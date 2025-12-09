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Χρηστίδης: Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών
Πολιτική
17:08 - 09 Δεκ 2025

Χρηστίδης: Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών

Reporter.gr Newsroom
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«Τα αιτήματα των αγροτών είναι εύλογα και οι ακραίες εικόνες που παρατηρήθηκαν στην Κρήτη προέρχονται από ισχνές μειοψηφίες, οι οποίες δεν εκπροσωπούν τη μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου και τελικά εξυπηρετούν το αφήγημα της κυβέρνησης περί κοινωνικού αυτοματισμού», υπογράμμισε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Real Fm.

Τόνισε ότι οι ίδιοι οι αγρότες είναι αυτοί που αποφασίζουν τον τρόπο κινητοποίησης τους, σημειώνοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε σήμερα τα μπλόκα για να συνομιλήσει μαζί τους.

«Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι αγρότες δεν βγήκαν στους δρόμους για να κάνουν ρεβεγιόν. Βγήκαν στους δρόμους γιατί δεν έχουν πληρωθεί και είναι οι μοναδικοί σε όλη την Ευρώπη ενώ την ίδια ώρα βλέπουν τον έναν μετά τον άλλον τους εκλεκτούς της Νέας Δημοκρατίας να έχουν κερδίσει πολλά και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από δήθεν λαχεία και Τζόκερ», σχολίασε.

Επικαλέστηκε, δε, δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία περίπου το 76% της κοινής γνώμης στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιοι οι αγρότες γνωρίζουν πως η κοινωνία βρίσκεται στο πλευρό τους.

«Οι αγρότες βγήκαν στο δρόμο γιατί είναι απλήρωτοι. Δηλαδή αν τους είχε πληρώσει η κυβέρνηση δεν θα είχαν βγει ποτέ στους δρόμους. Υπάρχουν αγρότες που δέχονται καθημερινά τηλέφωνα από εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες ζητάνε χρήματα που χρωστούν οι αγρότες και που δεν μπορούν να τα βρουν γιατί δεν μπορούν να παράξουν, γιατί δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις τους, γιατί δεν έχουν πάρει τα χρωστούμενα τους», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στο μείζον ζήτημα της ευλογιάς και τις συνέπειές της στο ζωικό κεφάλαιο, η οποία εκτιμάται ότι έχει πλήξει το 35-40% των ζώων, επηρεάζοντας την οικονομία και την παραγωγή προϊόντων .

Τέλος, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει προτάσεις για άμεση στήριξη, όπως αφορολόγητο πετρέλαιο, ενεργειακές κοινότητες, μείωση του κόστους παραγωγής και περιορισμό του ρόλου των μεσαζόντων.

Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι πολλά από τα πρόσφατα προβλήματα θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και διαχειριστεί νωρίτερα.

«Αυτές οι παραδοξότητες, οι παραλογισμοί που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί από την πρώτη στιγμή. Γνώριζαν τι συνέβαινε και στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και σε πολλά ακόμη υπουργεία και με το κομμάτι των επιδοτήσεων και των δομικών ζητημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα», κατέληξε.

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