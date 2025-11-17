ΣΥΡΙΖΑ: Πανευρωπαϊκή πρωτιά και στα «λουκέτα» των επιχειρήσεων για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Η πανευρωπαϊκή πρωτιά και στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων αποτελεί άλλο ένα επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Με τα αβάσταχτα ενοίκια, το δυσθεώρητο κόστος ενέργειας, τη μείωση της αγοραστικής ικανότητας των πολιτών και μια κυβέρνηση σύμμαχο των καρτέλ και εχθρό των μικρομεσαίων, κανείς δεν εκπλήσσεται που η Ελλάδα καταγράφει ακόμα μια πανευρωπαϊκή "πρωτιά", αυτήν τη φορά στις χρεοκοπίες επιχειρήσεων», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Όπως καταγράφει η Eurostat, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στη χώρα μας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ τόσο στο τρίτο τρίμηνο του 2025 όσο και συνολικά από το 2021. Έτσι, το τρίτο τρίμηνο φέτος καταγράφηκε αύξηση των "λουκέτων" κατά 47,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου χρόνου". "Με αυτό το ποσοστό η Ελλάδα "κατακτά" την πρώτη θέση στην ΕΕ, αφήνοντας πολύ πίσω την Πολωνία και την Τσεχία στη δεύτερη και τρίτη θέση, με αυξήσεις 17,3% και 17,2% αντίστοιχα στις πτωχεύσεις», τονίζει.

«Όσο για τη σύγκριση σε βάθος τετραετίας, η εικόνα είναι ακόμα πιο απογοητευτική: Η Eurostat καταγράφει ότι οι χρεοκοπίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 572,6% σε σχέση με το 2021. Τα "λουκέτα" στα μαγαζιά αποτυπώνουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο την κατηφόρα της χώρας επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Και γι' αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο, ώστε μια προοδευτική κυβέρνηση να αναλάβει την υπεράσπιση της κοινωνικής πλειοψηφίας».