώρα καταγράφει υψηλή προσέλκυση κεφαλαίων από hyperscalers, ειδικά στην περιοχή της Αττικής, που εξελίσσεται σε κόμβο Data Centers.  
Την επιτάχυνση ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων ανέδειξε ως κρίσιμη παράμετρο για να προχωρήσουν οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Data Centers ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης κατά τη συμμετοχή του στην 6η Διατλαντική Διάσκεψη για την Ενέργεια (P-TEC).

Όπως ανέφερε ο κ. Μανουσάκης η επενδυτική έκρηξη των τελευταίων χρόνων στη βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργεί την ανάγκη αξιοποίησης όλων των απαραίτητων δικτυακών υποδομών ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες υψηλού φορτίου. Σχολίασε, ωστόσο, ότι η ταχύτητα με την οποία προχωρά η κατασκευή υποδομών υπολογιστικής ισχύος δεν μπορεί να συμβαδίσει εύκολα με αυτή των ηλεκτρικών δικτύων και τόνισε ότι «εάν θέλουμε η Τεχνητή Νοημοσύνη να αναπτυχθεί και τα δίκτυα να μην αποτελέσουν σημείο συμφόρησης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανάπτυξή τους ως μια αποστολή», αλλάζοντας τον τρόπο που λειτουργούμε τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και κυβερνήσεων.

Επεσήμανε ότι απαιτείται «σκέψη έξω από το κουτί», φέρνοντας ως παράδειγμα επενδυτές σε Data Centers που εξετάζουν την προοπτική δημιουργίας τοπικής παραγωγής ενέργειας για την τροφοδότησή των εγκατάστασεών τους, η οποία θα συμπληρώνει τη σύνδεση με το δίκτυο, κάτι που όπως σχολίασε «αλλάζει το επιχειρηματικό μοντέλο».

Υπογράμμισε ότι η κατασκευή των ηλεκτρικών δικτύων αντιμετωπίζει μία σειρά από διαχρονικές δυσκολίες όπως ρυθμιστικές και αδειοδοτικές προκλήσεις και αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, προσθέτοντας ότι η εργαλειοθήκη για την αντιμετώπισή τους είναι γνωστή, αναφέροντας ενδεικτικά την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, την εισαγωγή ευέλικτων διαδικασιών προμηθειών και την παροχή κινήτρων για καλύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, δεδομένου του μεγάλου ανταγωνισμού στον τομέα των κατασκευών.

Εξήγησε ότι πέρα από τις γραμμές που καταλήγουν στα Data Centers, χρειάζεται και ένα ισχυρό δίκτυο κορμού για το οποίο απαιτούνται κάθετοι και οριζόντιοι ηλεκτρικοί διάδρομοι που θα αξιοποιούν ενέργεια από διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές ζώνες. Πρόσθεσε ότι αποστολή του ΑΔΜΗΕ είναι να αναπτύσσει διεθνείς διασυνδέσεις, ως κατασκευαστικός βραχίονας της ελληνικής κυβέρνησης. Τόνισε επίσης τη σημασία για ταχύτερη εισαγωγή των τεχνολογιών αποθήκευσης στο σύστημα, και τη συμμετοχή των ΦοΣΕ στην αγορά ως ενιαίες οντότητες, ως μέσα αντιμετώπισης της στοχαστικότητας των ΑΠΕ -που σήμερα συμμετέχουν στο μείγμα σε ποσοστό περίπου 55%- και της ζήτησης που θα γίνεται ολοένα πιο μεταβλητή λόγω των Data Centers.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους ηλεκτρικούς διαδρόμους που αναπτύσσονται με επίκεντρο την Ελλάδα, ανέφερε ενδεικτικά την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ, έργο για το οποίο υπάρχει συνεργασία με το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ηνωμένων Πολιτειών DFC, καθώς και τη διασύνδεση Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας, για την οποία έχει συσταθεί θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ από κοινού με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Σαουδικής Αραβίας. Αναφέρθηκε επίσης στην τηλεπικοινωνιακή θυγατρική του Διαχειριστή Grid Telecom που συμμετέχει ως μέτοχος στη διακλάδωση του καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών 2Africa και αναπτύσσει νέα έργα στην Ανατολική Μεσόγειο, σε συνεργασία με τα ΗΑΕ και το Ισραήλ.

Σχετικά με το επενδυτικό ενδιαφέρον στο τομέα της ΤΝ στην Ελλάδα, ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ ανέφερε ότι η χώρα καταγράφει υψηλή προσέλκυση κεφαλαίων από hyperscalers, ειδικά στην περιοχή της Αττικής, που εξελίσσεται σε κόμβο Data Centers. Ο κ. Μανουσάκης ανέφερε ότι στην Ελλάδα επενδύουν κυρίως αμερικανικές εταιρείες σε AI και Data Centers και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε αφενός να διευκολύνει τέτοιου είδους επενδύσεις και αφετέρου για να αναπτύξει τη δική της τεχνολογία.

Τέλος, αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό που θα επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον τρόπο λειτουργίας του Διαχειριστή. «Πιστεύουμε βαθιά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαδραματίσει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο», είπε, καταλήγοντας ότι ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει πλέον όλα τα ψηφιακά μέσα, εξειδικευμένες πληροφοριακές πλατφόρμες, αισθητήρες και drones, για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος, ώστε πάντα σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα, να αντιμετωπίζονται οι σύγχρονες προκλήσεις διαχείρισης του συστήματος.

