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Εκτροχιασμός στην Εξεταστική με Κωνσταντοπούλου - Μαγειρία και «πυρά» ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική
23:10 - 04 Δεκ 2025

Εκτροχιασμός στην Εξεταστική με Κωνσταντοπούλου - Μαγειρία και «πυρά» ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα διεξήχθηκε η κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να έρχεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον μάρτυρα, οδηγώντας τη συζήτηση σε πρωτόγνωρη ένταση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την εξέτασή της αμφισβητώντας την προσωπική αφήγηση του κ. Μαγειρία, ο οποίος είχε περιγράψει τις δύσκολες συνθήκες νομαδικής κτηνοτροφικής ζωής της οικογένειάς του και τον θάνατο της αδελφής και της μητέρας του, που οδήγησαν τα παιδιά στο ορφανοτροφείο. «Πώς γίνεται μια οικογένεια που χαρακτηρίζεται μεγαλοκτηνοτρόφων, και που έλαβε σημαντική αποζημίωση από απαλλοτρίωση, να καταλήγει να στέλνει τα παιδιά της σε ίδρυμα;» διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του μάρτυρα, ο οποίος κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι αμφισβητεί οικογενειακές τραγωδίες και επιχειρεί να τον προσβάλει προσωπικά. «Εσείς θα θέλατε να είχε χαθεί όλη η οικογένεια στα βουνά», είπε εμφανώς εκνευρισμένος, με την κ. Κωνσταντοπούλου να απαντά ότι «επικαλείται νεκρά πρόσωπα για να δικαιολογήσει χρυσά κουτάλια».

Η ατμόσφαιρα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν η κ. Κωνσταντοπούλου επανέφερε παλαιότερα δημοσιεύματα που συνδέουν τον κ. Μαγειρία με υπόθεση αρχαιοκαπηλίας και κατοχή όπλων. Ο μάρτυρας αντέδρασε οργισμένα, χαρακτηρίζοντας τα δημοσιεύματα «ψευδή» και προκαλώντας την πρόεδρο της Επιτροπής «να φέρει βούλευμα» για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της.

«Θα γίνετε ρεζίλι. Αν υπάρχει δικογραφία με το όνομά μου, να ‘ρθει τώρα εδώ. Αλλιώς θα ξεβρακωθώ», είπε, ανεβάζοντας το θερμόμετρο. Η κ. Κωνσταντοπούλου ανταπέδωσε, λέγοντας: «Τιμή μας να εξανίσταστε, συνεχίστε».

Στη συνέχεια, η συζήτηση εκτράπηκε σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, με τους δύο πρωταγωνιστές να μιλούν πια στον ενικό, ανταλλάσσοντας αιχμές, ειρωνείες και βαριές εκφράσεις, ενώ ο μάρτυρας χαρακτήρισε το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας, ως «Πλεύση Λασπολογίας».

Σύγκρουση και με τη Μαρία Συρεγγέλα

Πριν από την κορύφωση της έντασης με τον μάρτυρα, είχε προηγηθεί ακόμη μία αντιπαράθεση, αυτή τη φορά μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου και της αντιπροέδρου της Επιτροπής, Μαρίας Συρεγγέλα. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κ. Συρεγγέλα ότι διατηρεί σχέσεις με την Πόπη Σεμερτζίδου, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της τελευταίας.

«Ψεύδεστε ενώπιον της Επιτροπής. Ζητώ να το πάρετε πίσω, αλλιώς επιφυλάσσομαι των δικαιωμάτων μου», δήλωσε η κ. Συρεγγέλα, με την κ. Κωνσταντοπούλου να επιμένει ότι η αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχει «συμφέρον» από την έκβαση της εξέτασης.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο θυελλώδεις συνεδριάσεις της Εξεταστικής, με αλλεπάλληλες διακοπές, φωνές και εκατέρωθεν κατηγορίες, η οποία συνεχίστηκε και εκτός της εξεταστικής αίθουσας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επιτίθονται στον κ. Μαγειρία.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρ. Μαγειρίας ενώπιον της Εξεταστικής

"Για ασαφείς και μη τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ζητήματα επιδοτήσεων και ελέγχου ροών χρήματος" έκαναν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

"Σημαντικά ερωτήματα για τη διαφάνεια των διαδικασιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την αξιοπιστία των δηλωθέντων στοιχείων σχετικά με επιδοτήσεις και ζωικό κεφάλαιο προέκυψαν από τη σημερινή κατάθεση του παραγωγού Χρήστου Μαγειρία, συντρόφου της Πόπης Σεμερτζίδου. Ο μάρτυρας δεν κατάφερε να δώσει σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ζητήματα επιδοτήσεων και ελέγχου ροών χρήματος", ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν:

"Ο κ. Μαγειρίας υπεραμυνόμενος των ενεργειών του, κατέθεσε πως όλες οι δραστηριότητές του είναι απόλυτα νόμιμες και οι δεσμευμένοι λογαριασμοί του είναι αποτέλεσμα του βιαστικού πορίσματος του Εισαγγελέα, ο οποίος επηρεάστηκε από τις συκοφαντίες που διαδίδονται εις βάρος του ίδιου και της οικογένειάς του".

Όπως τόνισαν, "στην κατάθεσή του δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ούτε τον αριθμό των ζώων που διέθετε ακόμη και τα δυο τελευταία έτη ο ίδιος και η οικογένειά του, ούτε τον αριθμό εκείνων που απωλέσθηκαν λόγω επίθεσης λύκου όπως ισχυρίστηκε".

" Και ενώ επικαλέστηκε επανειλημμένα την απώλεια ζώων, λόγω λύκων, ως παράγοντα αυξομοίωσης των κοπαδιών του, δεν κατέθεσε κανένα έγγραφο καταγραφής και αναγνώρισης αυτών των συμβάντων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλλον τα ζώα τα έφαγε ο κακός ο λύκος", κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητικός στην Εξεταστική ο Χρ. Μαγειρίας, εμπλεκόμενος στο "γαλάζιο" κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ

"Παρακολουθούμε και σήμερα σε απευθείας μετάδοση μια ακόμα κακοστημένη παράσταση των εμπλεκόμενων στο "γαλάζιο" σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ", ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία, παραγωγού-αγρότη, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

"Ο κτηνοτρόφος με την Porsche και τη Ferrari, σύντροφος της πρώην "γαλάζιας" πολιτεύτριας, Πόπης Σεμερτζίδου, "από παιδί νεοδημοκράτης", Χρήστος Μαγειρίας, ακολουθώντας το παράδειγμα της συντρόφου του, προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή έχοντας ξεχάσει βασικά έγγραφα για τους ελέγχους και τις διώξεις σε βάρος του", υποστήριξαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσαν: "Κρύβεται διαρκώς πίσω από την επίκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου, προκειμένου να μην απαντήσει στις κομβικές ερωτήσεις των βουλευτών - μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Όπως ανέφεραν ο κ. Μαγειρίας, "έφτασε στο σημείο να απαξιώσει ακόμα και το πόρισμα που οδήγησε σε δέσμευση περιουσιακών του στοιχείων ύψους 1,5 εκατ. Ευρώ λέγοντας ότι "το πόρισμα ήταν λάθος".

"Ενώ έχει προαναγγείλει αγωγές και μηνύσεις κατά όσων των "συκοφαντούν", ακόμα δεν έχει προβεί σε καμία κίνηση που να αποδεικνύει την αθωότητά του.

Μετά από ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, καταδείχθηκε ότι ο κ. Μαγειρίας έκανε εικονικές μεταβιβάσεις ζώων προκειμένου να λαμβάνει παράνομες επιδοτήσεις και να προσπερνά τους ελέγχους.

Σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να αποδομήσει το πόρισμα Βουρλιώτη σύμφωνα με το οποίο, οι ενισχύσεις που έπαιρναν ο κ. Μαγειρίας και η κα Σεμερτζίδου για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, αντί να κατευθυνθούν σε επενδύσεις για ζωικό κεφάλαιο, σε καλλιέργειες ή σε βελτιώσεις εκμεταλλεύσεων, μεταφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό από λογαριασμό σε λογαριασμό, μέσα στην ίδια οικογένεια και κατέληξαν να χρηματοδοτούν αγορές που καμία σχέση δεν είχαν με τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία", ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξαν: "Έγινε φανερό ότι το "γαλάζιο" κύκλωμα, μπροστά στον πανικό για τις αποκαλύψεις, δεν έχει άλλον δρόμο πέρα από τη δήλωση άγνοιας, τα μισόλογα και τα ψέματα που οδηγούν στην αυτογελοιοποίηση του".

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 14:10
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