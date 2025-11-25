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ΧΑ: Προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης του ΓΔ χάρη στη Wall Street
Αναλύσεις
09:41 - 25 Νοε 2025

ΧΑ: Προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης του ΓΔ χάρη στη Wall Street 

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,18% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2065,42 μονάδες.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 875,2 εκ. ευρώ (τα €713 εκ στο rebalancing). Οι αγοραστές οδήγησαν στο ξεκίνημα το ΓΔ σε ανοδική κίνηση καταγράφοντας από νωρίς ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2078 μονάδες. Όμως στη συνέχεια οι πωλητές αφυπνίστηκαν οδηγώντας το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος (ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2057 μονάδες λίγο μετά τις 1.30μμ. Στις δημοπρασίες που συνδυάστηκαν με rebalancing οι αγοραστές πέτυχαν να επαναφέρουν το θετικό πρόσημο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,331% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,03%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (- 0.36%) να υποαποδίδει αλλά την Πειραιώς (+0,29%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (+1,55%), ο ΟΤΕ (+0,88%), η Cenergy (+0,92%), ο Ελλάκτωρ (+5,30%), ο Τιτάν (+2,18%), η Aegean (+2,96%) αλλά και ο Φουρλής (+4,01%), ο Αβαξ (+1,49%) και η Intralot (+2,22%) από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,28%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,37%), η ΕΛΧΑ (-1,08%), η Metlen (-1,21% με τζίρο €482 εκ.) και ο ΟΛΠ (-2,01%). Απολογιστικά, 70 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 36 εκείνων που υποχώρησαν. Φουρλής και ΟΠΑΠ ανακοινώνουν σήμερα τα αποτελέσματα 9μηνου.

Με την Alphabet να καταγράφει άνοδο κατά 4%, οι δείκτες στη Wall Street ενισχύθηκαν διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για συνέχιση της προσπάθειας περαιτέρω ανοδικής κίνησης του ΓΔ στο Χ.Α.

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