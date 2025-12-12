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Πετρέλαιο: Ημερήσιες και εβδομαδιαίες απώλειες - Τα βλέμματα στραμμένα σε Βενεζουέλα και Ουκρανικό
Εμπορεύματα
14:36 - 12 Δεκ 2025

Πετρέλαιο: Ημερήσιες και εβδομαδιαίες απώλειες - Τα βλέμματα στραμμένα σε Βενεζουέλα και Ουκρανικό

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση την Παρασκευή 12/12, με έντονες τις ανησυχίες για πιθανές διαταράξεις στην προσφορά από τη Βενεζουέλα.

Οι τιμές παραμένουν καθοδικές σε εβδομαδιαίο επίπεδο, καθώς η υπερπροσφορά στην αγορά και η πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας Ρωσίας -Ουκρανίας συνεχίζουν να ασκούν πίεση.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent εμφανίζονται μειωμένα κατά 0,23%, στα 61,14 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει απώλειες 0,16%, στα 57,50 δολάρια. Και τα δύο προθεσμιακά συμβόλαια κατέγραψαν πτώση περίπου 1,5% την Πέμπτη.

Ορισμένοι παράγοντες εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές, όπως η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, αλλά και οι επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσική εξέδρα άντλησης πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα, δήλωσε ο αναλυτής της Rystad Energy, Janiv Shah.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν βενεζουελάνικο πετρέλαιο, μετά την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου αυτή την εβδομάδα, όπως ανέφεραν έξι πηγές με γνώση του θέματος την Πέμπτη.

Οι θαλάσσιες εξαγωγές ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων τον Νοέμβριο μειώθηκαν μόλις κατά 0,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο, καθώς η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης στα διυλιστήρια βοήθησε να αντισταθμιστεί η μεγάλη πτώση των εξαγωγών μέσω των νοτίων διαδρομών, όπως η Μαύρη Θάλασσα και η Θάλασσα του Αζόφ, σύμφωνα με στοιχεία από τη βιομηχανία και υπολογισμούς του Reuters.

Τα Brent και WTI έχουν χάσει πάνω από 3% αυτή την εβδομάδα, αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές.

Παρότι μπορεί να υπάρξει περιοδική στήριξη από χτυπήματα στην προσφορά, το γενικότερο κλίμα της αγοράς δείχνει ότι η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση και οποιαδήποτε ανοδική αντίδραση αναμένεται να είναι σύντομη, ανέφερε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Tamas Varga.

Σημαντική άνοδος για το φυσικό αέριο - Ενισχύεται χρυσός και ασήμι

Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης καταγράφοντας κέρδη 2,033% με την τιμή της μεγαβατώρας να είναι στα 27,350 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού κινούνται με άνοδο κατά 1,24% στα 4.366,60 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι συνεχίζει την ανοδική του πορεία κατά 0,01%, με την τιμή της ουγγιάς να ανεβαίνει στα 64,375 δολάρια, ενώ και ο χαλκός σημειώνει απώλειες κατά 0,70% στα 5,4615 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,14% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1724 δολάρια ανά ευρώ. Συγκριτικά και με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάρια ενισχύεται κατά 0,14% με την ισοτιμία στα 1,3371 δολάρια ανά λίρα. Κλείνοντας, η βρετανική λίρα καταγράφει απώλειες 0,02% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8769 λίρα ανά ευρώ.

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