ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Κουφουδάκη (Cogniterra): Διαψεύστηκε το αφήγημα της ΝΔ ότι είναι μέλος ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
17:24 - 12 Νοε 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Κουφουδάκη (Cogniterra): Διαψεύστηκε το αφήγημα της ΝΔ ότι είναι μέλος ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επίθεση στη ΝΔ εξαπέλυσαν πηγές του ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας την ότι «κατά την εξέταση του Ιωάννη Κουφουδάκη, μέλος του Δ.Σ. της Cogniterra, επιχείρησε αμετανόητα να συνδέσει τον μάρτυρα με το ΠΑΣΟΚ» αλλά απέτυχε.     

«Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι όποιος ισχυρίζεται για τον ίδιο ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ “λέει ψέματα” εκθέτοντας τον εισηγητή της πλειοψηφίας, ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε τον μάρτυρα να αποκαλύψει αν έχει ψηφίσει κάποια στιγμή στη ζωή του ΠΑΣΟΚ», τόνισαν χαρακτηριστικά πηγές του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και συμπλήρωσαν: «Όσο οι καταθέσεις των μαρτύρων δεν υπηρετούν το αφήγημα της ΝΔ για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πλειοψηφία φαίνεται να καταφεύγει στην αναζήτηση πιστοποιητικών πολιτικών φρονημάτων, ανεπιτυχώς εν προκειμένω, προκειμένου οι διαχρονικές ευθύνες και παθογένειες να καλύψουν τις πρόδηλες ευθύνες της 6ετούς διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι «ως θετική καταγράφεται η δέσμευση του Προεδρείου ότι στο μέλλον δε θα γίνει ανεκτή η υποβολή ερώτησης σε μάρτυρα με την οποία θα καλείται να καταθέσει τι ψηφίζει στις εκλογές, παραβιάζοντας έτσι πέραν άλλων και την συνταγματικά κατοχυρωμένη μυστικότητα της ψήφου».

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, «κατά την εξέτασή του, σχετικά με το ποσό των 7 ευρώ ανά αίτηση που κατέβαλαν οι παραγωγοί για την αίτηση, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι αφορούσε την αμοιβή της Gaia προς τα ΚΥΔ για τις υπηρεσίες που παρείχε βάσει σύμβασης και πως κατά την κρίση του λόγος αποχώρησης των παραγωγών από τη Gaia ήταν το ύψος του τιμήματος, το οποίο οι αγρότες θεωρούσαν υψηλό».

Επεσήμαναν ακόμα ότι « σχετικά με τις πληρωμές του αγροτικού κόσμου για το 2025, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι οι εταιρίες Neuropublic και Cogniterra έχουν δώσει έγκαιρα και σωστά όλα τα παραδοτέα και η καθυστέρηση της πληρωμής δεν αφορά την κοινοπραξία και χαρακτήρισε πολιτικό και όχι τεχνικό το ζήτημα».

«Παραμένει, λοιπόν, το ίδιο ερώτημα προς την κυβέρνηση: Πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς, για να σταματήσει ο εμπαιγμός και η εξαθλίωση των παραγωγών της χώρας και ποιος ευθύνεται για αυτές τις αδιανόητες καθυστερήσεις;» σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 17:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:22

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:16

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:03

Thales: Ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Πολιτική
25/05/2026 - 16:01

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Πολιτική
25/05/2026 - 15:47

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Τεχνολογία
25/05/2026 - 15:47

«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο οδηγός που φέρνει την ΑΙ στη ζωή του πολίτη

Πολιτική
25/05/2026 - 15:46

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 15:32

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 15:25

Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 15:22

Χαρδαλιάς για στήριξη της οικογένειας: €336 εκατ. σε 117.000 vouchers για 132.000 παιδιά

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 15:15

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ