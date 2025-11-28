Μπουζνά (Euronext): Το ΧΑ αποτελεί ιστορία επιτυχίας - Ήταν η κατάλληλη στιγμή για μας

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Euronext, Στέφαν Μπουζνά, μίλησε στην ΕΡΤ για την απόφαση της εταιρείας να προχωρήσει στην εξαγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών.

Ερωτηθείς για την απόφαση της Euronext να καταθέσει τη σχετική πρόταση, ο κ. Μπουζνά ανέφερε:

«Είναι η κατάλληλη στιγμή για την Euronext -η οποία πλέον έχει χτίσει έναν όμιλο που λειτουργεί σε αγορές μετοχών στην Ευρώπη, που έχουν διπλάσιο όγκο από την αγορά του Λονδίνου με συνολική κεφαλαιοποίηση 6,5 τρις και ημερήσιο όγκο συναλλαγών 12 δις- να περάσει στο επόμενο επίπεδο» και πρόσθεσε:

«Να συνεχίσουμε δηλαδή να επεκτεινόμαστε στην Ευρώπη και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία μιας πραγματικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών».

«Πολλοί άνθρωποι, πολλοί ηγέτες θέλουν ενοποιημένες κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη και εμείς αυτό το κάνουμε πράξη», όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουζνά.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι:

«Είναι επίσης η σωστή στιγμή γιατί το Ελληνικό Χρηματιστήριο αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική ιστορία επιτυχίας», εστιάζοντας στο ότι τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε είναι πράγματι εντυπωσιακά.

«Οι ομάδες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για να χτίσουν την ανάκαμψη της εταιρείας. Άρα, το Ελληνικό Χρηματιστήριο είναι μια πολύ καλή εταιρεία που λειτουργεί με πολύ καλές αποδόσεις», συμπλήρωσε.

Συνεπώς, είναι η σωστή στιγμή όπως είπε να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα:

«Θέλουμε να αγοράσουμε τώρα, πριν να είναι αργά βλέποντας την εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την ενέργεια που δημιουργείται από μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών», κατέληξε ο κ. Μπουζνά, ο οποίος συναντήθηκε την Παρασκευή (28/11) και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

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