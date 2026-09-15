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Τσίμαρης (ΠΑΣΟΚ): Ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ουσιαστικής εποπτείας στις δομές υγείας
Πολιτική
09:27 - 15 Σεπ 2026

Τσίμαρης (ΠΑΣΟΚ): Ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ουσιαστικής εποπτείας στις δομές υγείας

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών στις δομές υγείας αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Ιωαννίνων και Αν.Γραμματέας της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης.

Με αφορμή τα κρίσιμα ερωτήματα που ανέδειξε ο πρόσφατος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο, ανεξάρτητα από την εν εξελίξει δικαστική και ιατρική διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, ο κ. Τσίμαρης θέτει στο επίκεντρο τη νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας.

Στην ερώτησή του επισημαίνει ότι από το 2019, με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), μεταβλήθηκε ριζικά το σύστημα ελέγχου στον χώρο της υγείας. Οι «ράμπο υγείας» διενεργούσαν συστηματικούς, δειγματοληπτικούς και κατόπιν καταγγελιών ελέγχους σε ιδιωτικές δομές, ενώ, όπου διαπιστώνονταν παραβάσεις, μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσεις και να υπάρξει παραπομπή στη Δικαιοσύνη.

Μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έχουν διατυπωθεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποδυνάμωση του εξειδικευμένου ελεγκτικού δυναμικού και την υποχώρηση της συστηματικής εποπτείας της αγοράς υγείας. Παράλληλα, η συνεχής διεύρυνση της ιδιωτικής αγοράς και η εμφάνιση νέων μορφών παροχής υπηρεσιών καθιστούν αναγκαίο έναν αποτελεσματικό και κυρίως προληπτικό μηχανισμό ελέγχου.

«Η προστασία της υγείας των πολιτών δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από καταγγελίες ή από ελέγχους που πραγματοποιούνται μετά την εκδήλωση ενός σοβαρού περιστατικού», τονίζει ο κ. Τσίμαρης, ζητώντας σαφείς απαντήσεις από την Κυβέρνηση και άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ουσιαστικής εποπτείας.

Ο βουλευτής ερωτά τον Υπουργό Υγείας:

1. Πόσοι συστηματικοί και δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν; Πώς συγκρίνονται τα στοιχεία με την αντίστοιχη περίοδο πριν από την κατάργηση του ΣΕΥΥΠ;

2. Πώς αξιοποιείται σήμερα το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η τεχνογνωσία των πρώην «ράμπο υγείας» και ποιος είναι ο υφιστάμενος μηχανισμός για τον προληπτικό και αιφνιδιαστικό έλεγχο των ιδιωτικών δομών και των ιατρικών πράξεων;

3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ενισχύσει και να αναδιοργανώσει άμεσα τον ελεγκτικό μηχανισμό, ώστε να αποκατασταθεί ένα αποτελεσματικό και εξειδικευμένο σύστημα εποπτείας της ιδιωτικής αγοράς υγείας;

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