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Συνάντηση Πιερρακάκη – Ιρλανδού ΥΠΟΙΚ: Ευρωπαϊκή αγορά και οικονομία στο επίκεντρο
Πολιτική
12:53 - 01 Δεκ 2025

Συνάντηση Πιερρακάκη – Ιρλανδού ΥΠΟΙΚ: Ευρωπαϊκή αγορά και οικονομία στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε σήμερα (1/12) στο Δουβλίνο με τον Αντιπρόεδρο της Ιρλανδικής Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών Simon Harris. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας–Ιρλανδίας και η κοινή δέσμευση για στενή συνεργασία σε κρίσιμες ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν την προετοιμασία των επερχόμενων Προεδριών της ΕΕ, καθώς η Ιρλανδία αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και η Ελλάδα το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2027. Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν στη σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης και στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ατζέντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

Στο πλαίσιο της συζήτησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και στο ψηφιακό ευρώ. Ο Υπουργός παρουσίασε τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, τη σταθερή πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης και τον ρόλο της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας του κράτους.

Ο κ. Πιερρακάκης ενημέρωσε τον Ιρλανδό ομόλογό του για την πρωτοβουλία «Μίτος», τη χαρτογράφηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη συμβολή της ψηφιοποίησης στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με την πορεία ανάκαμψης Ελλάδας και Ιρλανδίας από τις κρίσεις της προηγούμενης δεκαετίας, επισημαίνοντας ότι και οι δύο χώρες εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις και επιτυγχάνουν δημοσιονομικά πλεονάσματα που επιστρέφουν στην κοινωνία και στηρίζουν τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext – στον οποίο συμμετέχει και το Χρηματιστήριο του Δουβλίνου – εξέλιξη που δημιουργεί ισχυρές νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και ενισχύει την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Συζητήθηκαν επίσης η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, οι μεταρρυθμίσεις που προτείνουν οι εκθέσεις Draghi και Letta και οι προτεραιότητες του ECOFIN ενόψει των δύο επερχόμενων προεδριών.

Simon Harris: «Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς»

Πριν από την συνάντηση, ο Αντιπρόεδρος της Ιρλανδίας και Υπουργός Οικονομικών Simon Harris δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καλωσορίζω τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη στο Δουβλίνο, καθώς γιορτάζουμε την πεντηκοστή επέτειο από την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων Ιρλανδίας – Ελλάδας. Η ισχυρή οικονομική επίδοση της χώρας του αποτελεί απόδειξη των μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κάτι θετικό για την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά και για τους διμερείς οικονομικούς δεσμούς μας. Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και οικονομικής αβεβαιότητας, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να ενισχύσουμε τον συντονισμό των οικονομικών μας πολιτικών και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε στενά ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών προεδριών μας».

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Μας ενώνει το κοινό μας όραμα για μια ισχυρή Ευρώπη»

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ΟικονομικώνΚυριάκος Πιερρακάκης τόνισε :

«Η Ελλάδα και η Ιρλανδία, δύο χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας αλλά στην καρδιά της ευρωπαϊκής θεσμικής αρχιτεκτονικής, μοιράζονται κοινές αξίες και ένα κοινό όραμα για μια ισχυρή Ευρώπη. Ακολουθούμε τον δρόμο της δημοσιονομικής σύνεσης και σταθερότητας, έχουμε αφήσει την κρίση πίσω μας και δημιουργούμε δημοσιονομικά πλεονάσματα που επιστρέφουν στην κοινωνία και συμβάλλουν στη μείωση του χρέους. Έχουμε πολλά να διδαχθούμε η μία χώρα από την άλλη. Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext ανοίγει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις μας. Μας ενώνει το ευρωπαϊκό μας σπίτι και η κοινή μας στόχευση για μια ολοκληρωμένη, ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς περιττά εμπόδια και γραφειοκρατία».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 13:02
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