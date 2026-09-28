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Χρηστίδης σε Κεραμέως: Έχετε μετατρέψει το επίδομα ανεργίας σε εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών
Πολιτική
17:33 - 28 Σεπ 2026

Χρηστίδης σε Κεραμέως: Έχετε μετατρέψει το επίδομα ανεργίας σε εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Reporter.gr Newsroom

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«Δεν έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να παίζει με τις ζωές εργαζομένων και ανέργων», τόνισε σήμερα (28/9) ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε προς την Υπουργό Εργασίας για το επίδομα ανεργίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε εκτενώς στις διαφορετικές και αντικρουόμενες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, όπως των κυρίων Μαρινάκη, Κυρανάκη και Βορίδη, σχετικά με τη διάρκεια, το ύψος και τον χαρακτήρα του επιδόματος ανεργίας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει μια σαφή απάντηση.

«Η περίοδος της αλαζονείας και της αμετροέπειας της ΝΔ έχει μετατρέψει ακόμα και τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας σε ένα εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών της παράταξης του κυρίου Μητσοτάκη στον Βόρειο Τομέα Αθηνών», επισήμανε.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος όταν χάνει τη δουλειά του και η προστασία που οφείλει το κράτος να του παρέχει.

«Εάν σήμερα ένας εργαζόμενος, ο οποίος παλεύει υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να τα βγάλει πέρα, και αύριο το πρωί χάσει τη δουλειά του, μπορεί να ζήσει με 500 ευρώ μεσοσταθμικά, όσο είναι το επίδομα ανεργίας, για 12 μήνες;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι η απάντηση είναι προφανής.

Έκανε, δε, λόγο για κρυφή ατζέντα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά τα εργασιακά ζητήματα.

«Είναι κάτι το οποίο, τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2019 μέχρι και σήμερα, συμβαίνει διαρκώς με νομοθετήματα τα οποία ουδέποτε ανακοινώθηκαν πριν από τις εκλογές και έρχονται και εφαρμόζονται ως γκιλοτίνα στον λαιμό των Ελλήνων εργαζομένων. Και είναι πολύ διαφορετικό να συζητάμεγια το τι αποκλείεται να γίνει τώρα από το να λέμε ότι δεν υπάρχει καθόλου στον σχεδιασμό», συμπλήρωσε.

Τόνισε, τέλος, ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα και άσκησε κριτική στην κυβερνητική ρητορική που αντιμετωπίζει τους ανέργους με όρους καχυποψίας.

«Αυτή είναι η αντίληψη μη προστασίας των μη προνομιούχων Ελλήνων του 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της και να μην αφήνει τους εργαζόμενους και τους ανέργους αντιμέτωπους με μια διαρκή αβεβαιότητα για τα δικαιώματά τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 17:36
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