ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Εκτός πραγματικότητας ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια
Πολιτική
13:57 - 16 Νοε 2025

Ανδρουλάκης: Εκτός πραγματικότητας ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε σήμερα (16/11) μέσω ανάρτησής του στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια από το βήμα της Βουλής την Παρασκευή. Όπως σχολίασε σκωπτικά ο κ. Ανδρουλάκης «ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ. Εκατομμύρια πολίτες καλούνται να γίνουν Χάρι Πότερ, για να τα βγάλουν πέρα».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

«Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσα για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος την Παρασκευή στη Βουλή, ανέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα.

Την ώρα που η ακρίβεια αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά, ο Πρωθυπουργός αρκέστηκε να πει ότι «η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική» και ότι «δεν είναι μάγος», ενώ, στον έβδομο χρόνο της θητείας του, θυμήθηκε να αναφέρει πως όταν εξελέγη δεν παρέλαβε… το Λουξεμβούργο.

Μάλιστα, όταν παρουσίασα τα στοιχεία για τη διαφορά των τιμών από το χωράφι στο ράφι, με τις τιμές να είναι πολλαπλάσιες σε βασικά είδη διατροφής που παράγονται στη χώρα μας, έδειξε σαν να άκουγε για πρώτη φορά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές. Ο Πρωθυπουργός αγνοούσε ότι τα ελληνικά ρεβίθια φτάνουν να πωλούνται έως και 15 φορές ακριβότερα στο ράφι, η φακή 7 φορές ακριβότερα και τα φασόλια 3 φορές πάνω από την αρχική τους τιμή.

Τα στοιχεία, όμως, καταρρίπτουν όλα τα κυβερνητικά αφηγήματα:

  • Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι δεύτερη από το τέλος στην ΕΕ.
  • Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα είναι προτελευταίος στην Ευρώπη.
  • Από το 2020 έως το 2025, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα φτάνουν το 34% — περίπου όσο η αύξηση του κατώτατου μισθού.
  • Από Οκτώβριο 2023 έως Οκτώβριο 2025, μόνο 3 μήνες ο γενικός πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.
  • Το 62% των νοικοκυριών μόλις τα βγάζει πέρα.
  • Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες της Ευρωζώνης με αρνητική αποταμίευση.

Οφείλω να σημειώσω ότι, στην προσπάθειά του να πείσει πως «η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική», ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αρνητική αποταμίευση επειδή αυξάνονται οι καταθέσεις. Ωστόσο, άλλο πράγμα οι καταθέσεις που μπορεί να προέρχονται από επιχειρηματικά έσοδα, πώληση ακινήτων ή λήψη δανείου και άλλο η αποταμίευση. Αποταμίευση είναι τα χρήματα που παραμένουν από τον μισθό αφού καλυφθούν όλα τα έξοδα. Και σήμερα, στην Ελλάδα, τα νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από όσα εισπράττουν.

Τέλος, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έφερε τη «μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης». Η αλήθεια όμως είναι ότι:

  • Το 81% των φορολογούμενων θα δει αύξηση εισοδήματος από λίγα λεπτά του ευρώ έως 2 ευρώ την ημέρα — δηλαδή, ούτε έναν καφέ.
  • Οι πιο ευάλωτοι, περίπου 3 εκατ. φορολογούμενοι, δεν θα δουν καμία ελάφρυνση.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ. Όμως, εκατομμύρια πολίτες είναι εκείνοι που καλούνται να γίνουν Χάρι Πότερ, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια στα τρόφιμα, στα ενοίκια, στις μεταφορές, στην ενέργεια και στις επικοινωνίες.

Κύριε Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν ζητά θαύματα.

Ζητά ένα επεξεργασμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με ισχυρότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με μεγάλα πρόστιμα σε όσους αισχροκερδούν και με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά, όμως, απαιτούν πολιτική βούληση που εσείς δεν διαθέτετε.

Η αλαζονεία και η διαφθορά της κυβέρνησής της Νέας Δημοκρατίας είναι η πραγματική απειλή για την κοινωνία.

Μόνο μια μεγάλη πολιτική αλλαγή μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την πολιτική και αξιακή παρακμή», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/11/2025 - 14:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δούκας: Δράση ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια - Η οδήγηση δεν είναι video game
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Δράση ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια - Η οδήγηση δεν είναι video game

Νέες ρωσικές προελάσεις: Η Μόσχα ανακοινώνει την κατάληψη δύο χωριών στη Ζαπορίζια
Ειδήσεις

Νέες ρωσικές προελάσεις: Η Μόσχα ανακοινώνει την κατάληψη δύο χωριών στη Ζαπορίζια

Απεβίωσε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ
Ειδήσεις

Απεβίωσε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα
Πολιτική

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Η πολιτική αλλαγή περνά από την περιφέρεια και την ανάπτυξη
Πολιτική

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Η πολιτική αλλαγή περνά από την περιφέρεια και την ανάπτυξη

Alco: ΝΔ 23,5%, Τσίπρας 12,8%, ΠΑΣΟΚ 10% και Καρυστιανού 9,5% - «Μάχη» για τους αναποφάσιστους
Πολιτική

Alco: ΝΔ 23,5%, Τσίπρας 12,8%, ΠΑΣΟΚ 10% και Καρυστιανού 9,5% - «Μάχη» για τους αναποφάσιστους

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επαναφέρει ένα σκηνικό πόλωσης που παραπέμπει στην προηγούμενη δεκαετία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επαναφέρει ένα σκηνικό πόλωσης που παραπέμπει στην προηγούμενη δεκαετία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/05/2026 - 16:20

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:18

Ισόβια στον γυναικοκτόνο των Αμπελοκήπων για τη δολοφονία της συζύγου το 2024

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:12

Chips Act 2.0: Η Ευρώπη επενδύσει €120 δισ. με σκοπό την ανάκτηση τεχνολογικής κυριαρχίας

Ειδήσεις
29/05/2026 - 15:57

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Η ισχύς εν τη ενώσει με επίκεντρο την κοινωνία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 15:53

ΔΥΠΑ: Προσοχή σε μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες κρατήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Ειδήσεις
29/05/2026 - 15:52

Άμυνα: Η Πολωνία ανοίγει τον δρόμο στο SAFE με εκταμίευση 6,6 δισ. ευρώ

Magazino
29/05/2026 - 15:38

Το πρώτο βιβλίο για παιδιά από το El Sombrero είναι γεγονός

Πολιτική
29/05/2026 - 15:35

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Η πολιτική αλλαγή περνά από την περιφέρεια και την ανάπτυξη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/05/2026 - 15:20

Το «This is Athens City Festival» έφερε Greek cinema vibes στο Πάρκο Ελευθερίας

Οικονομία
29/05/2026 - 15:17

Στις αγορές το Δημόσιο με νέο έντοκο 52 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/05/2026 - 15:09

Πυρηνική ενέργεια: Τι εξετάζει η Ελλάδα - Τα μηνύματα Τσάφου και το νέο σχέδιο προετοιμασίας

Πολιτική
29/05/2026 - 14:56

Στην επίσημη εκδήλωση για τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το CERN ο Καλαφάτης

Νομίσματα
29/05/2026 - 14:53

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά

Πολιτική
29/05/2026 - 14:48

Alco: ΝΔ 23,5%, Τσίπρας 12,8%, ΠΑΣΟΚ 10% και Καρυστιανού 9,5% - «Μάχη» για τους αναποφάσιστους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/05/2026 - 14:23

Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 868.466 δικαιούχους

Ανεμοδείκτης
29/05/2026 - 14:23

Βρήκε ήδη ο Τσίπρας την επικεφαλής του Επικρατείας;

Ειδήσεις
29/05/2026 - 14:20

ΟΗΕ: Επείγουσα προτεραιότητα η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 14:17

Υπό πίεση ο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς πλήττουν τους Σοσιαλιστές - Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα

Ανεμοδείκτης
29/05/2026 - 14:13

Ο Μιχάλης Σάλλας περιγράφει «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα»

Ναυτιλία
29/05/2026 - 14:11

Η Ανθή Μήλιου επικεφαλής του Lloyd’s Register στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 14:09

ΥΠΕΞ Πακιστάν: Στην Ουάσιγκτον για τη συμφωνία με Ιράν – Τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης

Πολιτική
29/05/2026 - 14:02

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επαναφέρει ένα σκηνικό πόλωσης που παραπέμπει στην προηγούμενη δεκαετία

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:49

ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων, το 21ο, κατά της Ρωσίας μετά το πλήγμα στη Ρουμανία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/05/2026 - 13:48

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/05/2026 - 13:47

Η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στο Panathēnea Festival

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 13:46

EY World Entrepreneur Of The Year 2026: Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Χάρη Βαφειά

Πολιτική
29/05/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Γρήγορα ξέχασε ο κ. Γεωργιάδης την υπόθεση Novartis

Ναυτιλία
29/05/2026 - 13:37

Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:36

Βουδαπέστη: Κανονικά αναμένεται να διεξαχθεί φέτος η πορεία για το Pride

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:35

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι πρωταθλητές Ευρώπης: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη και συμβολικό δώρο Μπαρτζώκα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ