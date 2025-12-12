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Κεραμέως: Περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις μισθών από το 2026
Πολιτική
14:45 - 12 Δεκ 2025

Κεραμέως: Περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις μισθών από το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε την Παρασκευή (12/12) τα βασικά μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν σύντομα και τα οποία θα ωφελήσουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και συνταξιούχων το προσεχές διάστημα.

Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στην ιστορική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης, η οποία διευκολύνει σημαντικά την σύναψη περισσότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και την επέκτασή τους.

«Είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτή η αλλαγή επέρχεται όχι ως μία μονομερής κίνηση της κυβέρνησης, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι, αλλά ως προϊόν συμφωνίας που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και αν θέλετε αυτή η συμφωνία εκπέμπει και ένα συμβολισμό, του πόσα πολλά μπορούμε να καταφέρουμε, όταν καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και συζητάμε και αποφασίζουμε, γιατί δεν είναι απλά ο διάλογος είναι και το αποτέλεσμα. Άρα το λέω αυτό γιατί; Γιατί μέσα στις αρχές του ’26 θα νομοθετηθεί αυτή η εθνική κοινωνική συμφωνία» δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι με την υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι εργαζόμενοι θα δουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους και θα εργάζονται με καλύτερους όρους.

Παράλληλα, η υπουργός προανήγγειλε την επικείμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου του 2026.

«Θα την εισηγηθώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου. Θα προηγηθεί από τον Ιανουάριο η διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι στα σχέδια και πάντοτε στο πλαίσιο του συνολικού στόχου που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για κατώτατο μισθό 950€ το 2027».

Σημείωσε δε ότι «ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650€, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019, σήμερα είναι στα 880€ και αναμένεται νέα αύξηση 1η Απριλίου του 2026.».

Αναφερόμενη στη δέσμη θετικών μέτρων υπέρ των συνταξιούχων, σημείωσε ότι η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα του προβλεπόμενου και συγκεκριμένα στις 19 και 22 Δεκεμβρίου.

«Καταβάλαμε μία πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, να πληρωθούν πιο νωρίς οι συντάξεις, ενόψει Χριστουγέννων και αυξημένων αναγκών που έχουνε οι συνταξιούχοι» τόνισε.

Πρόσθεσε δε, ότι οι συντάξεις Ιανουαρίου θα είναι αυξημένες.

«Θα είναι αυξημένες κατά 2,4% οι συντάξεις, το οποίο αθροιστικά, αν το υπολογίσετε, είναι περίπου αύξηση 16% τα τελευταία χρόνια, που ξεκινήσαμε εκ νέου να δίνουμε αυξήσεις στις συντάξεις»

Υπενθύμισε μάλιστα ότι από φέτος έχουμε μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς και από του χρόνου την κατάργησή της. «Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση από την άλλη βδομάδα. Ήδη από την άλλη βδομάδα θα δουν όλοι πλέον αύξηση» ανέφερε.

Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στο όφελος που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές που τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.

Τέλος, η υπουργός αναφέρθηκε στη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και συγκεκριμένα στην εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή 1.500 και πλέον Ελλήνων του εξωτερικού και 35 επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. «Έχουμε κάνει τέσσερις τέτοιες εκδηλώσεις, αυτή ήταν η πέμπτη εκδήλωση. Και δεν σας κρύβω ότι οι προσδοκίες ήταν χαμηλές με ποια έννοια; Είναι πολύ πιο δύσκολο να διεισδύσεις στην αμερικανική κοινότητα, είναι μεγάλες οι μισθολογικές αποκλίσεις, είναι πιο δύσκολη η λήψη μιας απόφασης να φύγεις από την Αμερική. Και όμως, ήταν ο περισσότερος κόσμος που είχαμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Υπήρξαν εταιρείες που πραγματοποίησαν πάνω από 400 συνεντεύξεις σε μία ημέρα». Η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι υπήρξαν συμμετέχοντες οι οποίοι προσελήφθησαν επιτόπου, και μάλιστα ένας εξ αυτών ήταν Έλληνας δεύτερης γενιάς, ενώ σχολίασε ότι «υπήρξαν συμπατριώτες μας, οι οποίοι έκαναν 8 ώρες με αυτοκίνητο για να έρθουν από τον Καναδά στην εκδήλωση, που μπήκαν 4,5 ώρες σε αεροπλάνα για έρθουν από την Καλιφόρνια στην Νέα Υόρκη. Σκεφτείτε πόσο πολύ πρέπει να θέλεις να γυρίσεις ώστε να ξοδέψεις πολλά χρήματα και να έρθεις από την Καλιφόρνια, από το Τέξας, από το Όρεγκον, από τη Βόρεια Καρολίνα για να έρθεις στη Νέα Υόρκη για να γνωρίσεις από κοντά αυτούς τους 35 σημαντικούς επιχειρηματικούς ομίλους».

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