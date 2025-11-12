Real Polls: «Πιάνει» το 30% η ΝΔ χάρη στις ενεργειακές συμφωνίες
19:18 - 12 Νοε 2025

Διψήφια διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δίνει μία ακόμη δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε από τη Real Polls, ενώ παράλληλα καταγράφει και την άποψη των πολιτών σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχουν στην ελληνική οικονομία και τα εθνικά συμφέροντα.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της Real Polls, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του protagon.gr, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 24,2%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η Ελληνική Λύση 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,1%, το ΚΚΕ 6%, η Φωνή Λογικής 4,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, το ΜέΡΑ25 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, η Νίκη 1,5%, η Νέα Αριστερά 1,5%, οι Σπαρτιάτες 1,2%, Άλλο Κόμμα 7,8%, «Δεν έχω αποφασίσει» 18%.

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ είναι στο 30,6%, το ΠΑΣΟΚ 13,9%, η Ελληνική Λύση 9,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,6%, το ΚΚΕ 7,2%, η Φωνή Λογικής 5,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,6%, το ΜέΡΑ25 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, η Νίκη 1,9%, η Νέα Αριστερα 1,7%, οι Σπαρτιάτες 1,5%, Άλλο Κόμμα 8%.

Ενεργειακές συμφωνίες

Σε ερώτηση σχετικά με τη συμφωνία της Ελλάδας με την ExxonMobil για γεωτρήσεις στο «Οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, το 30,5% πως «σίγουρα ναι» πρόκειται για θετικό βήμα, το 27,8% «μάλλον ναι», το 14,9% «μάλλον όχι», το 13% «σίγουρα όχι», ενώ «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» δηλώνει το 13,8%.

Το 45,4% εκτιμά πως «σίγουρα/μάλλον ναι» οι παραπάνω συμφωνίες προστατεύουν τη χώρα από την τουρκική απειλή, με το 44,3% να απαντά πως «μάλλον/σίγουρα όχι» δεν προστατεύεται η χώρα από τις απειλές της Άγκυρας.

Το 34,8% θεωρεί πως «σίγουρα/μάλλον ναι» η κυβέρνηση και κατ’επέκταση η Ελλάδα βρίσκεται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας», ενώ το 62,5% δηλώνει πως «μάλλον/σίγουρα όχι» δεν βρίσκεται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Χαμηλές «πτήσεις» για Τσίπρα, Σαμαρά

Σε ερώτημα σχετικά με το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν έναν κομματικό φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 3,8% απαντά «πολύ πιθανό», το 6,6% «αρκετά πιθανό», το 14,1% «λίγο πιθανό», το 73,4% «καθόλου πιθανό».

Σε ανάλογο ερώτημα για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 9,9% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει, το 7,7% «αρκετά πιθανό», το 12,3% «λίγο πιθανό», ενώ το 67,8% απαντά «καθόλου πιθανό».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 19:22
