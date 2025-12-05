Κικίλιας: Προτεραιότητα η ασφάλεια των επιβατών - Το νέο νομοσχέδιο για τα ναυτικά επαγγέλματα

Σειρά παρεμβάσεων για τα ζητήματα της πρωτογενούς παραγωγής, το νέο νομοσχέδιο για τα επαγγέλματα της θάλασσας, αλλά και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε επίσης στην κακοκαιρία, την ετοιμότητα του Λιμενικού, αλλά και στις κυβερνητικές προτεραιότητες ενόψει των επόμενων ετών.

Ο κ. Κικίλιας ξεκίνησε επισημαίνοντας την αυξημένη δυσκολία στους δρόμους λόγω της κακοκαιρίας, ευχαριστώντας όσους επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες: πυροσβέστες, ΕΜΑΚ, τροχονόμους και εργαζόμενους στα συνεργεία. Όπως σημείωσε, το Λιμενικό βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή σε όλη τη χώρα.

Ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα επαγγέλματα της θάλασσας, την ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης και την ασφάλεια στα λιμάνια.

Ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ότι ψηφίστηκε η αύξηση των δομών ασφάλειας στα λιμάνια, σημειώνοντας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πάνω από όλα». Επανέλαβε ότι η ακτοπλοΐα έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια και πως στόχος της κυβέρνησης είναι ο έλεγχος των παραχωρησιούχων και η διασφάλιση ότι ο πολίτης αντιμετωπίζεται με σεβασμό.

Όπως είπε, η ναυτική εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών, με απολαβές που μπορεί να φτάσουν έως και τις 17.000 ευρώ για καπετάνιους και μηχανικούς.

Επιπλέον, προανήγγειλε καμπάνια στα σχολεία μαζί με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ το νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση θα συζητηθεί στις 23 Δεκεμβρίου και αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές του 2026.

Για τους αγρότες: «Η πρωτογενής παραγωγή είναι η ατμομηχανή της οικονομίας»

Αναφερόμενος στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί καθοριστικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και χρειάζεται συνολική επανεξέταση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τόνισε ότι οι δρόμοι και τα λιμάνια πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, διευκρινίζοντας πως κατανοεί τις διαμαρτυρίες, όχι όμως τον αποκλεισμό βασικών δικτύων. «Μιλάμε για μια νέα γενιά αγροτών που προσπαθεί να επενδύσει στη γη της» ανέφερε, ασκώντας κριτική στον τρόπο που η ΕΕ χειρίζεται τα ζητήματα επιδοτήσεων και παραγωγής.

Παράλληλα σημείωσε ότι απαιτείται νέα εθνική στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη χρέη, απώλειες παραγωγής, ανταγωνιστικότητα και τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων. Υπογράμμισε ότι και η κυβέρνηση αναγνωρίζει λάθη και δυσκολίες, τονίζοντας πως «όλα πρέπει να συζητηθούν με ψυχραιμία και ανοιχτούς δρόμους».

Για τον Αλέξη Τσίπρα: «Η κυβέρνηση δεν κρίνεται από το ποιος είναι απέναντί της»

Ο υπουργός κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τον ρόλο της αντιπολίτευσης και τη θέση του Αλέξη Τσίπρα. «Η κυβέρνηση δεν κρίνεται από το ποιος είναι απέναντί της» ανέφερε. «Θα κριθούμε από την καθημερινότητα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της νέας γενιάς και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης».

Πρόσθεσε ότι η κατάρρευση του χώρου της Αριστεράς δεν λειτούργησε προς όφελος της ΝΔ και ότι η κυβέρνηση δεν εστιάζει σε αυτό. «Ο κ. Τσίπρας κάνει τη δουλειά του και τον σεβόμαστε» σημείωσε, επιμένοντας ότι η αξιολόγηση της κυβέρνησης θα γίνει με βάση τις μεταρρυθμίσεις και τη σοβαρότητα.