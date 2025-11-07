Ελληνογερμανικό Σχέδιο Δράσης: Ενέργεια, ψηφιακή μετάβαση και ευρωπαϊκή ασφάλεια στο επίκεντρο του 7ου γύρου διαβουλεύσεων
Πολιτική
08:40 - 07 Νοε 2025

Ελληνογερμανικό Σχέδιο Δράσης: Ενέργεια, ψηφιακή μετάβαση και ευρωπαϊκή ασφάλεια στο επίκεντρο του 7ου γύρου διαβουλεύσεων

Reporter.gr Newsroom
Στις «καλές πρακτικές» της Ελλάδας αναφέρθηκε υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, τονίζοντας ότι αυτές ενδιαφέρουν τη Γερμανία, μιλώντας στον 7ο γύρο διυπουργικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Σχεδίου Δράσης, ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες (6/11) στο Βερολίνο.  

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η ενέργεια και η ψηφιακή μετάβαση, ενώ τέθηκαν και θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής ασφάλειας.

Η συζήτηση για την ενέργεια επικεντρώθηκε κυρίως στο «πράσινο» υδρογόνο, στο πώς η Ελλάδα μπορεί να παράξει και να παρέχει μέσω κατάλληλων διασυνδέσεων «πράσινο» υδρογόνο στη Γερμανία και στο πώς θα δημιουργηθεί το αναγκαίο πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει την υλοποίηση της οικονομίας του υδρογόνου.

«Το πώς δηλαδή το πράσινο υδρογόνο θα καταστεί εμπορικό ώστε να δημιουργήσουμε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει τη μετατροπή του σε ένα υπαρκτό και εμπορικό καύσιμο», δήλωσε ο κ. Θεοχάρης και επισήμανε ότι η οικονομία του υδρογόνου, η παραγωγή και η μεταφορά του, περιλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενεργειακή Μετάβαση ώστε να μπορεί η Ελλάδα και σε αυτόν τον τομέα να είναι κόμβος και σημείο επαφής και εξαγωγής υδρογόνου προς την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στην ψηφιακή μετάβαση, ο υφυπουργός Εξωτερικών έκανε ακόμη λόγο για έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα έχει πλέον μεγάλη εμπειρία και μίλησε αφενός για το γεγονός ότι το ελληνικό υπουργείο Ψηφιακής Μετάβασης ιδρύθηκε ήδη το 2019, ενώ π.χ. το αντίστοιχο γερμανικό μόλις πριν από λίγους μήνες, αλλά και στα παραδείγματα του «gov.gr», το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, «το ζηλεύουν και οι Γερμανοί» και σε αυτό του «Kids Wallet», για τον έλεγχο της πρόσβασης των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την προστασία των χρηστών από ακατάλληλο περιεχόμενο και πιθανούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, αποτελεί πλέον αμοιβαία παραδοχή και η μεγαλύτερη σήμερα σύγκλιση απόψεων της ελληνικής και της γερμανικής πλευράς μεταξύ άλλων σε θέματα εμπορικής συνεργασίας, μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων και έρευνας. Οι δύο πλευρές, αν και εκφράζουν διαφορετικές απόψεις σχετικώς με το συνολικό ύψος κονδυλίων στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, χαιρέτισαν την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυξημένα κονδύλια στον τομέα της έρευνας.

Κατά τις διμερείς συναντήσεις τέθηκε ακόμη η εν εξελίξει συζήτηση για το ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE και η πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική αντιπροσωπεία εξήγησε τις θέσεις της και τόνισε ότι δεν είναι αντιθετικές, αλλά θέσεις υπεράσπισης του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

«Οι προϋποθέσεις που θέτουμε είναι τέτοιες που φέρνουν την Τουρκία πιο κοντά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και αν η Τουρκία ισχυρίζεται τελευταία ότι θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, μπορεί τώρα να το αποδείξει και στην πράξη, υιοθετώντας τις ευρωπαϊκές αρχές» σημείωσαν οι διπλωματικές πηγές.

«Αν περιλαμβάνονται χώρες οι οποίες δεν είναι αξιόπιστες στην τήρηση των ευρωπαϊκών αρχών, τότε το πρόβλημα απλώς το σπρώχνουμε πιο κάτω και θα προκύψει αργότερα. Λέμε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στα πόδια της, αλλά αυτό θα πρέπει να συμβεί με χώρες με τις οποίες μοιράζεται τις ίδιες αντιλήψεις σχετικά με το πού πάει ο κόσμος», επισήμανε η ελληνική αντιπροσωπεία και πρόσθεσε ότι σε μια εποχή επανεξέτασης ή μετασχηματισμού της σχέσης της ΕΕ με τις ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι πολύ ισχυροί εσωτερικά.

«Αυτή η ισχύς όμως θα πρέπει να είναι καλά δεμένη. Δεν θέλουμε ένα οικοδόμημα με ρωγμές», ανέφεραν οι ίδιες διπλωματικές πηγές.

