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Πέντε συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές
Τεχνολογία
12:07 - 24 Νοε 2025

Πέντε συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς η αγορά μπαίνει σε έντονους ρυθμούς, οι καταναλωτές καλούνται να παραμείνουν προσεκτικοί απέναντι σε ενδεχόμενες προσπάθειες εξαπάτησης.

Η περίοδος αυτή, που χαρακτηρίζεται από πλήθος συναλλαγών και αγορών τόσο online όσο και στα φυσικά καταστήματα, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για επιτήδειους να εκμεταλλευτούν την αυξημένη κινητικότητα και την καλή διάθεση των ημερών. Η ενημέρωση και η πρόληψη παραμένουν οι πιο αποτελεσματικές άμυνες απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Για τον λόγο αυτό, ακολουθούν πέντε απλές αλλά ουσιαστικές συμβουλές από τη Visa και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας που μπορούν να βοηθήσουμε όλους μας να πραγματοποιούμε τις αγορές μας με ασφάλεια και σιγουριά.

1. Ελέγξτε την πηγή

Οι απατεώνες γνωρίζουν πώς να κάνουν κάτι να φαίνεται αξιόπιστο: δημιουργούν ιστοσελίδες επιχειρήσεων που μοιάζουν αληθινές, προβάλλουν εντυπωσιακές διαφημίσεις, αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσουν μηνύματα που φαίνονται να προέρχονται από διάσημα πρόσωπα ή στέλνουν αληθοφανή προσωπικά μηνύματα. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται απόλυτα αληθινά. Πριν κάνετε κλικ, δώστε στον εαυτό σας λίγο χρόνο και σκεφτείτε: «Μπορώ να το εμπιστευτώ αυτό που βλέπω;» Ένα λεπτό κριτικής σκέψης μπορεί να σας προφυλάξει από ένα επιζήμιο λάθος.

2. Μήπως είναι δόλωμα;

Το «επείγον» της υπόθεσης είναι ο καλύτερος σύμμαχος ενός απατεώνα. Δωρεάν προϊόντα, τεράστιες εκπτώσεις ή προσφορές που λήγουν σε λίγα λεπτά σας ωθούν να ενεργήσετε βιαστικά. Πάρτε τον χρόνο σας. Ελέγξτε αν η προσφορά είναι ρεαλιστική, αναζητήστε πληροφορίες για την εταιρεία, διαβάστε κριτικές και επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της πριν δώσετε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο.

3. Ελέγξτε τον αποστολέα των μηνυμάτων, όχι μόνο το προφίλ

Λάβατε μήνυμα από έναν φίλο, έναν influencer ή μια επιχείρηση που σας ζητά χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες; Μην θεωρήσετε ότι πρόκειται απαραιτήτως για κάτι αληθινό. Επικοινώνησε μαζί τους με διαφορετικό τρόπο:
καλέστε τους, επισκεφθείτε το επίσημο site ή βρείτε το τηλέφωνο της επιχείρησης. Πολλές φορές οι απατεώνες «χακάρουν» κανονικούς λογαριασμούς για να φαίνονται αληθινοί.

4. Επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας σας

Ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων (two-factor authentication), διατηρήστε ενημερωμένες τις εφαρμογές και τις συσκευές σας και ελέγξτε τακτικά τις ρυθμίσεις απορρήτου. Αν δείτε μια ύποπτη διαφήμιση, μια ανάρτηση ή ένα προφίλ, κάντε αναφορά στην εκάστοτε πλατφόρμα, και επικοινωνήστε άμεσα με τον εκδότη της κάρτας σας σε περίπτωση μεταφοράς
χρημάτων.

5. Πληρώστε με ασφάλεια ή καθόλου

Μην κοινοποιείτε ποτέ τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας σας μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Αν κάποιος σας ζητάει να κάνετε τραπεζική μεταφορά, είτε σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται για απάτη. Επιλέξτε μόνο ασφαλείς τρόπους πληρωμής που προστατεύουν τις αγορές σας. Αν δεν προσφέρεται τέτοια επιλογή, αποφύγετε την αγορά από τον συγκεκριμένο έμπορο.

O Country Manager της Visa στην Ελλάδα, Νίκος Πετράκης, δήλωσε: «Όσο αυξάνονται οι αγορές των καταναλωτών, οι απατεώνες πιθανώς να εντείνουν τη δραστηριότητά τους. Οι καταναλωτές μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς γνωρίζοντας ότι η ομάδα ειδικών της Visa εργάζεται αδιάκοπα, 24 ώρες το 24ωρο, για να αποτρέπει τις απάτες και να προστατεύει κάθε συναλλαγή. Την τελευταία πενταετία μόνο, επενδύσαμε 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να διασφαλίσουμε ότι το παγκόσμιο δίκτυό μας παραμένει αξιόπιστο, ανθεκτικό και ασφαλές, κάθε στιγμή, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ευχαριστούμε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας για την υποστήριξή της στην προσπάθειά μας να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για την ασφάλεια των αγορών στο διαδίκτυο».

Ο Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, δήλωσε: «Οι ψηφιακές αγορές και γενικότερα η πλοήγηση στο διαδίκτυο πρέπει να συνδυάζεται με την αντίστοιχη εγρήγορση και γνώση των εν δυνάμει απειλών στον κυβερνοχώρο. Η συνεργασία μας με τη Visa στοχεύει σε αυτήν την επίγνωση. Οι κυβερνοεγκληματίες έχουν πάντοτε προφίλ που ξεγελά: Στέλνουν μηνύματα με παραπλανητικό περιεχόμενο που προσομοιάζει αληθοφανές. Εμφανίζονται ως φίλοι ή ως ειδικοί που προτρέπουν σε κερδοφόρες αγορές. Δελεάζουν με στρατηγικές προσφορών που στηρίζονται σε αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν υπό καθεστώς κατεπείγοντος. Βασική αρχή για όλους μας: να είστε πάντα υποψιασμένοι. Να διπλοτσεκάρετε προσφορές που δείχνουν εκ πρώτης όψεως δελεαστικές. Μην αποθηκεύετε σε πλατφόρμες προσωπικά σας στοιχεία ή αριθμούς λογαριασμών σας. Επιλέξτε πιστωτικές πληρωμές με διπλή ταυτοποίηση. Αποφύγετε κινήσεις και ειδικά αγορές υπό καθεστώς χρονικής πίεσης. Η κυβερνοασφάλεια πρέπει να είναι κομμάτι της κουλτούρας μας».

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