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Κεραμέως: Σοκαριστική η ελαφρότητα του Τσίπρα στη διήγηση των γεγονότων του 2015
Πολιτική
10:13 - 25 Νοε 2025

Κεραμέως: Σοκαριστική η ελαφρότητα του Τσίπρα στη διήγηση των γεγονότων του 2015

Reporter.gr Newsroom
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Στην «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σε επιδόματα και σε προγράμματα απασχόλησης αναφέρθηκε την Τρίτη (25/11) η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο MEGA:

Σοκαριστική η ελαφρότητα του Τσίπρα για το 2015

«Καταρχάς δεν το έχω διαβάσει, έχω διαβάσει αποσπάσματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Συγκρατώ δύο πράγματα: το πρώτο είναι ότι βρισκω σοκαριστικό τον τρόπο, την ελαφρότητα με την οποία διηγείται περιστατικά που πήγαν να ρίξουν την χώρα στα βράχια και τελευταία στιγμή επειδή ψηφίστηκε τον Αύγουστο του ‘15 η συμφωνία, τελικά δεν πέσαμε στα βράχια. Είναι πολύ νωπές οι εικόνες των ανθρώπων που έκαναν ουρές στα ATM για να πάρουν 60 ευρώ, για βενζίνη, τα 120 δισ. ευρώ που χρεώθηκε η χώρα. Δεν μπορείς να διηγείσαι με τέτοια ελαφρότητα τέτοια περιστατικά, τα οποία κινδύνευσαν να καταστρέψουν την χώρα μας. από την άλλη, έχει έναν χαρακτήρα να μας υπενθυμίζει όλα αυτά που ζήσαμε για να μην τα ξαναζήσουμε ποτέ. Τέτοιες καταστάσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό. Ο κ. Τσίπρας μιλά για το παρελθόν, η ΝΔ μιλά για το παρόν και το μέλλον. Το 2027 που θα γίνουν οι εκλογές, γι΄αυτά θα κριθούμε· θα κριθούμε για όλα αυτά που ως κυβέρνηση υλοποιήσαμε το 2023 που έγιναν οι εκλογές», είπε αρχικά.

Διορθώθηκε το ζήτημα με τη διακοπή επιδόματος μητρότητας

Για το θέμα με τις μητέρες και την αιφνίδια διακοπή του επιδόματος μητρότητας: «Μας τέθηκε υπόψη, την Παρασκευή το βράδυ, το Σάββατο είχε λυθεί. Η διοίκηση της ΔΥΠΑ αντέδρασε αμεσότατα. Θεωρώ σημαντικό να υπάρχουν αναφορές από τους πολίτες».

Ποια επιδόματα καταβάλλονται προσεχώς

«Μπήκε η ενίσχυση των 250 ευρώ μία εβδομάδα πιο νωρίς, ήδη έγιναν οι πιστώσεις στους λογαριασμούς. Είναι το πρώτο από τα 4 μέτρα που έρχονται αυτές τις εβδομάδες. Το δεύτερο είναι οι αυξήσεις στις συντάξεις που θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, που θα πληρωθούν τον Δεκέμβριο, πριν από τα Χριστούγεννα. Τρίτον, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τις συντάξεις του Ιανουαρίου, έχουμε μείωση κατά 50% της εναπομείνασας προσωπικής διαφοράς από το 2026 και κατάργηση το 2027. Τέταρτον, οι νέοι φορολογικοί συντελεστές ωφελούν και τους συνταξιούχους»

Αλλαγή φιλοσοφίας στα εργασιακά

Για τα προγράμματα απασχόλησης και την επιδότηση εργασίας: «Επιδοτούμε την εργασία, είναι αλλαγή φιλοσοφίας αυτό. Επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία. Θέλουμε μία κοινωνία εργαζομένων. Άρα, πάμε και δίνουμε ώθηση στους συμπολίτες μας που είναι άνεργοι κατά προτεραιότητα. Προτεραιότητα στις άνεργες μητέρες, στους μακροχρόνια ανέργους, σε συμπολίτες μας που ζουν με βάση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ένα πρόγραμμα 50.000 νέων θέσεων εργασίας. Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών που έχουν πρόβλημα την εξεύρεση εργασίας. Επιδοτούμε την θέση εργασίας που θα ανοίξει μια επιχείρηση για να προσλάβει μια άνεργη μητέρα. Έξι μήνες αμείβουμε το εν λόγω πρόσωπο για 6ωρη απασχόληση στα 704 ευρώ καθαρά και πληρωμένες εισφορές. Το κάνουμε για έξι μήνες γιατί θέλουμε να δώσουμε μία ώθηση και θέλουμε προφανώς να ενταχθούν στην αγορά εργασίας».

Και συνέχισε: «Ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα για άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών. Δέκα χιλιάδες θέσεις, 5.000 μερικής και 5.000 πλήρους απασχόλησης. Παραδοσιακά στην χώρα μας έχουμε υψηλή ανεργία στις γυναίκες. Είναι περίπου ο βασικός μισθός, είναι ένα πρόγραμμα που κυμαίνεται από 9 μήνες και πάνω».

Για τις Ημέρες Καριέρας: «Πριν την Αμερική, πάμε στη Δράμα και στη Λάρισα. Πολλοί πολίτες κοιτούν για δουλειά ή να αλλάξουν δουλειά. Έχουμε πάει σε Γερμανία και Ολλανδία. Έχουν επιστρέψει 420.000 Έλληνες από το εξωτερικό».

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