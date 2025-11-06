Ελλάδα-ΗΠΑ: Ενεργειακή συμμαχία με γεωπολιτικό βάθος – Ιστορική συμφωνία για εξορύξεις στο Ιόνιο

Νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή και γεωπολιτική ιστορία της Ελλάδας ανοίγει η συμφωνία που υπεγράφη στο Ζάππειο μεταξύ των ExxonMobil, HelleniQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνών και γεωτρήσεων στο «Block 2» του Ιονίου Πελάγους. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ενεργειακή σύμπραξη που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), σηματοδοτώντας μια στρατηγική αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με φόντο την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η συμφωνία αφορά το πλέον ώριμο ενεργειακά θαλάσσιο οικόπεδο της χώρας, όπου οι πρώτες γεωτρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τζον Άρντιλ, ο επικεφαλής της Energean Μαθιός Ρήγας και ο CEO της HelleniQ Energy Ανδρέας Σιάμισιης. Με την είσοδο της ExxonMobil στο σχήμα, οι έρευνες στο Ιόνιο αποκτούν σαφώς διεθνή χαρακτήρα, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου.

Μητσοτάκης: Ιστορική στιγμή η συμφωνία με την ExxonMobil για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική στιγμή» για τη χώρα, σημειώνοντας ότι «η ExxonMobil, που ήδη δραστηριοποιείται νότια της Κρήτης, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: εισέρχεται και στο Ιόνιο, με ερευνητική γεώτρηση που μπορεί να ξεκινήσει εντός 18 μηνών – την πρώτη στη χώρα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια». Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για μια «πράξη ευθύνης και προοπτικής» που ενισχύει την Ελλάδα ως ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική.

Το πλάνο της ExxonMobil και το γεωπολιτικό όφελος για τη χώρα

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της υπογραφής, ο Τζον Άρντιλ, αντιπρόεδρος της ExxonMobil, υπογράμμισε το μέγεθος και τη στρατηγική σημασία της επένδυσης: «Η δέσμευσή μας για το Ιόνιο αντιστοιχεί σε επενδύσεις ύψους 5 έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν το 2026-2027, με στόχο την πλήρη ανάπτυξη του έργου στα επόμενα χρόνια». Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το «Οικόπεδο 2» ενδέχεται να κρύβει ενεργειακούς πόρους που φτάνουν τα 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου – ποσότητα ικανή να καλύψει για χρόνια σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών αναγκών. Από την πλευρά της η Energean έκανε λόγο για «μια νέα εποχή στην έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα».

Η ελληνική κυβέρνηση βλέπει στη συμφωνία αυτή όχι μόνο μια μεγάλη επενδυτική επιτυχία, αλλά και ένα αποφασιστικό βήμα στη στρατηγική σημασία της χώρας. Η ενίσχυση της παρουσίας των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στην Ανατολική Μεσόγειο –με την ExxonMobil στο Ιόνιο και την Chevron να δραστηριοποιείται νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου– αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και ενισχύει την ευρωπαϊκή στρατηγική για διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.

Η Ουάσιγκτον φέρεται επίσης να δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικά λιμάνια και ναυπηγεία που θα συμβάλουν στη μεταφορά ενέργειας, με καθοριστικό ρόλο να διαδραματίζει η ελληνική ναυτιλία. Εξάλλου, οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες ελέγχουν το 33% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων και το 25% των πλοίων μεταφοράς LNG, στοιχείο που δίνει στην Ελλάδα πλεονέκτημα στη νέα ενεργειακή γεωοικονομία.

Πιερρακάκης, Παπασταύρου, Κικίλιας, Παπαστεργίου: Αναπτυξιακό υπόδειγμα η Ελλάδα με έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες

Από εκεί και πέρα, στο κοινό πάνελ της Συνόδου P-TEC, τέσσερις Έλληνες υπουργοί παρουσίασαν το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας, με αιχμή τη στρατηγική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να κινηθεί «με ταχύτητα και φιλοδοξία», επιδιώκοντας συνεργασίες με διεθνείς επενδυτές. «Η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλώς αποδέκτης επενδύσεων, αλλά δύναμη που συνδιαμορφώνει τις νέες παραγωγικές συμμαχίες», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ελληνοαμερικανική οικονομική σχέση έχει πλέον «υπαρξιακή διάσταση».

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου εστίασε στη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης και της σύνδεσης των ενεργειακών έργων με τις τοπικές κοινωνίες. «Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές οικονομίες, να στηρίζουν την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την επόμενη δεκαετία «καθοριστική για τη μετάβαση σε ένα ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας μίλησε για τη «σύζευξη» ναυπηγείων, ενέργειας και άμυνας, εξηγώντας ότι η αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην οικονομία και την εθνική ασφάλεια. «Πρόκειται για τρεις όψεις του ίδιου στρατηγικού σχεδίου», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η ψηφιακή μετάβαση οφείλει να υπηρετεί τον πολίτη και να ενισχύει την κοινωνική συνοχή. «Η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο αποδοτικότητας, αλλά γέφυρα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και κοινωνίας», ανέφερε, παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες για ψηφιακή εκπαίδευση και συμμετοχική διακυβέρνηση.

