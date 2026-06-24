ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Trafficking: 881 νέες περιπτώσεις το 2025 - Οι 108 αφορούσαν ανήλικους
Πολιτική
15:54 - 24 Ιουν 2026

Trafficking: 881 νέες περιπτώσεις το 2025 - Οι 108 αφορούσαν ανήλικους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα, καθώς και τις θεσμικές παρεμβάσεις που προωθούνται για την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων, παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Πιο αναλυτικά, κατά τη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αντικείμενο την ποινική αντιμετώπιση του trafficking και τα δικαιώματα των θυμάτων, ο κ. Μπούγας χαρακτήρισε την εμπορία ανθρώπων ως μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

Ο υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική προστασία τους προϋποθέτει πρωτίστως την αναγνώρισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής κατά του trafficking, καθώς συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και διασφαλίζει την άμεση πρόσβασή τους σε υπηρεσίες προστασίας, υποστήριξης και απονομής δικαιοσύνης.

Παρουσιάζοντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την έκταση του φαινομένου, ο κ. Μπούγας γνωστοποίησε ότι το 2025 καταγράφηκαν 881 νέες περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Από αυτές, οι 773 αφορούσαν ενήλικες και οι 108 ανήλικους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία αποτυπώνουν τη διαρκή εξέλιξη του φαινομένου, με αυξανόμενες μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης, εξαναγκασμού σε παράνομες δραστηριότητες και άλλες πρακτικές καταναγκασμού.

Παράλληλα, ενημέρωσε τα μέλη της Υποεπιτροπής για τις ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσον αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1712 στην ελληνική νομοθεσία. Όπως ανέφερε, η αρμόδια Ομάδα Εργασίας έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της και το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω θωράκιση των δικαιωμάτων των θυμάτων, η αντιμετώπιση νέων μορφών εκμετάλλευσης, η ενίσχυση της προστασίας των παιδιών και η αποτελεσματικότερη διερεύνηση και δίωξη των εγκλημάτων που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μπούγας υπογράμμισε ότι η Πολιτεία έχει καθήκον να εντοπίζει έγκαιρα τα θύματα, να τους παρέχει ουσιαστική προστασία και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνεχή ενίσχυση του θεσμικού και ποινικού πλαισίου που αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια
Ειδήσεις

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ
Ειδήσεις

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ

Mercedes-Benz: 100 χρόνια ιστορία για το πιο εμβληματικό αστέρι
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes-Benz: 100 χρόνια ιστορία για το πιο εμβληματικό αστέρι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών
Ειδήσεις

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount
Ειδήσεις

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου
Ειδήσεις

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Φλωρίδης: «A la carte» η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη δικαιοσύνη
Πολιτική

Φλωρίδης: «A la carte» η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη δικαιοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
24/06/2026 - 16:05

PREMIA: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού των €100 εκατ.

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:04

ΕΣΗΕΑ: Οι δημοσιογράφοι της Ευρώπης στο πλευρό των εργαζομένων στη DW

Πολιτική
24/06/2026 - 15:54

Trafficking: 881 νέες περιπτώσεις το 2025 - Οι 108 αφορούσαν ανήλικους

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:47

Τραμπ: Αποδεσμεύουμε ιρανικά κεφάλαια για να αγοράσουν αμερικανικά προϊόντα 

Ειδήσεις
24/06/2026 - 15:43

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 15:29

Mercedes-Benz: 100 χρόνια ιστορία για το πιο εμβληματικό αστέρι

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/06/2026 - 15:23

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»

Πολιτική
24/06/2026 - 15:08

Real Polls: Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται δεύτερη δύναμη – Τα «κλειδιά» της ανόδου του Τσίπρα

Οικονομία
24/06/2026 - 14:51

ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη 2,70 φορές στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ.

Ναυτιλία
24/06/2026 - 14:46

ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή (26/6) στα πλοία της Ραφήνας

Πολιτική
24/06/2026 - 14:38

«Αποδεκατίζεται» το κόμμα Καρυστιανού – Και δεύτερη αποχώρηση σε μία ημέρα

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 14:13

Η… ιστορία μπούρδα του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Νομίσματα
24/06/2026 - 14:13

Crypto: Το Bitcoin αναζητά στήριξη, το ενδιαφέρον στρέφεται στα altcoins

Πολιτική
24/06/2026 - 14:12

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο

Ναυτιλία
24/06/2026 - 14:10

Η Explora Journeys εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο ελληνικών προορισμών της με προσεγγίσεις στην Πύλο και την Αμοργό

Ειδήσεις
24/06/2026 - 14:01

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών

Ειδήσεις
24/06/2026 - 13:59

Τα «διαλείμματα ενυδάτωσης» έχουν μετατρέψει αυτό το Μουντιάλ στο πιο «μεθυσμένο» στην ιστορία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 13:44

Η «επανάσταση» Μαμντάνι συνεχίζεται: Νίκες για όλους τους εκλεκτούς του

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 13:38

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε

Πολιτική
24/06/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Χρεώνει την άνοδο του πληθωρισμού στο ράλι πετρελαίου - «Θα στηρίξουμε την κοινωνία»

Πολιτική
24/06/2026 - 13:23

ΣΥΡΙΖΑ κατά Αβραμόπουλου: Η αλαζονεία και οι θεατρινισμοί προσβάλλουν την έννοια της λογοδοσίας

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 13:21

Δήλωση... μνημείο (δύο σε ένα) του Γ. Λοβέρδου για τους ντελιβεράδες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 13:12

Η εκδοχή της ΔΕΗ για την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας

Εμπορεύματα
24/06/2026 - 13:10

Γιατί ο χρυσός διαψεύδει τις προσδοκίες – Πού οφείλεται η παρατεταμένη πτώση του

Ειδήσεις
24/06/2026 - 12:58

«Όχι» από τον Άρειο Πάγο στην Κοβέσι – Απαράδεκτη η προσφυγή για τους τρεις εισαγγελείς

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 12:52

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη

Φορολογία
24/06/2026 - 12:50

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 12:45

Μα, συμβαίνουν τέτοια εξωφρενικά στο κόμμα της Καρυστιανού;

Magazino
24/06/2026 - 12:40

Ο «μάγος» γύρισε: Ο Ροναλντίνιο ξανά στα γήπεδα μετά από 11 χρόνια

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/06/2026 - 12:38

Λαγοκέφαλοι μετανάστες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ