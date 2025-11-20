«Συγγνώμη» της Κάγια Κάλλας για ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Υπενθυμίζεται ότι την επόμενη κιόλας μέρα της ερώτησης του Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA), προέβη στην απόσυρση της απαράδεκτης έκθεσης και στη δημοσίευση στη θέση της, απολογητικής επιστολής, αναγνωρίζοντας ότι στην Έκθεση υπήρχαν "απαράδεκτες ανακρίβειες" και "λανθασμένες πληροφορίες", όπως είχε καταγγείλει ο Γ. Μανιάτης.
«Η κατάθεση της κατεπείγουσας ερώτησης μας προς την Κάγια Κάλλας για το απαράδεκτο περιεχόμενο της μελέτης, έφερε το επιθυμητό για την πατρίδα αποτέλεσμα. Αν δεν το είχαμε εντοπίσει, είναι βέβαιο ότι η απραξία της κυβέρνησης θα δημιουργούσε αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος των εθνικών συμφερόντων», δήλωσε ο Γ. Μανιάτης.