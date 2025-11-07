Βορίδης: «Λάβρος» κατά Βάρρα στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Αν δεν υπέγραφα, θα διέπραττα παράβαση καθήκοντος

Σε μια καταιγιστική κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης υπερασπίστηκε με σφοδρό τρόπο τη νομιμότητα της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» για την κατανομή βοσκοτόπων, εξαπολύοντας παράλληλα βολές κατά του πρώην Προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα.

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι, αν δεν προχωρούσε στην εφαρμογή της διαδικασίας, θα διέπραττε παράβαση καθήκοντος, με βάση το κοινοτικό δίκαιο. «Η τεχνική λύση ήταν απολύτως νόμιμη. Οποιοσδήποτε έλεγχος διαφωνεί, δεν κατανοεί την ισχύουσα νομοθεσία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι σήμερα και επιτρέπει την κατανομή βοσκοτόπων μέχρι τη δημιουργία των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Σφοδρές καταγγελίες κατά Βάρρα

Ο πρώην υπουργός κατηγόρησε τον κ. Βάρρα ότι «τα ίδια που καταλογίζει σε μένα, τα έκανε και ο ίδιος», παρουσιάζοντας έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του και αφορούν ενέργειες για την κατανομή βοσκοτόπων το 2020. Όπως ανέφερε, από Νοέμβριο 2019 μέχρι την παραίτησή του τον Νοέμβριο 2020, ο κ. Βάρρας δεν πρότεινε καμία λύση για την εκταμίευση προκαταβολών ή την ορθή κατανομή των βοσκοτόπων, ενώ σε έγγραφο με τίτλο «Ενέργειες για την ορθή κατανομή βοσκοτόπων του 2020», η ίδια διαδικασία είχε εφαρμοστεί όπως και το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Βορίδης διερωτήθηκε δηκτικά: «Εγώ είμαι εγκληματίας που εφάρμοσα ό,τι εφάρμοσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ; Και ζητάει να εφαρμοστεί ό,τι έκανε ο Καπρέλης; Πόσο καλύτερο να γίνει;»

Ο πρώην υπουργός διάβασε στην Επιτροπή έγγραφα της Διεύθυνσης Ενισχύσεων, Αγοράς και Τεχνικών Ελέγχων, τα οποία επιβεβαιώνουν, όπως είπε, τη νομιμότητα της διαδικασίας. «Γιατί εγκαλούμαι; Διότι το 2019 και το 2020 – αυτή είναι η πράξη, η συμφωνία μου με την κατανομή βοσκοτόπων. Δεν αποτελούν πράξη δική μου, αλλά του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε.

Σε απάντηση για τη νομιμότητα της τεχνικής λύσης, ο κ. Βορίδης εξήγησε: «Οποιοδήποτε άλλο μέτρο θα ήταν ευθέως παράνομο, χωρίς διακριτική ευχέρεια. Υπάρχει σειρά νομοθεσιών που το προβλέπουν ρητά. Όποιος δεν την εφαρμόζει διαπράττει ευθέως παράβαση καθήκοντος».

Συμπλήρωσε ότι η εφαρμογή της τεχνικής λύσης είναι νόμιμη μέχρι τη δημιουργία των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ότι η σχετική διάταξη δεν έχει καταπέσει ποτέ.

Υπογραφές και αρμοδιότητες

Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία υπογραφής των εγγράφων για την κατανομή βοσκοτόπων, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο αντιπεριφερειάρχης, η υπογραφή περνά στον περιφερειάρχη ή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. «Αν δεν υπογράψεις, πάλι διαπράττεις παράβαση καθήκοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχολίασε δηκτικά ότι η προστασία που επικαλέστηκε ο κ. Βάρρας δεν είχε ουσιαστικό περιεχόμενο: «Το να μη μου φέρνει κάτι τέτοιο σημαίνει ότι με βάζει να κάνω παράβαση καθήκοντος», ενώ εξήρε την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας από τους προγενέστερους υπουργούς Αραχωβίτη και Αποστόλου.