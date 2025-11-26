ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπουγάς: Τι αλλάζει σε κληρονομιές και διαθήκες - Οι ασφαλιστικές δικλείδες
Πολιτική
13:19 - 26 Νοε 2025

Μπουγάς: Τι αλλάζει σε κληρονομιές και διαθήκες - Οι ασφαλιστικές δικλείδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικές αλλαγές στις κληρονομιές και στις διαθήκες φέρνει ο νέος Κώδικας Κληρονομικού Δικαίου, όπως εξήγησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Newsroom” του ΕΡΤnews.

Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, οι μεταρρυθμίσεις «ενδιαφέρουν τον ίδιο τον κληρονομούμενο», ο οποίος θέλει να διασφαλίσει ότι η περιουσία που δημιούργησε με τους κόπους μιας ζωής θα αξιοποιείται από τους κληρονόμους του και να αποφευχθούν νομικές εμπλοκές ανάμεσα σε συγγενείς. Παράλληλα, οι αλλαγές αφορούν και το σύνολο των πολιτών, καθώς συνδέονται με την οικονομική συνέχεια των περιουσιακών σχέσεων και τη φορολογική διαχείριση.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι «κάποιος μπορεί να συντάξει διαθήκη και να την ανακαλέσει ελεύθερα μέχρι το θάνατό του», ενώ πλέον δίνεται η δυνατότητα της κληρονομικής σύμβασης, που επιτρέπει στον διαθέτη να ρυθμίζει ζητήματα κληρονομικής διαδοχής με σαφή και δεσμευτικό τρόπο.

Σημαντική αλλαγή αφορά τη νόμιμη μοίρα των κληρονόμων. Πλέον, σε περίπτωση ύπαρξης συζύγου και παιδιών, το ποσοστό της συζύγου αυξάνεται από το 1/4 στο 1/3 όταν υπάρχει μόνο ένα παιδί και στο 1/4 αν υπάρχουν περισσότερα. Μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου, η περιουσία που αφήνει δεν ενώνεται με την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ασφαλιστικές δικλείδες για τις διαθήκες

Σχετικά με την ψηφιακή δημοσίευση των διαθηκών, ο κ. Μπούγας τόνισε πως, «με το κληρονομικό δίκαιο, επειδή πράγματι, έχουμε φαινόμενα πλαστών διαθηκών και μάλιστα πολλών πλαστών διαθηκών, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην ιδιόγραφη διαθήκη. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να τιμηθεί εξωτικός κάποιος που να μην έχει σχέση με τον κληρονομουμένο. Δεν μπορεί να τιμηθεί πρόσωπο – όπως είναι εργαζόμενοι σε ίδρυμα – στο οποίο φιλοξενείται ο κληρονομούμενος και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση που η διαθήκη εμφανιστεί προς δημοσίευση, μετά από μια τριετία, τότε είναι υποχρεωτικό να προηγηθεί μια διαδικασία αναγνώρισης του κύρους της διαθήκης και πιστοποίησης, ότι αυτή έχει γραφεί και υπογραφεί εξ’ ολοκλήρου από τον διαθέτη».

Και κατέληξε: «επομένως μπαίνουν σοβαρές ασφαλιστικές δικλείδες για να περιοριστεί και μάλιστα σημαντικά το φαινόμενο εμφάνισης πλαστών διαθηκών».

Σχετικά με τις διαθήκες, ο κ. Μπούγας ανέφερε ότι εισάγονται αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες, ειδικά για την ιδιόγραφη διαθήκη, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο πλαστών ή πολλαπλών διαθηκών. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να περιληφθεί στην κληρονομιά πρόσωπο χωρίς σχέση με τον διαθέτη, όπως εργαζόμενοι σε ιδρύματα φιλοξενίας. Επίσης, αν μια διαθήκη εμφανιστεί για δημοσίευση μετά από τρία χρόνια, απαιτείται διαδικασία πιστοποίησης της γνησιότητάς της.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η μεταρρύθμιση παρέχει πλέον μεγαλύτερη ασφάλεια στους κληρονόμους, εξασφαλίζει την αξιοποίηση της περιουσίας και συμβάλλει στην οικονομική συνέχεια, ενώ περιορίζει σημαντικά φαινόμενα κακής πρακτικής και πλαστών διαθηκών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τέλος στις καθυστερήσεις στις διαθήκες – Τι ισχύει για φόρους και αποδοχή
Φορολογία

Τέλος στις καθυστερήσεις στις διαθήκες – Τι ισχύει για φόρους και αποδοχή

ΠΟΜΙΔΑ: Η διαδικασία πρόσβασης των πολιτών στο νέο μητρώο διαθηκών
Οικονομία

ΠΟΜΙΔΑ: Η διαδικασία πρόσβασης των πολιτών στο νέο μητρώο διαθηκών

Συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης με τον Υποδιοικητή του FBI
Ειδήσεις

Συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης με τον Υποδιοικητή του FBI

ifo: Ενιαίος φόρος 10% στις κληρονομιές στη Γερμανία με υψηλά αφορολόγητα και κατάργηση εξαιρέσεων
Ειδήσεις

ifo: Ενιαίος φόρος 10% στις κληρονομιές στη Γερμανία με υψηλά αφορολόγητα και κατάργηση εξαιρέσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
08/06/2026 - 15:29

ΙΟΒΕ: Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 15:21

Σέρρες: Σύλληψη τριών ατόμων για απάτες με τη «μέθοδο του λογιστή»

Πολιτική
08/06/2026 - 15:14

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις για την Ελλάδα του 2030

Νομίσματα
08/06/2026 - 15:08

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:56

Υπουργείο Παιδείας: Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 500.000 ευρώ στην Ακαδημία Αθηνών

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:54

Το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τον Λίβανο βαθαίνει

Υγεία
08/06/2026 - 14:45

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Γιορτάζει τη συμπλήρωση 149 ετών προσφοράς με μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:23

Στο κοιμητήριο Παπάγου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά (video)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 14:22

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

Πολιτική
08/06/2026 - 14:16

Φαραντούρης: Η έκθεση της Κομισιόν δεν είναι για πανηγυρισμούς - Αναδεικνύει σοβαρές στρεβλώσεις

Πολιτική
08/06/2026 - 14:14

Μίνι ανασχηματισμός με ντόμινο: Ο Κώτσηρας στη θέση του Κυρανάκη, ο Μαρκόπουλος στο ΥΠΕΘΟ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:04

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:02

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 14:02

ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία

Περιβάλλον
08/06/2026 - 13:59

MSC Foundation & MSC Cruises: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ημέρες Ωκεανών»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:55

Το πιο απρόσμενο οικονομικό success story στον κόσμο είναι… η Βόρεια Κορέα

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 13:51

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

Ομόλογα
08/06/2026 - 13:51

Αμερικανικά ομόλογα: Άνοδος των αποδόσεων ελέω πληθωρισμού και Μέσης Ανατολής

Εμπορεύματα
08/06/2026 - 13:41

Αύξηση άνω του 4% στο πετρέλαιο λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ - Κοντά στα 97$ το Brent

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:14

«Μην πυροβολείτε», το μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:07

Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου - Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΛΙΜΕ στα Ποσειδώνια 2026

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 13:02

Profile: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:00

ΟΛΠ: Στήριξη στο έργο της HELMEPA με τη δημιουργία του νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Ναυτιλία
08/06/2026 - 12:59

Ερυθρά Θάλασσα: Επανεμφάνιση των Χούθι μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων Ιράν – Ισραήλ

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 12:50

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 12:46

Περιφέρεια Αττικής: Κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων μετά από καταγγελία για εστιατόριο στην Πεντέλη

Business Facts
08/06/2026 - 12:44

Ποιες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ειναι ενταγμένες στη Wall Street

Πολιτική
08/06/2026 - 12:44

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Πολιτική
08/06/2026 - 12:18

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο στην Κρήτη: Πρέπει να εξεταστεί αν η υπόθεση αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 12:14

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ