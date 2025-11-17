Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου - Τα μηνύματα των πολιτικών

Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, που κορυφώθηκε τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, όταν ένα από τα τανκς του στρατού της χούντας κατέστειλε βίαια τις διαδηλώσεις, γκρεμίζοντας τη σιδερένια πόρτα του ιδρύματος.

Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας συνεχίζουν και φέτος να προσέρχονται στο προαύλιο του Πολυτεχνείου, κρατώντας ένα λουλούδι και αποτίοντας φόρο τιμής στους φοιτητές και αγωνιστές της αντίστασης ενάντια στη δικτατορία.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν στις 09:00 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 13:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εκδηλώσεων τιμής για την επέτειο.

Η σημερινή ημέρα θυμίζει το συλλογικό θάρρος και την επιμονή των φοιτητών και πολιτών που αγωνίστηκαν για δημοκρατία και ελευθερία, και συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό σύμβολο για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Μέχρι το μεσημέρι, στεφάνι είχαν καταθέσει εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΔΟΕ.

Τασούλας: Υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της ελευθερίας

Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και στο μήνυμα του υπογράμμισε ότι η εξέγερση του 1973 αποτελεί «υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας», μέσα σε συνθήκες δικτατορίας και αυταρχισμού.

Όπως τόνισε, ο κ. Τασούλας, 52 χρόνια μετά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου αφορά την «υπεύθυνη λαϊκή και διαρκή προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού». Αυτό συνιστά συνταγματική επιταγή και αποδεικνύει ότι η δημοκρατία παραμένει «το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα», όταν οι πολίτες συμφωνούν στη διαφύλαξή της.

Αναλυτικά η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα έχει ως εξής: «Το Πολυτεχνείο είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Μέσα σε συνθήκες δικτατορίας και αυταρχισμού.

Το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα, 52 χρόνια μετά, είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού.

Αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα. Αυτό αποδεικνύει ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα, όταν οι πολίτες συμφωνούν στην διαφύλαξη του.

Σήμερα, τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφησαν ακόμη και τη ζωή τους γι΄ αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες. Με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος.

Η φωνή του Πολυτεχνείου που ταρακούνησε τη δικτατορία «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» γίνεται σήμερα χρέος για τη δημοκρατική πολιτεία, για προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς.

Και όσο εμείς ως λαός και ηγεσία είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το χρέος, τόσο η πατρίδα μας θα πηγαίνει μπροστά, δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν».

Κακλαμάνης: Τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία και την ελευθερία ενάντια στη χούντα

Στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σήμερα το πρωί, στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας.

Ο κ. Κακλαμάνης αμέσως μετά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Βουλή των Ελλήνων, δια του Προέδρου της, τιμά και φέτος την εξέγερση των φοιτητών και όχι μόνο, οι οποίοι, πριν πολλά χρόνια, αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία και την ελευθερία ενάντια στη χούντα».

Μητσοτάκης: Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία

Σε ανάρτηση του στο Facebook o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου που αποτελούν ένα διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή, που διδάσκεται από το χθες, διαμορφώνοντας με αυτοπεποίθηση το αύριο.

«Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Που διδάσκεται από το χθες, διαμορφώνοντας με αυτοπεποίθηση το αύριο.

Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας. Στηρίζοντας το εισόδημα και μειώνοντας φόρους υπέρ της κοινωνίας. Αλλά και χτίζοντας ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, στην υπηρεσία του πολίτη.

Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας που έδωσε, αργότερα, παλμό στον Κοινοβουλευτισμό. Και το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για μία Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική. Με τη σκέψη ανοιχτή και το βλέμμα στο μέλλον» αναφέρει στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός.

Ανδρουλάκης: Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες

«Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας, της προόδου και της πίστης σε έναν δικαιότερο κόσμο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: «52 χρόνια πριν, η κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου καταρρέει από την ορμή του τανκ. Κι όμως, εκεί όπου η σιδερένια πόρτα έπεσε, γράφει ο Γιάννης Ρίτσος, «είναι μια κόκκινη λίμνη, ένα κόκκινο δέντρο, ένα κόκκινο πουλί».

Μέσα από τον κρότο της βίας, υψώνεται κάτι αθάνατο: το πάθος για Δημοκρατία. Η νεολαία στάθηκε απέναντι στον φόβο, με μόνο της όπλο το όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα.

Σήμερα τιμούμε εκείνες και εκείνους, που δεν λύγισαν. Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου: Ενότητα και αγώνας για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, αξιοπρέπεια.

Σε μια εποχή που οι εχθροί της Δημοκρατίας, είναι πολλοί -ορατοί και αδιόρατοι-, στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο.

Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας, της προόδου και της πίστης σε έναν δικαιότερο κόσμο», καταλήγει η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες για αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη

Στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ προχώρησε σε δήλωση για την 52η επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πενήντα δύο χρόνια μετά, τιμούμε τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου. Της νεολαίας που αντιστάθηκε, που σήκωσε κεφάλι, που εξέφρασε την ανάγκη ενός λαού για πολιτική ελευθερία. Τιμούμε τον αγώνα των αγωνιστών και αγωνιστριών του αντιδικτατορικού αγώνα ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών, που βασάνισε, φυλάκισε, εξόρισε και οδήγησε στην προδοσία της Κύπρου.

Τα μηνύματα του Νοέμβρη είναι ζωντανά, όσο κι αν θέλει να τα κρύψει η αντίδραση -όπως και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου- για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» απέναντι στη φτώχεια και τα χαμηλά εισοδήματα, απέναντι στην καταπάτηση των δημοσίων αγαθών, της Παιδείας και της Υγείας, αλλά και για μια Ελλάδα που θα έχει Δημοκρατία, που θα έχει Κράτος Δικαίου, που δεν θα έχει διαπλοκή και διαφθορά.

Αυτά τα μηνύματα είναι σύγχρονα για λαϊκή κυριαρχία, για εθνική ανεξαρτησία, για κοινωνική δικαιοσύνη.

Οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 1973, έδωσαν ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία. Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες.

ΚΚΕ: Εορτασμός του Πολυτεχνείου ενώ στον πλανήτη συσσωρεύεται όλο και περισσότερη εύφλεκτη ύλη

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το ΚΚΕ: «Το ΚΚΕ τιμά τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό, λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, αντλεί δύναμη από το παράδειγμα των αγωνιστών της αντιδικτατορικής πάλης και από τα συνθήματά του για “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία” – “Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ”. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου απέδειξε ότι ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο απ’ την οργανωμένη δράση του εργατικού – λαϊκού παράγοντα, ενάντια στην ψευδαίσθηση ότι οι αλλαγές κορυφών μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες για τις εργατικές – λαϊκές δυνάμεις.

Η επικαιρότητα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση απ’ την στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν έλυσε τελικά τα εργατικά – λαϊκά προβλήματα, που σήμερα οξύνονται σε συνθήκες ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων, έντασης της εκμετάλλευσης των λαών και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αποδεικνύει πάνω απ’ όλα ότι πίσω από το κοινοβουλευτικό και δημοκρατικό προσωπείο του σημερινού αστικού κράτους κρύβεται ο ίδιος αντίπαλος, η δικτατορία του κεφαλαίου που αξιοποιεί το μαστίγιο και το καρότο για τη χειραγώγηση του λαού και τη διαιώνιση της εξουσίας της.

Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβρη του ‘73, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της αντιδικτατορικής πάλης και η καταστολή του, με δεκάδες νεκρούς, ενταφίασε τα σχέδια της λεγόμενης φιλελευθεροποίησης της δικτατορίας και την “απονομιμοποίησε” στη συνείδηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων. Μαζί με το έγκλημα σε βάρος της Κύπρου, επιτάχυνε την πτώση της δικτατορίας.

Το ΚΚΕ είναι περήφανο για τα μέλη και τα στελέχη του, τα μέλη της ΚΝΕ που ιδρύθηκε εκείνα τα χρόνια της παρανομίας, που πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη της αντιδικτατορικής πάλης, σε συνθήκες βάναυσης κρατικής καταστολής. Η αλύγιστη στάση των κομμουνιστών στα κρατητήρια και τα βασανιστήρια, στις φυλακές και τις εξορίες, στην καθημερινή οργάνωση του αντιδικτατορικού αγώνα σε χώρους δουλειάς, εργατογειτονιές, σχολεία και αμφιθέατρα, κράτησε ζωντανή τη φλόγα της εργατικής-λαϊκής πάλης καθ’ όλη τη διάρκεια της 7ετίας, κόντρα στο ρεύμα του συμβιβασμού και του λεγόμενου πολιτικού ρεαλισμού. Με πρωτοβουλία της ΚΝΕ ιδρύθηκε η μεγαλύτερη αντιδικτατορική φοιτητική οργάνωση, η Αντι-ΕΦΕΕ. Εμπνεόμαστε από τον αγώνα και τις θυσίες τους, όπως και από όλους τους αγωνιστές, που προσέφεραν ακόμα και τη ζωή τους στο εργατικό-λαϊκό κίνημα».

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης του το ΚΚΕ αναφέρει: «Ο φετινός εορτασμός του Πολυτεχνείου, που τις πύλες του κοσμούσαν τα εμβληματικά αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα “έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ”, πραγματοποιείται σε μια περίοδο που στον πλανήτη συσσωρεύεται όλο και περισσότερη εύφλεκτη ύλη, με 56 ενεργές πολεμικές διαμάχες και συνολικά 92 εμπλεκόμενες χώρες.

Σε συνθήκες στροφής στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τη συναίνεση όλων των αστικών κομμάτων, η Ελλάδα εμπλέκεται βαθύτερα στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ έναντι των ανταγωνιστών τους, της Ρωσίας και της Κίνας. Έχει αναδειχθεί σε “προκεχωρημένο φυλάκιο” από άκρη σε άκρη γεμάτη από αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που παίζουν κομβικό ρόλο στους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, μετατρέποντας την χώρα σε θύτη άλλων λαών και τον ελληνικό λαό σε στόχο αντιποίνων.

Αυτό το ορατό ενδεχόμενο επιβεβαίωσε και ο Έλληνας υπουργός Άμυνας μιλώντας ανατριχιαστικά για τη διαμόρφωση “κουλτούρας πολέμου” στους λαούς της Ευρώπης.

Για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, και στο όνομα της αναβάθμισης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, η κυβέρνηση στηρίζει με όλους τους τρόπους και κυρίως με πολεμικό εξοπλισμό το καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία. Στήριξε το Ισραήλ στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού και τώρα στηρίζει το σχέδιο Τραμπ-Νετανιάχου, που ενταφιάζει την προοπτική ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Τα πανηγύρια της ΝΔ για τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ προσπαθούν να συσκοτίσουν την “μεγάλη εικόνα”, ότι δηλαδή απ’ αυτές δεν θα βγει κερδισμένος ο λαός, αλλά τα μονοπώλια των μεταφορών και της ενέργειας, που θα βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Ενώ, οι συμφωνίες χωρίς διευθέτηση θαλασσίων ζωνών θα αξιοποιηθούν ως μοχλός για την επιβολή καθεστώτος συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό, μεταφορικό και στρατιωτικό κόμβο την τοποθετεί στο “μάτι του κυκλώνα” των εμπορικών, γεωπολιτικών, στρατιωτικών ανταγωνισμών και πολέμων που οξύνονται διεθνώς ανάμεσα στο ευρωατλαντικό και το υπό διαμόρφωση ευρασιατικό μπλοκ».

«Η πάλη για το δίκιο του λαού σημαίνει πάλη για τον Σοσιαλισμό – Κομμουνισμό, την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, την εργατική εξουσία, την οικονομία που παύει να λειτουργεί με κριτήριο τα κέρδη των λίγων, αλλά σχεδιάζεται και αναπτύσσεται για να ικανοποιούνται οι σύγχρονες κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Τσίπρας: Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία

Μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέτισε φόρο τιμής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας έγραψε:

«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία… 52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο».

Πιερρακάκης: Η ελευθερία κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη

Με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρεται στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στο μήνυμά του, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει πως η ελευθερία «κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη».

Η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη έχει ως εξής: «17 Νοεμβρίου. Μια ημέρα που θυμίζει πως η ελευθερία κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη. Τιμούμε όσους στάθηκαν όρθιοι και άνοιξαν τον δρόμο για Δημοκρατία».

Κωνσταντοπούλου: Αγώνας εναντίον κάθε αντιδημοκρατικής πολιτικής

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προσερχόμενη στο Πολυτεχνείο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής για την επέτειο των 52 χρόνων τόνισε ότι «υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε εναντίον κάθε αντιδημοκρατικής,αυταρχικής και απολυταρχικής πολιτικής»