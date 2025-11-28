ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καραχάλιος: Το «Κύμα» κατεβαίνει στις εκλογές - Με Καρυστιανού μπορεί να φτάσει στο 20%
Πολιτική
16:01 - 28 Νοε 2025

Καραχάλιος: Το «Κύμα» κατεβαίνει στις εκλογές - Με Καρυστιανού μπορεί να φτάσει στο 20%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε πως το κίνημα «Κύμα» θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αυτή ανταποκρίνεται σε αίτημα της κοινωνίας και δεν έχει στόχο να αποτελέσει «φονέα των γιγάντων» ή των παραδοσιακών κομμάτων. 

Μιλώντας στο Kontra, ο Καραχάλιος επισήμανε πως η δημοφιλία του Κύματος αυξάνεται σταδιακά, με ποσοστά που κυμαίνονται από 4% έως 8% στις δημοσκοπήσεις, ενώ υπογράμμισε ότι «αν έρθει η Μαρία Καρυστιανού, μπορεί να φτάσει το 20%».

Ο ίδιος περιέγραψε τη Μαρία Καρυστιανού ως «ευλογητή» του Κύματος, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς αυτή δεν θα είχε υπάρξει το κίνημα. Σύμφωνα με τον Καραχάλιο, η Καρυστιανού αρχικά προβληματίστηκε από τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και το «σοκ» των 800.000 impressions που απέσπασε το λογότυπο του Κύματος, αλλά τελικά αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση ενός κινήματος, το οποίο θα ενσωματωθεί στο Κύμα εφόσον το επιλέξει.

Ο Καραχάλιος επεσήμανε ότι το Κύμα απευθύνεται κυρίως στους νέους και θα στηριχθεί σε νέα και απλά στελέχη. Σχετικά με τη συνεργασία του με τη Μαρία Καρυστιανού, τόνισε ότι οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί και χαρακτηρίζει τη διαφωνία τους «ενδοοικογενειακό καβγαδάκι». «Η κ. Καρυστιανού στο Κύμα έχει το ρόλο της επιτίμου, μπορεί να έρθει και η συνεργάτιδά της, γιατί μαζί το γεννήσαμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, το Κύμα είναι έτοιμο να συμμετάσχει ενεργά στις εκλογές, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα πολιτικό χώρο που απευθύνεται στους νέους και στους πολίτες που αναζητούν εναλλακτικές επιλογές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας

Υπάρχει φρένο στον εξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ;
Ανεμοδείκτης

Υπάρχει φρένο στον εξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ;

Αυξήσεις στους Μητροπολίτες: Κάποιοι... κακοπροαίρετοι τις συνδέουν με τις εκλογές
Ανεμοδείκτης

Αυξήσεις στους Μητροπολίτες: Κάποιοι... κακοπροαίρετοι τις συνδέουν με τις εκλογές

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ζήτημα συνέπειας η εξάντληση της τετραετίας
Πολιτική

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ζήτημα συνέπειας η εξάντληση της τετραετίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:31

Πολιτική, τέχνη και woke: Αναζητώντας κοινό έδαφος σε έναν πολωμένο κόσμο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:27

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 18:15

ΟΠΕΚ: Σε χαμηλό εικοσαετίας η παραγωγή αργού τον Μάιο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:08

Κούβα: Κοντά σε συμφωνία-ορόσημο για τη μεγαλύτερη εισαγωγή αμερικανικών καυσίμων από το 1960

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:58

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

Σχόλια Αγοράς
10/06/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη πτώση, παρά τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο (-2.3%) από τις αποκοπές μερισμάτων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:41

Διεθνής Αμνηστία: Κατηγορίες σε βάρος του Ισραήλ για εθνοκάθαρση και αναγκαστικούς εκτοπισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
10/06/2026 - 17:33

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 17:21

Thessaloniki 4.0: Η Βόρεια Ελλάδα κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας στην εκδήλωση της Grant Thornton

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 17:08

«Παιχνίδι» ισορροπίας στη Wall Street μεταξύ πληθωρισμού και γεωπολιτικών πιέσεων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:07

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στις 16 - 17 Ιουνίου το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 16:58

Ημέρα εθελοντικής δράσης από το Allwyn Care στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

Αναλύσεις
10/06/2026 - 16:54

Euroxx Securities: Αναβαθμίζει στα €7,50 την τιμή-στόχο της Alter Ego Media – 40% περιθώριο ανόδου

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:49

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:47

Ερντογάν κατά Ισραήλ: Οι ενέργειές του απειλούν την περιοχή και τη διεθνή σταθερότητα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:42

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10/06/2026 - 16:33

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας λόγω παθογόνου μικροοργανισμού

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:31

Politico: Η ΕΕ εξετάζει σχέδια απεξάρτησης από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:30

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 16:20

EUIPO: Στα €12 δισ. οι ετήσιες απώλειες της ευρωπαϊκής μόδας από τα προϊόντα «μαϊμού»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10/06/2026 - 16:15

CEO Citroen, Xavier Chardon: Επίσκεψη στον όμιλο Συγγελίδη

Πολιτική
10/06/2026 - 16:12

Βουλή: «Πυρ» ομαδόν στην κυβέρνηση για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:10

Bloomberg: Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ τα αραβικά κεφάλαια πίσω από το deal Paramount - Warner Bros.

Πολιτική
10/06/2026 - 16:01

Γεραπετρίτης σε συνάντηση με Φιντάν: «Οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Ειδήσεις
10/06/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός τον Μάιο με «άλμα» στο 4,2%

Πολιτική
10/06/2026 - 15:31

Γκεοργκίεβα σε Πιερρακάκη: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης

Ακίνητα
10/06/2026 - 15:14

Μιχαηλίδου: Στις 15/6 ανοίγει η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Πολιτική
10/06/2026 - 15:11

Ανδρουλάκης: «Η συνταγματική αναθεώρηση θέλει σοβαρότητα, όχι τακτικισμούς»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 15:05

Φραγκίσκη Μελίσσα: Καριέρες σε κίνηση και συνεχής εξέλιξη για τους εργαζομένους της Alpha Bank

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:56

Lamda Development: Στο ταμπλό οι νέες ομολογίες – Tο επόμενο βήμα στις αγορές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ