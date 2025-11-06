Μητσοτάκης: Ιστορική στιγμή η συμφωνία με την ExxonMobil για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στα social media χαρακτήρισε «ιστορική στιγμή» τη συμφωνία της ExxonMobil με τις Energean και HelleniQ Energy για την ανάληψη του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, επισημαίνοντας τη σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της Ελλάδας.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η ExxonMobil, που ήδη δραστηριοποιείται νότια της Κρήτης, θα προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση εντός 18 μηνών, την πρώτη στη χώρα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται όχι απλώς για επένδυση, αλλά για βήμα ευθύνης και προοπτικής, που ενισχύει την Ελλάδα ως ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική χώρα.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού στο Facebook:

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας.

Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας.

Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο.

Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών.

Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής.

Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.

Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».