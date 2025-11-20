«Συγγνώμη» της Κάγια Κάλλας για ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
12:29 - 20 Νοε 2025

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλλας, με απάντησή της προς τον Γιάννη Μανιάτη σε συνέχεια κατεπείγουσας σχετικής ερώτησής του, αναγνώρισε τα σοβαρά λάθη που υπήρχαν στην Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το ψευδοκράτος στην Κύπρο και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων για τη διόρθωση των σχετικών τμημάτων της Έκθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι την επόμενη κιόλας μέρα της ερώτησης του Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA), προέβη στην απόσυρση της απαράδεκτης έκθεσης και στη δημοσίευση στη θέση της, απολογητικής επιστολής, αναγνωρίζοντας ότι στην Έκθεση υπήρχαν "απαράδεκτες ανακρίβειες" και "λανθασμένες πληροφορίες", όπως είχε καταγγείλει ο Γ. Μανιάτης.

«Η κατάθεση της κατεπείγουσας ερώτησης μας προς την Κάγια Κάλλας για το απαράδεκτο περιεχόμενο της μελέτης, έφερε το επιθυμητό για την πατρίδα αποτέλεσμα. Αν δεν το είχαμε εντοπίσει, είναι βέβαιο ότι η απραξία της κυβέρνησης θα δημιουργούσε αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος των εθνικών συμφερόντων», δήλωσε ο Γ. Μανιάτης.

