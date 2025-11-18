ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερουλάνος: Να ξαναμιλήσουμε στους πασόκους που δεν πάνε στην κάλπη – Ο Ανδρουλάκης δεν είναι πρόβλημα
Πολιτική
16:49 - 18 Νοε 2025

Γερουλάνος: Να ξαναμιλήσουμε στους πασόκους που δεν πάνε στην κάλπη – Ο Ανδρουλάκης δεν είναι πρόβλημα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Το πολιτικό σύστημα θα αλλάξει ριζικά όταν το ΠΑΣΟΚ ξαναμιλήσει στους πασόκους που δεν πάνε στην κάλπη», λέει χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» και τον Δημήτρη Δανίκα, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, Τρίτη (18/11).  

«Στην κάλπη έρχονται 500.000 πασόκοι και στο σπίτι τους μένουν 1,5 εκατομμύριο», συνεχίζει ο κ. Γερουλάνος, αναφέροντας πως οι μισοί ψηφοφόροι εξ όσων απήχαν από τις εκλογές προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να μιλήσει στους ψηφοφόρους του».

«Δεν είναι το πρόβλημα ο Νίκος Ανδρουλάκης»

Σχετικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Γερουλάνος επιμένει πως «δεν είναι [εκεί] το πρόβλημα» του κόμματος, αλλά στο «να δεθεί» το πρόγραμμα με την ηγετική ομάδα, ενώ υπογραμμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει τρομερό ανθρώπινο δυναμικό».

«Εμείς δεν έχουμε κάνει κάποια πράγματα, τα οποία πρέπει να κάνουμε τώρα. Και είναι η μοναδική ευκαιρία», αναφέρει ο κ. Γερουλάνος και απαριθμεί:

«Πρώτον, να πάμε το πρόγραμμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι ένα καλό πρόγραμμα και πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι λέμε κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε αλλαγές μέσα στο κόμμα ώστε να δείξουμε ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε.»

«Ο Ανδρουλάκης είναι ο νόμιμος αρχηγός, εκεί τελειώνει η κουβέντα»

Καθώς ο κ. Δανίκας επανέρχεται επίμονα στο ζήτημα «Νίκος Ανδρουλάκης», ο κ. Γερουλάνος του απαντά πως: «Είναι ο νόμιμος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και τελειώνει εκεί η κουβέντα για μένα. Αυτό που θέλω είναι το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά. Ο πρόεδρός μας είναι ο πρόεδρός μας.»

Όσον αφορά, δε, το αν η ΝΔ έχει μετατραπεί σε ένα «σημιτικό κόμμα», όπως είχε ισχυριστεί πρόσφατα ο κ. Σαμαράς, ο Παύλος Γερουλάνος δηλώνει πως «διαφωνεί απολύτως» και συμπληρώνει: «Ο Σημίτης έκανε μια απίστευτη επένδυση στο κοινωνικό κράτος. Βλέπεις σήμερα καμία επένδυση στο κοινωνικό κράτος; Καμία.»

Σε τι διαφέρει το ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ

«Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει τρία χαρακτηριστικά», αναφέρει ο κ. Γερουλάνος, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την οικονομία, το κοινωνικό κράτος και τη διοικητική διαρρύθμιση.

Όσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζει πως «δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε» και προς απόδειξη του ισχυρισμού του ανακάλεσε τη δέσμευση του πρωθυπουργού, προ εξαετίας, πως θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. «Το άλλαξε;», διερωτήθηκε ο κ. Γερουλάνος, για να δώσει ο ίδιος την απάντηση: «Όχι. Τι έκανε; Έριξε 100 δισεκατομμύρια μέσα στο ίδιο μοντέλο και τώρα μας λέει ότι δεν είχε αποτελέσματα το μοντέλο.»

Το παραγωγικό μοντέλο «αλλάζει άμα συντονίσεις τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας με τη δημόσια περιουσία, με το τραπεζικό και το φορολογικό σύστημα. Πρέπει και τα τέσσερα να δουλέψουν μαζί», αναφέρει ακόμη ο κ. Γερουλάνος και προσθέτει:

«Άπαξ και δεν έχεις αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο που εσύ έλεγες ότι είναι άρρωστο, μην εγκαλείς εμένα να σου πω ποια είναι τα περισσευούμενα του παλιού παραγωγικού μοντέλου.»

Επιμένει, δε, πως αυτό ακριβώς πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, «μία αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ξεκινώντας από την αλλαγή σε ένα διοικητικό μοντέλο» και τονίζει πως οι δύο αυτές αλλαγές είναι αλληλένδετες.

Τονίζει ακόμη πως «το ΠΑΣΟΚ έχει προσδιορίσει τον σοσιαλισμό με έναν τρόπο: την απελευθέρωση του Ελληνα σε εθνικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Τέλος.»

«Μεγάλη αλλαγή στη δυναμική του ΠΑΣΟΚ»

«Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Το είδα να γίνεται το 2008, ήμουν μέλος της ομάδας που το έκανε», αναφέρει ο κ. Γερουλάνος σχετικά με το τι θα συμβεί μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Όσον αφορά, δε, στις αλλαγές που θα χρειαστούν στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος υποστηρίζει ότι θα πρέπει να συζητηθεί «το πώς λειτουργεί το κόμμα», καθώς και άλλα βασικά θέματα, όπως είναι οι διαδικασίες συμμετοχής, αλλά και το να συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων
Πολιτική

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο
Πολιτική

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ