Γεραπετρίτης: Τριεπίπεδο διπλωματικό σχέδιο - Σταθερότητα και συμμαχίες για την Ελλάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με άρθρο του στην εφημερίδα το «Βήμα» παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο, τριεπίπεδο διπλωματικό σχέδιο που εφαρμόζει η Ελλάδα τα τελευταία δύο και μισό χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας, της διεθνούς θέσης και της οικονομικής και αμυντικής ισχύος της χώρας.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κύριο Γεραπετρίτη, επιχειρεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας: Τη διατήρηση ειρήνης και ηρεμίας, τις ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και τη συμμετοχή σε οργανισμούς και τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πολιτική και ενεργειακή της ισχύ.

Η χώρα στοχεύει σε ουσιαστική σύγκλιση και σταθερότητα στη γειτονιά της, επιδιώκοντας μακροχρόνια ειρήνη και καλή γειτονία, με έμφαση στην ισχυρή διπλωματική παρουσία και υπεύθυνη ηγεσία.

Πρώτο επίπεδο: Εμπέδωση ηρεμίας στην περιοχή

Στο πρώτο επίπεδο, η Ελλάδα επικεντρώθηκε στη σταθεροποίηση της γειτονιάς της και στη δημιουργία συνθηκών ειρηνικής συνύπαρξης, παρά τις έντονες διεθνείς προκλήσεις και συγκρούσεις στις γειτονικές περιοχές.

Αναπτύχθηκε λειτουργική σχέση με Τουρκία, η οποία οδήγησε σε μείωση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, περιορισμό των μεταναστευτικών ροών από ανατολικά, ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και αναβάθμιση του τουρισμού προς τα ελληνικά νησιά μέσω ταχείας θεώρησης (visa).

Ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τη Λιβύη, διατηρώντας ανοικτούς διαύλους με τις δύο αντίπαλες πλευρές, περιορίζοντας τις μεταναστευτικές ροές, διασφαλίζοντας την προστασία των θαλάσσιων συνόρων και ενεργοποιώντας τις τεχνικές επιτροπές για την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Το αποτέλεσμα αυτής της περιόδου ήταν η αποκατάσταση χρόνου και ηρεμίας που επέτρεψε στην Ελλάδα να εδραιώσει την οικονομία, την αμυντική ισχύ και τη διπλωματική της θέση.

Δεύτερο επίπεδο: Εδραίωση εθνικών θέσεων

Το δεύτερο επίπεδο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των διεθνών επιχειρημάτων και συμμαχιών της χώρας:

Η Ελλάδα εκλέχθηκε σχεδόν ομόφωνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενισχύοντας την επιρροή της σε θέματα διεθνούς ασφάλειας.

Αναπτύχθηκαν ισχυρές σχέσεις με ΗΠΑ, Ισραήλ, αραβικές χώρες, Ινδία και χώρες του Κόλπου, ενώ η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε ενεργειακό κόμβο στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υλοποιήθηκαν πρωτοβουλίες χωρίς προηγούμενο, όπως:

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός για την καταγραφή των δυνητικών ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα που προστατεύουν την εθνική κυριαρχία.

Συνεργασίες με ενεργειακούς κολοσσούς (Chevron, ExxonMobil) για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο, αξιοποιώντας την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία.

Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τα ουσιαστικά επιχειρήματα της χώρας, με πολιτική και νομική βάση, ανεξάρτητα από εξωτερικές αντιδράσεις.

Τρίτο επίπεδο: Κεφαλαιοποίηση της διπλωματικής μας θέσης

Το τρίτο επίπεδο επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση της ισχυρής διεθνούς θέσης της Ελλάδας και στην ανάληψη πρωτοβουλιών ηγετικού χαρακτήρα:

Η Ελλάδα προτείνει τη δημιουργία πολυμερούς περιφερειακού σχήματος στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο τη συνεργασία παράκτιων χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Στόχοι του σχήματος περιλαμβάνουν:

Πολιτική προστασία και διαχείριση κρίσεων.

Μεταναστευτικό και προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος.

Οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και ενίσχυση διασυνδεσιμότητας.

Στο σχήμα συμμετέχουν αρχικά τα τέσσερα παράκτια κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα, με δυνατότητα μελλοντικής διεύρυνσης.

Η πρόταση προϋποθέτει σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας των συμμετεχόντων κρατών, ενώ τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν διερεύνηση προθέσεων και πιθανή σύνταξη μνημονίου κατανόησης για τη διαμόρφωση ατζέντας.