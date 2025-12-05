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Κώτσηρας: Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη φορολογική δικαιοσύνη
Οικονομία
11:40 - 05 Δεκ 2025

Κώτσηρας: Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη φορολογική δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Στην τρέχουσα θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας και τον ρόλο της φορολογικής πολιτικής στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της φορολογικής δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο «Δίκαιο και Φορολογία», που διοργάνωσε η Νομική Βιβλιοθήκη. 

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες αποτυπώνονται και στον Προϋπολογισμό του 2026, ιδίως τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη μείωση του δημοσίου χρέους, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των επενδύσεων. «Σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας και γεωστρατηγικών αναταράξεων, η χώρα μας είναι πυλώνας οικονομικής και γεωπολιτικής σταθερότητας και ασφάλειας», γεγονός που «αποτυπώνεται και στην οικονομική πολιτική», επισήμανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως τόνισε, «το στοίχημα για τα επόμενα χρόνια είναι να διατηρήσουμε την αναπτυξιακή αυτή πορεία, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας, να στηρίξουμε την ψηφιακή μετάβαση, να δημιουργήσουμε ένα θετικότερο περιβάλλον για το επιχειρείν, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και καλύτερες συνθήκες για τον Έλληνα πολίτη».

Σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια η φορολογική πολιτική είναι κομβικός παράγοντας, σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, και αναφέρθηκε σε τρεις βασικές προτεραιότητες: τη μείωση των φόρων, την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και την ψηφιοποίηση.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε ιδίως στη μείωση φόρων που φέρνει η πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ακουμπά κάθε πολίτη, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους και στη στήριξη της περιφέρειας. «H σημερινή κυβέρνηση έχει θέσει τη μείωση της φορολογίας σε μείζονα προτεραιότητα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με σεβασμό στη δημοσιονομική θέση της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας. Πρόσθεσε δε ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα ιδρύματα, τις δωρεές και τις σχολάζουσες κληρονομιές, που συζητείται στη Βουλή, περιλαμβάνει περαιτέρω μειώσεις φόρων με στόχο την ενθάρρυνση της χρηματοδότησης κοινωφελών σκοπών.

Ακολούθως, ο κ. Κώτσηρας μίλησε για τη χρησιμότητα της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, φέρνοντας ως πρόσφατα παραδείγματα τον Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας, που μετά από χρόνια εκσυγχρόνισε τους κανόνες για το περιουσιολόγιο, τις αντικειμενικές αξίες, την φορολογία ακινήτων και κληρονομιών, καθώς και τον νέο Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, ο οποίος «έθεσε τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των τελωνείων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια του εμπορίου, που είναι απαραίτητοι όροι για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας». Το επόμενο διάστημα προωθείται, όπως είπε, η θέσπιση των προκαταρκτικών φορολογικών αποφάσεων, που θα ενισχύσουν τη φορολογική ασφάλεια και προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, η οποία ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση, τη διαφάνεια και τη φορολογική δικαιοσύνη και αποφέρει σημαντικά έσοδα «τα οποία επιστρέφουμε στην ελληνική κοινωνία». Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποτέλεσε τη βάση για την επιστροφή ενοικίου και την ενίσχυση των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους - δύο μόνιμα μέτρα που θα εφαρμόζονται κάθε χρόνο.

Τέλος, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση των σύγχρονων οικονομικών και φορολογικών προκλήσεων, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η χώρα μας εντείνει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνοντας πλέον αξιοπιστία στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Αυτό αποτυπώνεται και στην υποψηφιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, για την Προεδρία του Eurogroup, ανέφερε ο κ. Κώτσηρας και τόνισε, καταλήγοντας, ότι «οφείλουμε να διαφυλάξουμε αυτή την αξιοπιστία για το καλό της πατρίδας μας και των επόμενων γενιών».

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