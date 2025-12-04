Μαγειρίας (σύντροφος Σεμερτζίδου) στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου

Με μεγάλη καθυστέρηση ξεκίνησε την Πέμπτη 4/12 η εξέταση του Χρήστου Μαγειρία από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο μάρτυρας, γνωστός στο δημόσιο διάλογο ως σύντροφος της «αγρότισσας με τη Ferrari», Πόπης Σεμερτζίδου, προχώρησε σε εκτενείς τοποθετήσεις γύρω από την προσωπική του πορεία, τις οικονομικές του δραστηριότητες και τις ενισχύσεις που έχει λάβει από τον Οργανισμό.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μαγειρίας έκανε μία αναδρομή στα παιδικά του χρόνια, λέγοντας πως μεγαλώνοντας ως παιδί κτηνοτροφικής οικογένειας πέρασε στερήσεις και απαιτητικές συνθήκες ζωής.

Αναφερόμενος στη Ferrari που έχει προκαλέσει θόρυβο, διευκρίνισε εξ αρχής ότι δεν αποκτήθηκε ούτε από δικά του εισοδήματα ούτε από κοινοτικά κονδύλια. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, αγοράστηκε χάρη σε αποζημίωση που έλαβαν οι γονείς του από αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου, και αποτέλεσε δώρο της μητέρας του όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την αντιπαράθεση με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Μαγειρίας ανέφερε ότι την προηγούμενη ημέρα βρέθηκε στα αγροτικά μπλόκα. Όταν ο κ. Λαζαρίδης τον ρώτησε αν πήγε με ένα από τα «πανάκριβα» οχήματά του, απάντησε: «Δεν πήγα, αλλά και να πήγαινα, δεν έχω κλέψει τίποτα και δεν χρωστάω σε κανέναν».

Σχετικά με τις επιδοτήσεις, αρνήθηκε να αναφερθεί στα ποσά που λαμβάνουν συγγενικά του πρόσωπα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. Για τον ίδιο, ωστόσο, δήλωσε πως από το 2019 μέχρι σήμερα έχει λάβει συνολικά 593.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με μέσο ετήσιο ποσό περίπου 98.500 ευρώ.

Τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια

Όσο για τα εκτενώς συζητημένα «κέρδη από τυχερά παιχνίδια», θέμα για το οποίο η σύντροφός του είχε δηλώσει άγνοια, ο κ. Μαγειρίας παραδέχτηκε ότι από το 2019 έως το 2025 κέρδισε συνολικά «μόλις» 25.000 ευρώ. «Δύο φορές την εβδομάδα πάω στο προπατζίδικο με φίλους και παίζω ένα Τζόκερ», σχολίασε.

Ερωτηθείς για τους λόγους που θεωρεί ότι ελέγχεται από τον Οργανισμό, εξήγησε ότι η κτηνοτροφική του μονάδα είναι μεγάλη και επομένως μπαίνει συχνότερα σε δειγματοληπτικούς ελέγχους ή σε ελέγχους ύστερα από καταγγελίες ανταγωνιστών. Μάλιστα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει καμία ανοχή απέναντι σε φαινόμενα παράνομου πλουτισμού. «Αν υπήρχε ανοχή, δεν θα είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν ήθελαν να το κουκουλώσουν, δεν θα γίνονταν έλεγχοι», υπογράμμισε.