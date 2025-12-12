Ραντεβού Μητσοτάκη σε αγρότες: Τη Δευτέρα στις 17.00 περιμένω στο Μαξίμου όποια αντιπροσωπεία ορίσετε

«Την Δευτέρα στις 17:00 περιμένω αντιπροσωπεία αγροτών στο Μαξίμου» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup λέγοντας ότι «σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας τον ρεαλισμό».



«Που είναι άραγε όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση της πατρίδας», αναρωτήθηκε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός. «Πολλοί εργάστηκαν για αυτή την επιτυχία», συμπλήρωσε, αναφορικά με τον κ. Πιερρακάκη.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο πρωθυπουργός τόνισε ότι περιμένει στο γραφείο του τη Δευτέρα όποια αντιπροσωπεία ορίσουν οι αγρότες

Αναφερόμενος στο αγροτικό ζήτημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τέσσερα σημεία: «Πρώτον, δίνουμε περισσότερα λεφτά από πέρυσι παρά την αναστάτωση που έφερε η αναγκαία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ,



δεύτερον όσες καθυστερήσεις υπήρξαν αντιμετωπίζονται αμέσως και τις επόμενες εβδομάδες θα πληρωθούν και όσοι βρίσκονται υπό έλεγχο και δικαιούνται χρήματα και θα περισσέψουν χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους που θα πάρουν περισσότερα χρήματα από όσα έπαιρναν.



Τρίτον, κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία,



Τέταρτον, η πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο, γι αυτό και εγώ την Δευτέρα το απόγευμα στις 17:00 περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπία οριστεί για να συζητήσουμε» προσθέτοντας ότι αρκεί «η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

Ο φετινός προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή λέγοντας ότι «η έγκριση του νομοσχεδίου είναι μία ρητή θετική» και πρόσθεσε: «Η έγκριση του προϋπολογισμού, θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες. Ο φετινός Προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός - Ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός. Με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «το Σχέδιό μας δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026 - Προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030. Σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε. 2,9 δις θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις».