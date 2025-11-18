Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροκαθορίζεται - Η κυβέρνηση κινείται μόνο υπό δημοσκοπική πίεση

Στο στούντιο της εκπομπής Newsroom της ΕΡΤnews βρέθηκε την Τρίτη 18/11 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ανοίγοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα, από τις προοπτικές συνεργασιών στον χώρο της κεντροαριστεράς μέχρι τις κυβερνητικές εξαγγελίες για στέγαση, αγροτική παραγωγή και εισόδημα.

Ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ανοιχτό στον διάλογο, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. «Με όποιον αποδέχεται το πρόγραμμά μας, αναγνωρίζει την ανάγκη αυτόνομης καθόδου και στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό, βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα «μεγάλα κόμματα δεν ετεροκαθορίζονται».

Παράλληλα, υπενθύμισε πως το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει διακομματικό διάλογο ακόμη και στο θέμα του δημογραφικού, τον οποίο η κυβέρνηση αρνήθηκε.

Σκληρή κριτική στο κυβερνητικό στεγαστικό πρόγραμμα

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε οξεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη στέγη. Χαρακτήρισε τα μέτρα «ημίμετρα που πατούν πάνω στα συντρίμμια προηγούμενων αποτυχημένων πολιτικών» και παρέθεσε στοιχεία για τις αυξήσεις τιμών:

+10,5% στα νεόδμητα

+8,5% στα παλαιότερα

+7,5% στα ενοίκια

Στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2», το οποίο –όπως υπογράμμισε– δεν αυξάνει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών αλλά «απλώς επιδοτεί επιτόκια δανείων», χωρίς να συγκρατεί τις τιμές της αγοράς. «Θα ήταν άλλο πράγμα ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα δημιουργίας νέων κατοικιών, όπως έκανε η Ισπανία με 1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης», σημείωσε.

Για την αναγγελία ενίσχυσης των κτηνοτρόφων

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στην έκτακτη οικονομική στήριξη στους κτηνοτρόφους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «αντέδρασε μόνο όταν ένιωσε πίεση». Υπογράμμισε ότι οι ζωονόσοι, η μείωση παραγωγής και η απουσία ελέγχων έχουν οδηγήσει σε «απώλεια εισοδήματος και για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές».

Η κυβέρνηση κατεδάφισε το διαθέσιμο εισόδημα

Κριτική άσκησε ο Τσουκαλάς και στις εξαγγελίες για το εισόδημα των νοικοκυριών, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να «διορθώσει προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε». Ενδεικτικά ανέφερε:

Κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων

Άρνηση για 13ο μισθό

Απουσία ουσιαστικών ρυθμίσεων οφειλών

Εξωδικαστικό μηχανισμό που «δεν αφήνει ευρώ στον δανειολήπτη»

Έλλειψη ελέγχων που συντηρεί την ακρίβεια

«Αυτό είναι το λεγόμενο “παράδοξο Μητσοτάκη”: υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στα χαρτιά, αλλά μειούμενη αγοραστική δύναμη για τους πολίτες», τόνισε.

Οι δημοσκοπήσεις και η πολιτική ρευστότητα

Για τη συνεχή ροή δημοσκοπήσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε ότι διαμορφώνουν ένα ρευστό περιβάλλον. «Σε αυτό το σκηνικό, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σταθερά δεύτερο με περίπου 15%, πάνω από τις ευρωεκλογές και με τη Νέα Δημοκρατία πεσμένη κατά 15 μονάδες από τις εθνικές εκλογές», είπε. Στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως συμπλήρωσε, είναι «να μιλήσει για δάνεια, μισθούς, συντάξεις και πραγματικά προβλήματα», όχι για σενάρια νέων κομμάτων.

Αναφερόμενος στο δημοσίευμα του Βήματος, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «δεν είναι ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας να συμμετέχει στο πολιτικό παιχνίδι μέσω διαρροών». Υπενθύμισε ότι το άρθρο 50 του Συντάγματος ορίζει αυστηρά τις αρμοδιότητές του και πως ο θεσμός πρέπει να λειτουργεί υπεράνω κομματικών αντιπαραθέσεων.

Παράλληλα επισήμανε ότι η πρόταση Ανδρουλάκη για «ανοιχτή και διαφανή διαδικασία» ξεκόλλησε το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών.

Το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα και οι κυβερνητικές τακτικές

Τέλος, για τα σενάρια νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «επενδύει στον φόβο και παρουσιάζει τον κ. Τσίπρα ως σκιάχτρο». Όπως είπε, «η πολιτική είναι πεδίο ελπίδας και όχι τρομοκράτησης».

Απαντώντας στη δήλωση Μητσοτάκη ότι «εκείνος ασχολείται με το μέλλον, ενώ ο Τσίπρας με το παρελθόν», ο εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε: «Μάλλον επειδή ο ίδιος ανήκει πια στο παρελθόν, ασχολείται με τον κ. Τσίπρα».