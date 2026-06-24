Trafficking: 881 νέες περιπτώσεις το 2025 - Οι 108 αφορούσαν ανήλικους

Τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα, καθώς και τις θεσμικές παρεμβάσεις που προωθούνται για την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων, παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Πιο αναλυτικά, κατά τη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αντικείμενο την ποινική αντιμετώπιση του trafficking και τα δικαιώματα των θυμάτων, ο κ. Μπούγας χαρακτήρισε την εμπορία ανθρώπων ως μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

Ο υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική προστασία τους προϋποθέτει πρωτίστως την αναγνώρισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής κατά του trafficking, καθώς συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και διασφαλίζει την άμεση πρόσβασή τους σε υπηρεσίες προστασίας, υποστήριξης και απονομής δικαιοσύνης.

Παρουσιάζοντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την έκταση του φαινομένου, ο κ. Μπούγας γνωστοποίησε ότι το 2025 καταγράφηκαν 881 νέες περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Από αυτές, οι 773 αφορούσαν ενήλικες και οι 108 ανήλικους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία αποτυπώνουν τη διαρκή εξέλιξη του φαινομένου, με αυξανόμενες μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης, εξαναγκασμού σε παράνομες δραστηριότητες και άλλες πρακτικές καταναγκασμού.

Παράλληλα, ενημέρωσε τα μέλη της Υποεπιτροπής για τις ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσον αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1712 στην ελληνική νομοθεσία. Όπως ανέφερε, η αρμόδια Ομάδα Εργασίας έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της και το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω θωράκιση των δικαιωμάτων των θυμάτων, η αντιμετώπιση νέων μορφών εκμετάλλευσης, η ενίσχυση της προστασίας των παιδιών και η αποτελεσματικότερη διερεύνηση και δίωξη των εγκλημάτων που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μπούγας υπογράμμισε ότι η Πολιτεία έχει καθήκον να εντοπίζει έγκαιρα τα θύματα, να τους παρέχει ουσιαστική προστασία και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνεχή ενίσχυση του θεσμικού και ποινικού πλαισίου που αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων.