Μπουγάς: Τι αλλάζει σε κληρονομιές και διαθήκες - Οι ασφαλιστικές δικλείδες

Σημαντικές αλλαγές στις κληρονομιές και στις διαθήκες φέρνει ο νέος Κώδικας Κληρονομικού Δικαίου, όπως εξήγησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Newsroom” του ΕΡΤnews.

Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, οι μεταρρυθμίσεις «ενδιαφέρουν τον ίδιο τον κληρονομούμενο», ο οποίος θέλει να διασφαλίσει ότι η περιουσία που δημιούργησε με τους κόπους μιας ζωής θα αξιοποιείται από τους κληρονόμους του και να αποφευχθούν νομικές εμπλοκές ανάμεσα σε συγγενείς. Παράλληλα, οι αλλαγές αφορούν και το σύνολο των πολιτών, καθώς συνδέονται με την οικονομική συνέχεια των περιουσιακών σχέσεων και τη φορολογική διαχείριση.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι «κάποιος μπορεί να συντάξει διαθήκη και να την ανακαλέσει ελεύθερα μέχρι το θάνατό του», ενώ πλέον δίνεται η δυνατότητα της κληρονομικής σύμβασης, που επιτρέπει στον διαθέτη να ρυθμίζει ζητήματα κληρονομικής διαδοχής με σαφή και δεσμευτικό τρόπο.

Σημαντική αλλαγή αφορά τη νόμιμη μοίρα των κληρονόμων. Πλέον, σε περίπτωση ύπαρξης συζύγου και παιδιών, το ποσοστό της συζύγου αυξάνεται από το 1/4 στο 1/3 όταν υπάρχει μόνο ένα παιδί και στο 1/4 αν υπάρχουν περισσότερα. Μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου, η περιουσία που αφήνει δεν ενώνεται με την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ασφαλιστικές δικλείδες για τις διαθήκες

Σχετικά με την ψηφιακή δημοσίευση των διαθηκών, ο κ. Μπούγας τόνισε πως, «με το κληρονομικό δίκαιο, επειδή πράγματι, έχουμε φαινόμενα πλαστών διαθηκών και μάλιστα πολλών πλαστών διαθηκών, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην ιδιόγραφη διαθήκη. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να τιμηθεί εξωτικός κάποιος που να μην έχει σχέση με τον κληρονομουμένο. Δεν μπορεί να τιμηθεί πρόσωπο – όπως είναι εργαζόμενοι σε ίδρυμα – στο οποίο φιλοξενείται ο κληρονομούμενος και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση που η διαθήκη εμφανιστεί προς δημοσίευση, μετά από μια τριετία, τότε είναι υποχρεωτικό να προηγηθεί μια διαδικασία αναγνώρισης του κύρους της διαθήκης και πιστοποίησης, ότι αυτή έχει γραφεί και υπογραφεί εξ’ ολοκλήρου από τον διαθέτη».

Και κατέληξε: «επομένως μπαίνουν σοβαρές ασφαλιστικές δικλείδες για να περιοριστεί και μάλιστα σημαντικά το φαινόμενο εμφάνισης πλαστών διαθηκών».

Σχετικά με τις διαθήκες, ο κ. Μπούγας ανέφερε ότι εισάγονται αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες, ειδικά για την ιδιόγραφη διαθήκη, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο πλαστών ή πολλαπλών διαθηκών. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να περιληφθεί στην κληρονομιά πρόσωπο χωρίς σχέση με τον διαθέτη, όπως εργαζόμενοι σε ιδρύματα φιλοξενίας. Επίσης, αν μια διαθήκη εμφανιστεί για δημοσίευση μετά από τρία χρόνια, απαιτείται διαδικασία πιστοποίησης της γνησιότητάς της.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η μεταρρύθμιση παρέχει πλέον μεγαλύτερη ασφάλεια στους κληρονόμους, εξασφαλίζει την αξιοποίηση της περιουσίας και συμβάλλει στην οικονομική συνέχεια, ενώ περιορίζει σημαντικά φαινόμενα κακής πρακτικής και πλαστών διαθηκών.