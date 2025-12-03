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Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία και προασπίζει τη συνοχή του ΝΑΤΟ
Πολιτική
11:31 - 03 Δεκ 2025

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία και προασπίζει τη συνοχή του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που διεξάγεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την ασφάλεια και την ειρήνη στον κόσμο, η Ελλάδα επισημαίνει τη σημασία της ενότητας της Συμμαχίας και της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της, χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες.

«Η Υπουργική Σύνοδος λαμβάνει χώρα εν μέσω των συζητήσεων για την Ουκρανία. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να σταθούμε στην Ουκρανία. Η κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν καμία θέση στον σύγχρονο κόσμο και στο Διεθνές Δίκαιο», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε επίσης τη σημασία της Νότιας Γειτονίας, αναφέροντας τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη ζώνη του Σαχέλ ως περιοχές κρίσιμες για την ειρήνη και την ευημερία. «Η Ελλάδα πρωτοστάτησε στο σχέδιο δράσης για τη Νότια Γειτονία και θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την εξασφάλιση ηρεμίας στην περιοχή», δήλωσε.

Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς: «Η χώρα μας, στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στέκεται πάντοτε υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών».

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