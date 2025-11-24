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«Καρφιά» Σκουρλέτη κατά Τσίπρα: Ανεπαρκής η απάντηση ότι η εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ οφειλόταν στην υπονόμευση από την «Ομπρέλα»
Πολιτική
12:12 - 24 Νοε 2025

«Καρφιά» Σκουρλέτη κατά Τσίπρα: Ανεπαρκής η απάντηση ότι η εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ οφειλόταν στην υπονόμευση από την «Ομπρέλα»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πάνος Σκουρλέτης, στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε σήμερα (24/11) στα Παραπολιτικά ότι είναι ανεπαρκής η απάντηση που δίνει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του ότι η εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 οφειλόταν στην υπονόμευση από την Ομπρέλα.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Σκουρλέτης απάντησε σε όσα -σύμφωνα με δημοσιεύματα- καταλογίζει ο πρώην πρωθυπουργός στην «Ομπρέλα».

«Είναι μια επαρκής απάντηση ότι με υπονόμευε η Ομπρέλα; Πιστεύετε ότι η αιτία που δεν υποστήριξε ο ψηφοφόρος με υψηλά ποσοστά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι όποιες εσωκομματικές διαφορετικές προσεγγίσεις; Νομίζω πως όχι», σημείωσε ο κ. Σκουρλέτης.

Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε, «αυτό ίσως να είναι βολικό ως αφήγημα για να δικαιολογήσει την αδυναμία, τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση, να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από τις αιτίες της απαξίωσης και της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το βιβλίο είναι προαναγγελία από μέρους του κ. Τσίπρα για έναν κομματικό φορέα επεσήμανε «δεν είναι μόνο το βιβλίο, είναι οι παρεμβάσεις, οι δημόσιες τοποθετήσεις το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι αφήνει αυτή την πιθανότητα ανοιχτή και θεωρώ ότι και ο ίδιος θα αξιολογεί την απήχηση της επανόδου του».

Κλείνοντας αναφορικά με την πιθανότητα εκ νέου συνεργασίας με ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα, ο κ. Σκουρλέτης υπογράμμισε ότι για τον ίδιο «το πρόβλημα σήμερα της αξιοπιστίας της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου είναι πρωτίστως θέματα πολιτικών προτάσεων» και όχι πολιτικών προσώπων.

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