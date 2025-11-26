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«Μάχη» Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Σταμάτα ανάγωγη» – «Δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο»
Πολιτική
21:30 - 26 Νοε 2025

«Μάχη» Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Σταμάτα ανάγωγη» – «Δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο»

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ακόμη θερμό επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό του αξίωμα.  

Για «απύθμενα ψέματα» κατηγόρησε η κα Κωνσταντοπούλου τον Υπουργό Υγείας, καταλογίζοντας και στην κυβέρνηση πως «επί μία βδομάδα έχει σηκώσει κονιοτρό», νομίζοντας – όπως είπε – πως έτσι θα «σκεπάσει τους καθαρούς ανθρώπους».

«Είναι εκλεγμένος με το σπαθί του ο Διαμαντής που τον λέτε διορισμένο», προσέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προχωρώντας μάλιστα και σε αναπαραγωγή video από το κινητό της στο οποίο, όπως υποστήριξε, καταγράφεται το «γλείψιμο» του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, στον κ. Καραναστάση.

«Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το ''γλείψιμο'' του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει», ανέφερε η κα Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την αντίδραση του προεδρεύοντα, Βασίλη Βιλιάρδου.

{https://www.youtube.com/watch?v=V5a5wtR6Xxw}

Γεωργιάδης: Ο λαός σας έχει καταλάβει

Για «σόου» την κατηγόρησε ο κ. Γεωργιάδης, αναφέροντας, μάλιστα, πως «ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει το πραγματικό σας πρόσωπο, γι' αυτό οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την Πλεύση κάτω από τη Φωνή Λογικής».

Σε σαρκαστικό ύφος, αναγνώρισε, δε, την «αγάπη» της κας Κωνσταντοπούλου για τον κ. Καραναστάση και επέμεινε πως είναι διορισμένος, αφού «δεν κατέβηκε με σταυρό και δεν πήρε σταυρό».

Η κόντρα συνεχίστηκε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει ως «ψευταρά» και «αδιόρθωτο και αμετάπειστο ψεύτη», ενώ λίγο αργότερα ο κ. Γεωργάδης επανήλθε δριμύτερος.

«Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη. Ο κλέφτης είστε εσείς. Μη με διακόπτετε! Ανάγωγη, σταμάτα! Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και τα κάνεις αυτά στη Βουλή», είπε απευθυνόμενος στην κα Κωνσταντοπούλου και επιμένοντας πως ο Διαμαντής Καραναστάσης υπήρξε «παντελώς ανύπαρκτος» στη Βουλή και πως «βαρέθηκε και παραιτήθηκε».

Μάλιστα έδωσε και... συγχαρητήρια στον Δημήτρη Ουγγαρέζο για όσα είπε στην πρωινή εκπομπή του Mega.

Κωνσταντοπούλου: Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο

«Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα πως έβλεπα τον Παπαδόπουλο έτσι όπως κάνατε», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας μία ακόμη σαρκαστική και οργισμένη απάντηση του Υπουργού, ο οποίος είπε:

«Η κυρία της Αγάπης έχει έρθει εδώ μόνο για να είναι κατήγορος των άλλων. Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγγνώμη από όσους κατηγορούσατε και αθωώθηκαν. Μιλήσατε για τον Παπασταύρου, θα έπρεπε να ανάψετε κερί στην εκκλησία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας για όλες τις συκοφαντίες εις βάρος του. Εάν είχατε ψυχή και δεν ήσασταν βρώμικη θα του ζητούσατε συγγνώμη».

{https://www.youtube.com/watch?v=5Tk6rWV-gW0&t=3s}

Και το ΚΚΕ στον… χορό

Εν τω μεταξύ, ενώ η μάχη μεταξύ Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου μαινόταν ακόμη, παρενέβη ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έστρεψε και προς το κόμμα του Περισσού τα βέλη της, λέγοντας πως «έχει βγάλει εκλεγμένο βουλευτή από τις λίστες».

«Λες ψέματα! Απόδειξέ το!», της φώναξε ο κ. Λαμπρούλης, αποχωρώντας ύστερα από λίγο από την αίθουσα.

«Πονάει η αλήθεια. Δεν βγάλατε τη Διγενή και την Φόνσου από τις λίστες;», διερωτήθηκε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

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