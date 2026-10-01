Κεραμέως: Επεκτείνεται και ενισχύεται με 5.000 πρόσθετες θέσεις το πρόγραμμα απασχόλησης άνεργων γυναικών

Την επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων και την ενίσχυσή του με 5.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην τηλεόραση του Mega.

Όπως τόνισε η υπουργός «στο πρόγραμμα για την γυναικεία απασχόληση, ενώ αρχικά είχαν ανακοινωθεί 10.000 θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης, λόγω της μεγάλης απήχησης που είχε, προσθέτουμε και άλλες 5.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης».

Η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι η ανεργία στη χώρα μας έχει μειωθεί σημαντικά, ωστόσο σε επιμέρους ομάδες εντοπίζονται περιθώρια βελτίωσης.

«Πάμε και βλέπουμε που έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Ας πούμε στις γυναίκες. Στις γυναίκες η ανεργία έχει μειωθεί ήδη πάρα πολύ, αλλά έχουμε περιθώριο βελτίωσης; Έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Άρα τι πάμε και κάνουμε; Βγάζουμε πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης, ειδικά για γυναίκες. Αν μία επιχείρηση προσλάβει γυναίκα άνεργη, μπορεί να επιδοτηθεί με έως 70% του μισθού και των εισφορών. Εάν αυτή η άνεργη γυναίκα είναι μητέρα παιδιού έως 15 ετών, τότε η επιδότηση μπορεί να ανέβει στο 80%. Γιατί; Γιατί θέλουμε να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, σε όλες εκείνες τις γυναίκες που μας ακούν, που έχουνε μείνει σπίτι για να αναθρέψουν τα παιδιά τους και που θέλουν να κάνουν το βήμα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ότι εμείς είμαστε εκεί να τις στηρίξουμε» δήλωσε σχετικά. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης 3 επιπλέον μηνών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlta35xi30zl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

«Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί βλέπουμε την ανεργία πως μειώνεται και βλέπουμε που έχουμε περιθώριο να τονώσουμε την απασχόληση και η αλήθεια είναι ότι στην Περιφέρεια σε ορισμένες περιοχές που είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειά, ψηλά στα βουνά, σε χωριά στα βουνά, σε απομακρυσμένα νησιά και ούτω καθ’ εξής, εκεί που είναι δύσκολο να βρεις δουλειά ερχόμαστε και τι λέμε; Εάν μία επιχείρηση προσλάβει κάποιον από αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ απομονωμένες και απομακρυσμένες, για εξ’ αποστάσεως εργασία επιδότηση στο 90% του μισθού και των εισφορών για ένα χρόνο. Γιατί για ένα χρόνο; Για να δώσουμε μία ώθηση και εν συνεχεία προφανώς εάν αποδείξει την αξία του αυτός ο εργαζόμενος, θα τον κρατήσει».

Αναφερόμενη στα προγράμματα απασχόλησης στους δήμους για συμπολίτες μας 55 ετών και άνω και συμπολίτες μας με αναπηρία, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι «έχουμε το πρόγραμμα 55+ για το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ εδώ πέρα, έχουμε περίπου 40.000 ωφελούμενους του προγράμματος 55plus. Βγήκε και τώρα πρόσφατα ένα καινούργιο για άλλες 8.500 θέσεις. βγαίνει επίσης ένα άλλο για συμπολίτες μας με αναπηρία. Συμπολίτες με αναπηρία οι οποίοι αντικειμενικά έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας. Όταν πρωτοβγαίνουν αυτά τα προγράμματα, δεν είχαν μεγάλη απήχηση, υπήρχε μια, κακώς υπήρχε, δυσπιστία σε σχέση με το κατά πόσο θα μπορούσαν να τους αξιοποιήσουν αυτούς τους συμπολίτες μας. Και πλέον αυτό έχει αντιστραφεί πλήρως. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο γρήγορα εξαφανίζονται οι θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία τόσο που ενώ ξεκίνησα με 1000 θέσεις αρχικά έχουμε πάει στις 4000 θέσεις».

Η υπουργός αναφέρθηκε στα νέα στοιχεία της ανεργίας, όπου πλέον η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, που είχε ποτέ στην ιστορία της χώρας, από το 17,9% το 2019, στο 7,4. «Απέχουμε μόλις 0,1 από τη χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ, που είναι 7,3. Στους νέους έχω να σας πω όμως ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε εχθές η ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία των νέων από πέρυσι τον Αύγουστο που ήταν στο 21% φέτος τον Αύγουστο έπεσε στο 15%. Αυτό όμως είναι μόνο ένας δείκτης, εμένα με νοιάζει ότι πίσω από τον δείκτη είναι οι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι είναι 600 χιλιάδες περίπου άνθρωποι οι οποίοι δε δούλευαν και τώρα δουλεύουν. Προφανώς ενώ έχει μειωθεί πολύ η ανεργία, εμείς προσπαθούμε να τη μειώσουμε κι άλλο, προσπαθούμε να βρούμε κι άλλες δουλειές στον κόσμο, αυτό θέλουμε» δήλωσε η κα Κεραμέως.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlt9wfll54a1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναφερόμενη στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων και στις 120 δόσεις για χρέη στον ΕΦΚΑ, τόνισε ότι «δεν υπάρχει μαγικό ραβδί εδώ ούτε μαγική λύση σαφέστατα, αλλά είναι κάτι το οποίο το ζητούσε πάρα πολύ η κοινωνία συνολικά, το ζητούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ζητούσαν πάρα πολλοί που έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ. Και ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό ότι πάμε από τις 72 στις 120 και μάλιστα επεκτείνεται και το πεδίο. Ενώ μέχρι πρότινος η ρύθμιση αφορούσε ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023 αυτό επεκτείνεται κατά ένα χρόνο. Άρα πάμε έως το τέλος του 2024.»

Απαντώντας σε ερώτηση περί δημοσιονομικού χώρου, η υπουργός τόνισε ότι «κάθε φορά εξαρτάται από το τι δημοσιονομικό χώρο έχουμε πετύχει. Και όσο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο πετυχαίνουμε μας δίνει τη δυνατότητα να προβούμε σε ρυθμίσεις που ανακουφίζουν, στηρίζουν την κοινωνία ακόμα περισσότερο. Όταν πρωτοανακοινώσαμε την ενίσχυση των συνταξιούχων κάθε Νοέμβριο, αν θυμάστε, ήταν για 250 ευρώ. Και ήταν με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Προχωρώντας η οικονομία πήγε καλύτερα, τα POS λειτούργησαν περισσότερο, ακόμα περισσότερο, έφεραν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έφερε πάρα πολύ δημοσιονομικό χώρο. Αυτό μας επέτρεψε να πάμε στα 300 ευρώ. Και μετά στα 400 και πλέον η περίμετρος και το πεδίο εφαρμογής της ενίσχυσης του Νοεμβρίου έχει πάει στα 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. Αυτό πώς έγινε; Ή, παράδειγμα, πώς πήγαμε από το 1 δις στη ΔΕΘ στα 2 δις; Πήγαμε γιατί εφαρμόζουμε πολιτικές που έχουν αποτέλεσμα. Πάρτε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας μόνο πέρσι δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με πρόπερσι. Και είμαστε, μάλιστα, προ των πυλών μίας νέας επέκτασης».

Μιλώντας για την ενίσχυση των συνταξιούχων που έχει προγραμματιστεί να καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, υπενθύμισε ότι αρχικά ανερχόταν σε 250 ευρώ και οι δικαιούχοι είχαν εισοδηματικά κριτήρια. Εν συνεχεία, δεδομένου ότι υπήρξε βελτίωση του δημοσιονομικού χώρου, η ενίσχυση αυξήθηκε στα 300 και μετά στα 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. Όπως επεσήμανε, αυτό κατέστη δυνατό χάρη στα έσοδα από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Η ίδια σημείωσε ότι το ίδιο συνέβη και με τις συντάξεις χηρείας, καθώς η κατάργηση της περικοπής τους που είχε επιβάλλει ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου κατέστη δυνατή χάρη στα έσοδα από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Επεσήμανε μάλιστα ότι εξίσου σημαντικά είναι και τα έσοδα και από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων τα οποία φτάνουν τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, όπως υπενθύμισε η υπουργός η εισφορά αλληλεγγύης έχει θεσπιστεί για να στηρίξει τις επόμενες γενιές καθώς «θα έχουμε ολοένα και λιγότερους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας και ολοένα και περισσότερους συνταξιούχους και μάλιστα το προσδόκιμο ζωής θα ανεβαίνει διαρκώς. Θετικό μεν. Αλλά για κάντε την εξίσωση. Πώς θα βγαίνουν οι συντάξεις κάθε μήνα; Δεν πρέπει η κυβέρνηση με πολύ μεγάλη προσοχή να χαράζει κάθε βήμα;».

Η υπουργός αναφέρθηκε και στον πρόσφατο νόμο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ο οποίος δίνει τη δυνατότητα με πολύ ισχυρά φορολογικά κίνητρα για μια δεύτερη σύνταξη. «Δηλαδή θα πάρεις τη σύνταξη από τον ΕΦΚΑ αλλά ταυτόχρονα είτε μόνο εσύ ως εργαζόμενος, είτε μόνο ο εργοδότης σου, είτε και οι δύο, θα βάζουν κάτι στην άκρη κάθε μήνα, το οποίο θα αυγατίσει». Όπως εξήγησε η ίδια, ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπουν στον θεσμό των επαγγελματικών ταμείων και επίσης προβλέπει πλήρη φορητότητα. «Άρα αυτό έρχεται ως μία δεύτερη συμπληρωματική σύνταξη, την οποία τη χτίζεις και εσύ και ο εργοδότης σου ή μόνο ο εργοδότης σου ενδεχομένως, όσο εργάζεσαι», είπε.

Κληθείσα να σχολιάσει τα περί αλαζονείας υπουργών, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οι υπουργοί κρίνονται καθημερινά από τον Πρωθυπουργό και τελικός κριτής τους είναι ο ελληνικός λαός. «Ο ελληνικός λαός μας κρίνει κάθε στιγμή, μας κρίνει και τώρα που μιλάμε, μας κρίνει με κάθε μας ενέργεια, την αξιολογεί, την αναλύει και κυρίως μας κρίνει και τη στιγμή της κάλπης. Αυτός είναι ο απόλυτος κριτής όλων».

Τέλος, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στην επόμενη εκδήλωση του “Rebrain Greece”, η οποία θα γίνει στο Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου. «Πηγαίνουμε μαζί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας οι οποίες αναζητούν κόσμο να προσλάβουν. Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου είναι μια ανοιχτή πρόσκληση με δωρεάν συμμετοχή για όλους. Όσοι θέλουν να έρθουν να δουν τι επαγγελματικές ευκαιρίες προσφέρει πλέον η χώρα μας».