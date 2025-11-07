Αυγενάκης: Να σταματήσει η στοχοποίηση - Η Κρήτη δεν είναι πρωταθλήτρια στις παράνομες επιδοτήσεις
Πολιτική
09:10 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Την ανάγκη για ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ουσιαστική δουλειά από τις αρχές τόνισε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στο ERTnews, αναφορικά με τα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια και τις έρευνες γύρω από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι «έχουν ακουστεί υπερβολές και λάθη που δεν βοηθούν» και ζήτησε «ηρεμία, λίγα λόγια και πολλή δουλειά από την αστυνομία». Αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει αποστείλει επιστολή στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας την ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Μοιρών και την ενεργοποίηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Μεσαράς, που «υφίσταται μόνο στα χαρτιά».

Η οπλοκατοχή δεν λύνεται με δηλώσεις

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της οπλοκατοχής στην Κρήτη, ο πρώην υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για «ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο που δεν αντιμετωπίζεται με δηλώσεις ή σπασμωδικές κινήσεις».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη περί «αμερικανικού μοντέλου οπλοκατοχής», είπε: «Είναι η προσωπική του άποψη. Εγώ πιστεύω ότι η σχέση των Κρητικών με τα όπλα μπορεί να μετατραπεί σε θετική, μέσα από οργανωμένη σκοπευτική δραστηριότητα, όπως συνέβη τη δεκαετία του ’80 και του ’90».

Τόνισε επίσης ότι η πολιτεία πρέπει να εργαστεί συστηματικά και με συνέχεια, ενώ αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός για το ζήτημα της οπλοκατοχής στο νησί.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κρήτη δεν είναι πρωταθλήτρια στις παρανομίες

Αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, ο κ. Αυγενάκης ξεκαθάρισε ότι «η Κρήτη δεν είναι πρωταθλήτρια σε παρανομίες» και πως «υπάρχουν άλλες περιοχές με πολύ μεγαλύτερα ποσά και περιστατικά».

«Φτάνει πια με τη στοχοποίηση της Κρήτης. Έγινε λάθος από την αντιπολίτευση, το αναγνωρίζουν και το μαζεύουν τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι, αν και 16.500 ΑΦΜ είχαν δεσμευθεί, μόλις 1.500 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη με πορίσματα, καθώς «οι υπόλοιποι 15.000 είχαν δεσμευτεί αδίκως». Προειδοποίησε δε ότι αν καθυστερήσουν οι αποδεσμεύσεις, «οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματά τους».

Καταθέτω ως μάρτυρας, όχι ως κατηγορούμενος

Απαντώντας στις αιχμές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για «πιέσεις» προκειμένου να αποδεσμευτούν επιδοτήσεις, ο κ. Αυγενάκης δήλωσε: «Ειπώθηκαν ενάμιση χρόνο μετά την απομάκρυνσή του, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Όταν μιλάς, πρέπει να το αποδεικνύεις».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα δέχθηκε πρόστιμο 170 εκατ. ευρώ για λάθη πληρωμών που είχαν επισημανθεί ήδη από το 2012, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει την παραίτηση της τότε διοίκησης καταθέτοντας «εννέα σοβαρούς λόγους, τεκμηριωμένους με έγγραφα».

Κλείνοντας, ο Λευτέρης Αυγενάκης ζήτησε να σταματήσει «η απαράδεκτη συλλογική στοχοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων», τονίζοντας: «Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν χαραμάδες του συστήματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος λαμβάνει επιδότηση είναι ύποπτος. Οι περισσότεροι αγρότες δουλεύουν τίμια και σκληρά».

