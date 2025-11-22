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ΠΑΣΟΚ για πλημμύρες: Η χώρα αντιμέτωπη και πάλι με την κυβερνητική ανικανότητα
Πολιτική
17:58 - 22 Νοε 2025

ΠΑΣΟΚ για πλημμύρες: Η χώρα αντιμέτωπη και πάλι με την κυβερνητική ανικανότητα

Reporter.gr Newsroom
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Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Πουλά και τον τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλη Χάλαρη, να κατηγορούν την κυβέρνηση για ανικανότητα.  

«Η χώρα, για άλλη μια φορά, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας», σχολιάζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι «από την Ήπειρο μέχρι την Κέρκυρα, δρόμοι κόβονται, σπίτια πλημμυρίζουν, υποδομές καταρρέουν» και «η κυβέρνηση, πιστή στη συνήθη τακτική της, περιορίζεται σε “112” και δηλώσεις “ετοιμότητας”, ενώ η πρόληψη απουσιάζει».

Υποστηρίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την Πολιτική Προστασία ως σκηνή επικοινωνίας, όχι ως θεσμό πρόληψης και σχεδιασμού». Οι χάρτες πλημμυρικού κινδύνου μένουν στα συρτάρια. Τα έργα καθυστερούν. Η γνώση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων αγνοείται. Η φύση όμως δεν περιμένει δελτία τύπου», αναφέρουν.

Τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή τα γεγονότα, με το σύνολο του στελεχιακού του δυναμικού σε Ήπειρο, Κέρκυρα, Δυτική Ελλάδα και Αττική, σε συνεχή επικοινωνία με την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες. Σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ «επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά» ό,τι επισημαίνουν εδώ και χρόνια, δηλαδή ότι «η Ελλάδα χρειάζεται κράτος πρόληψης, όχι κράτος αποζημιώσεων», ότι «χρειάζεται θεσμική ανθεκτικότητα, όχι κυβερνητική διαχείριση κρίσεων με drone και κάμερες». Σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει «ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, βασισμένο στη γνώση, τη χαρτογράφηση κινδύνου και τον σεβασμό στον πολίτη».

«Γιατί η ασφάλεια των ανθρώπων δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι υποχρέωση του κράτους. Η Πολιτική Προστασία δεν είναι hashtag. Είναι πολιτική ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να τη φέρει εκεί όπου ανήκει, στην υπηρεσία της ζωής, της ανθεκτικότητας και της Δημοκρατίας», αναφέρουν καταληκτικά.

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