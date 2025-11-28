Καραχάλιος: Το «Κύμα» κατεβαίνει στις εκλογές - Με Καρυστιανού μπορεί να φτάσει στο 20%

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε πως το κίνημα «Κύμα» θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αυτή ανταποκρίνεται σε αίτημα της κοινωνίας και δεν έχει στόχο να αποτελέσει «φονέα των γιγάντων» ή των παραδοσιακών κομμάτων.

Μιλώντας στο Kontra, ο Καραχάλιος επισήμανε πως η δημοφιλία του Κύματος αυξάνεται σταδιακά, με ποσοστά που κυμαίνονται από 4% έως 8% στις δημοσκοπήσεις, ενώ υπογράμμισε ότι «αν έρθει η Μαρία Καρυστιανού, μπορεί να φτάσει το 20%».

Ο ίδιος περιέγραψε τη Μαρία Καρυστιανού ως «ευλογητή» του Κύματος, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς αυτή δεν θα είχε υπάρξει το κίνημα. Σύμφωνα με τον Καραχάλιο, η Καρυστιανού αρχικά προβληματίστηκε από τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και το «σοκ» των 800.000 impressions που απέσπασε το λογότυπο του Κύματος, αλλά τελικά αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση ενός κινήματος, το οποίο θα ενσωματωθεί στο Κύμα εφόσον το επιλέξει.

Ο Καραχάλιος επεσήμανε ότι το Κύμα απευθύνεται κυρίως στους νέους και θα στηριχθεί σε νέα και απλά στελέχη. Σχετικά με τη συνεργασία του με τη Μαρία Καρυστιανού, τόνισε ότι οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί και χαρακτηρίζει τη διαφωνία τους «ενδοοικογενειακό καβγαδάκι». «Η κ. Καρυστιανού στο Κύμα έχει το ρόλο της επιτίμου, μπορεί να έρθει και η συνεργάτιδά της, γιατί μαζί το γεννήσαμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, το Κύμα είναι έτοιμο να συμμετάσχει ενεργά στις εκλογές, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα πολιτικό χώρο που απευθύνεται στους νέους και στους πολίτες που αναζητούν εναλλακτικές επιλογές.