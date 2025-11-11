ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση αποφεύγει τον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο

Με ανακοίνωση του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρεται στις πρωτοβουλίες του κόμματος για το Εθνικό Απολυτήριο.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του: «Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ανέλαβε από τις αρχές Ιουνίου την πρωτοβουλία για την έναρξη εθνικού διαλόγου σχετικά με το Λύκειο, το Εθνικό Απολυτήριο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η πρωτοβουλία μας αυτή συνάντησε την ευρεία συναίνεση όλων των κομμάτων, πλην ΚΚΕ.

Στις αρχές Νοεμβρίου και ενώ πέρασαν τέσσερις μήνες απραξίας από τη μία και μοναδική συνεδρίαση της Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε με επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων τη συνέχιση των διαδικασιών για τη διαμόρφωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τον Εθνικό Διάλογο που η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί.

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χ. Στεφανάδης αναφέρει αυτολεξεί:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σχετικά με το αίτημά σας για τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για την έναρξη, τον προγραμματισμό και τη διαμόρφωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο, το Εθνικό Απολυτήριο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για να συζητηθεί το επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα, επικοινώνησα με την κ. Υπουργό Παιδείας, Σ. Ζαχαράκη, που όπως είναι αντιληπτό η συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας είναι απαραίτητη, προκειμένου να βρεθεί κατάλληλη ημερομηνία.

Η κ. Υπουργός με πληροφόρησε ότι επίκειται συνάντησή της με τους αρχηγούς των πολιτικών παρατάξεων για αυτό το θέμα.

Επομένως, θα είμαστε σε επικοινωνία για μελλοντική σύγκληση της Επιτροπής».

Η απάντηση αυτή επιβεβαιώνει πλήρως την ανησυχία μας για την πρόθεση του Υπουργείου να αποφύγει την έναρξη του διαλόγου για το εθνικό απολυτήριο.

Το Υπουργείο επιχειρεί να παρακάμψει τον Πρόεδρο της επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων που μέχρι σήμερα έχει πλήρως ανταποκριθεί στα αιτήματα, όσο και να υποβαθμίσει τον θεσμικό ρόλο της Βουλής και της Επιτροπής, επιλέγοντας παράλληλους, προσχηματικούς “διαλόγους” και επικοινωνιακές κινήσεις χωρίς θεσμικό βάρος.

Η αναφορά της Υπουργού σε «πρόσκληση των αρχηγών παρατάξεων» είναι μία φαιδρή προσπάθεια υπεκφυγής.

Οι επικοινωνιακοί ελιγμοί, οι υπεκφυγές και οι μονομερείς εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ αποκαλύπτουν - παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις- την πραγματική πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας που είναι η παράκαμψη κάθε ουσιαστικής διαδικασίας διαλόγου και η μονομερής και αποκλειστική διαχείριση από το Υπουργείο, ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος, όπως το μέλλον του Λυκείου και του Εθνικού Απολυτηρίου.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε αντίθεση με την Κυβέρνηση, παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην αξία του διαλόγου και των συμμετοχικών διαδικασιών, με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής στρατηγικής για την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας που μετά από έξι χρόνια κυβερνητικού αλαλούμ, είναι πιο αναγκαία από ποτέ».