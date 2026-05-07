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Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου
Ειδήσεις
22:58 - 07 Μάι 2026

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου

Reporter.gr Newsroom
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Υπό πρωτοφανείς συνθήκες ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο οι απολογίες του 54χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, αλλά και της συζύγου του, με τις δικαστικές Αρχές να αποφασίζουν την προφυλάκιση και των δύο.

Σύμφωνα με μετάδοση της ΕΡΤ, Η διαδικασία εξελίχθηκε με απόλυτη μυστικότητα, καθώς εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τις απολογίες των κατηγορουμένων, σε μια επιχείρηση ασφαλείας που χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δικαστικά δεδομένα.

Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ως φυσικός αυτουργός, αφού φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 21χρονο, ενώ η σύζυγός του διώκεται μέχρι στιγμής για απλή συνέργεια στην υπόθεση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκιση και των δύο. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να μεταφερθούν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης μέχρι να εκδικαστεί η πολύκροτη υπόθεση.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 23:53
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