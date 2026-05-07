Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου

Σύμφωνα με μετάδοση της ΕΡΤ, Η διαδικασία εξελίχθηκε με απόλυτη μυστικότητα, καθώς εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τις απολογίες των κατηγορουμένων, σε μια επιχείρηση ασφαλείας που χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δικαστικά δεδομένα.

Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ως φυσικός αυτουργός, αφού φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 21χρονο, ενώ η σύζυγός του διώκεται μέχρι στιγμής για απλή συνέργεια στην υπόθεση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκιση και των δύο. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να μεταφερθούν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης μέχρι να εκδικαστεί η πολύκροτη υπόθεση.

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