Μητσοτάκης: Διπλή βοήθεια (ενέργεια - ανοικοδόμηση) στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Ευχαριστώ Αθήνα και Τραμπ
Πολιτική
15:30 - 16 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Σε κοινές δηλώσεις προέβησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας για την προμήθεια αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία. 

O πρωθυπουργός στάθηκε από τη μεριά του ιδιαίτερα στη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία, ενώ επεσήμανε ότι η χώρα μας και οι ελληνικές επιχειρήσεις θα συμβάλλουν επίσης στο τεράστιο έργο της ανοικοδόμησης της χώρας μετά τον πόλεμο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του ουκρανικού λαού, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας στήριξε από την πρώτη στιγμή τον αμυνόμενο απέναντι σε μια βίαιη εισβολή που παραβιάζει βασικές αρχές κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, σημείωσε ότι για την Ελλάδα ο σεβασμός των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτος. Επισήμανε επίσης ότι η Ουκρανία μπορεί να θεωρεί την Ελλάδα σταθερό σύμμαχο και πως η Αθήνα στήριξε την ευρωπαϊκή της πορεία, δηλώνοντας έτοιμη να συμβάλει σε αυτήν. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν πλέον και μια νέα διάσταση, αυτή της ενεργειακής συνεργασίας, μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο και τον άξονα Αλεξανδρούπολης-Οδησσού.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η Ουκρανία θα έχει πρόσβαση σε πιο ποικιλόμορφες και αξιόπιστες ενεργειακές πηγές, κάτι που συμβάλλει ουσιαστικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού. Το σχέδιο αυτό υλοποιείται χάρη στις ελληνικές υποδομές, τη γεωγραφική θέση της χώρας και τις πρόσφατες συμφωνίες.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, κάνοντας και ειδική αναφορά στη συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για την Ουκρανία. Συμπλήρωσε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, με την Αλεξανδρούπολη να αποτελεί βασικό κόμβο.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, τόσο στον τομέα των υποδομών μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, όσο και σε ζητήματα εκπαίδευσης και προστασίας πολιτιστικών μνημείων.

Τέλος, υπενθύμισε τους ιστορικούς δεσμούς της Ελλάδας με την Οδησσό, την οποία είχε επισκεφθεί και ο ίδιος μετά την έναρξη της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι βαθιές και συνεχίζουν να ενισχύονται. Εξήρε επίσης το θάρρος με το οποίο μάχονται οι Ουκρανοί.

Από τη μεριά του, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη σταθερή υποστήριξη που προσφέρει η Ελλάδα. Τόνισε ότι οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται καθημερινά, στοχεύοντας ζωτικής σημασίας ενεργειακές υποδομές, με το μεγαλύτερο μέρος των θερμοηλεκτρικών μονάδων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου να πλήττονται από βαλλιστικούς πυραύλους. Ανέφερε ότι η συνεργασία με την Ελλάδα αποτελεί καίριο στοιχείο του ενεργειακού σχεδιασμού της Ουκρανίας, ευχαριστώντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλους όσοι συνέβαλαν στην προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του σχεδίου μέσα στους πρώτους μήνες του έτους έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Πρόσθεσε ότι έχουν συμφωνηθεί και πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, όπως ανέφερε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης τη διατήρηση της διεθνούς πίεσης προς τη Ρωσία, επισημαίνοντας την ανάγκη για νέες κυρώσεις. Χαιρέτισε την ελληνική συμβολή στις προσπάθειες επαναπατρισμού παιδιών και αιχμαλώτων πολέμου, μια διαδικασία που –όπως τόνισε– ξεκίνησε ήδη από το 2014, όταν άρχισε η ρωσική επιθετικότητα. Παράλληλα, ευχαρίστησε για τη σταθερή ελληνική στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η Ουκρανία αναμένει τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο, παρουσιάζοντας παράλληλα τις δυνατότητες της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας. Υπογράμμισε ότι, παρότι βρίσκεται σε πόλεμο, η Ουκρανία έχει αναπτύξει νέα οπλικά συστήματα, στα οποία υπάρχει περιθώριο διμερούς συνεργασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/11/2025 - 18:28
