ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση αποφεύγει τον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο
Πολιτική
15:56 - 11 Νοε 2025

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση αποφεύγει τον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ανακοίνωση του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρεται στις πρωτοβουλίες του κόμματος για το Εθνικό Απολυτήριο. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του: «Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ανέλαβε από τις αρχές Ιουνίου την πρωτοβουλία για την έναρξη εθνικού διαλόγου σχετικά με το Λύκειο, το Εθνικό Απολυτήριο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η πρωτοβουλία μας αυτή συνάντησε την ευρεία συναίνεση όλων των κομμάτων, πλην ΚΚΕ.

Στις αρχές Νοεμβρίου και ενώ πέρασαν τέσσερις μήνες απραξίας από τη μία και μοναδική συνεδρίαση της Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε με επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων τη συνέχιση των διαδικασιών για τη διαμόρφωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τον Εθνικό Διάλογο που η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί.

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χ. Στεφανάδης αναφέρει αυτολεξεί:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σχετικά με το αίτημά σας για τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για την έναρξη, τον προγραμματισμό και τη διαμόρφωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο, το Εθνικό Απολυτήριο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για να συζητηθεί το επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα, επικοινώνησα με την κ. Υπουργό Παιδείας, Σ. Ζαχαράκη, που όπως είναι αντιληπτό η συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας είναι απαραίτητη, προκειμένου να βρεθεί κατάλληλη ημερομηνία.

Η κ. Υπουργός με πληροφόρησε ότι επίκειται συνάντησή της με τους αρχηγούς των πολιτικών παρατάξεων για αυτό το θέμα.

Επομένως, θα είμαστε σε επικοινωνία για μελλοντική σύγκληση της Επιτροπής».

Η απάντηση αυτή επιβεβαιώνει πλήρως την ανησυχία μας για την πρόθεση του Υπουργείου να αποφύγει την έναρξη του διαλόγου για το εθνικό απολυτήριο.

Το Υπουργείο επιχειρεί να παρακάμψει τον Πρόεδρο της επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων που μέχρι σήμερα έχει πλήρως ανταποκριθεί στα αιτήματα, όσο και να υποβαθμίσει τον θεσμικό ρόλο της Βουλής και της Επιτροπής, επιλέγοντας παράλληλους, προσχηματικούς “διαλόγους” και επικοινωνιακές κινήσεις χωρίς θεσμικό βάρος.

Η αναφορά της Υπουργού σε «πρόσκληση των αρχηγών παρατάξεων» είναι μία φαιδρή προσπάθεια υπεκφυγής.

Οι επικοινωνιακοί ελιγμοί, οι υπεκφυγές και οι μονομερείς εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ αποκαλύπτουν - παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις- την πραγματική πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας που είναι η παράκαμψη κάθε ουσιαστικής διαδικασίας διαλόγου και η μονομερής και αποκλειστική διαχείριση από το Υπουργείο, ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος, όπως το μέλλον του Λυκείου και του Εθνικού Απολυτηρίου.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε αντίθεση με την Κυβέρνηση, παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην αξία του διαλόγου και των συμμετοχικών διαδικασιών, με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής στρατηγικής για την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας που μετά από έξι χρόνια κυβερνητικού αλαλούμ, είναι πιο αναγκαία από ποτέ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές
Πολιτική

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»
Πολιτική

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ