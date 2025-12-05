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Χρυσοχοΐδης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Αυτή τη στιγμή, όλα τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα
Πολιτική
11:51 - 05 Δεκ 2025

Χρυσοχοΐδης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Αυτή τη στιγμή, όλα τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε σήμερα (5/12) με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και το ρόλο της ΕΛΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό Παραπολιτικά ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι δεν είναι αστυνομικό πρόβλημα το ζήτημα των αγροτών. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι τα προβλήματα που έχουν προκύψει τη δεδομένη στιγμή από το κλείσιμο των δρόμων είναι υπό έλεγχο και παρότρυνε με νόημα να μην οξύνονται οι αντιπαραθέσεις εκεί που δε χρειάζεται.

«Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μη διαχειρίσιμο. Όλα τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε για κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα δημιουργούσαν περαιτέρω προβλήματα και οξύνσεις, παρά μόνο να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα που προκύπτουν από μια δυσκολία λόγω των καταλήψεων των δρόμων. Από την ώρα που υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, από την ώρα που λειτουργούν τα σύνορά μας «κανονικά», με κάποια εμπόδια που δεν δημιουργούν όμως προσκόμματα στην λειτουργία της χώρας δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε:

«Οι αγροτοσυνδικαλιστές κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας δουλειά χωρίς φωνές, χωρίς πόλωση, όπως πρέπει για το συμφέρον και την ασφάλεια της χώρας».

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ρωτήθηκε και για τις αυριανές κινητοποιήσεις με αφορμή την επέτειο μνήμης για την εν ψυχρώ δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Δεκέμβριο του 2008.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης διαβεβαίωσε ότι στην Αθήνα θα βρίσκεται επαρκής αστυνομική δύναμη για την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδηλώσεων.

Κλείνοντας αναφορικά με τα κρούσματα αστυνομικής βίας, σημείωσε:

«Όλες οι ΕΔΕ προωθούνται στον Συνήγορο του Πολίτη για να αποφασίσει και να εισηγηθεί αυτός και το πόρισμα και τις ποινές».

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