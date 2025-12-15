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Επίθεση Χαρίτση σε Δένδια: Ποιους θα βάλετε στα φέρετρα με τις σημαίες;
Πολιτική
19:36 - 15 Δεκ 2025

Επίθεση Χαρίτση σε Δένδια: Ποιους θα βάλετε στα φέρετρα με τις σημαίες;

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, άσκησε αιχμηρή κριτική στους υπουργούς της κυβέρνησης και ειδικά στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, καλώντας τους να επιδείξουν «περισσότερη σεμνότητα» και να μην «κουνάνε το δάχτυλο», ιδιαίτερα όταν κατοικοεδρεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε αρχικά στις δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας περί «αγροτικού Grexit», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση την ευθύνη για τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα και κατηγορώντας την για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ποιος οδηγεί τη χώρα σε αγροτικό Grexit; Δεν την οδηγεί η κυβέρνησή σας; Δεν την οδηγεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εσείς στήσατε και προσπαθείτε να συγκαλύψετε;», τόνισε ο κ. Χαρίτσης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στράφηκε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας ότι συχνά δίνει την εντύπωση ότι συνδυάζει τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών και Εξωτερικών, κάτι που μπορεί να είναι θετικό για τον ίδιο προσωπικά και για την εσωτερική ισχύ εντός κυβέρνησης, αλλά όχι για τη χώρα. «Γιατί δεν είναι θετικό για τη χώρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας να μας λέει πόσα θα δαπανήσουμε και πού θα τα δαπανήσουμε», επισήμανε.

Ο κ. Χαρίτσης έθεσε σειρά ερωτημάτων στον κ. Δένδια σχετικά με την πρόταση της Ελλάδας για δανειοδότηση από το πρόγραμμα SAFE, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την Κομισιόν και ζητήθηκε μείωση του αιτούμενου ποσού, με αναφορά σε «ταβάνι 788 εκ. ευρώ», έναντι πρότασης του ΥΠΕΘΑ για δάνεια ύψους «3 δις ευρώ». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εκτόξευση των αμυντικών δαπανών, επισημαίνοντας ότι μόνο τον τελευταίο μήνα δεσμεύθηκαν 2,5 δις ευρώ, καθώς και στις δηλώσεις του Υπουργού για τα ραφάλ και τις φρεγάτες που, όπως είπε, «δεν κάνουν για το Αιγαίο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε δύο ερωτήματα για τα οποία δεν έλαβε απάντηση: πρώτον, αν η Ελλάδα απειλείται σήμερα από τη Ρωσία, αναφερόμενος στις δηλώσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ, κ. Ρούτε, ότι η χώρα είναι «ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» και ότι πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο της κλίμακας των παππούδων μας. Δεύτερον, για τις δηλώσεις του κ. Δένδια σχετικά με «αλλαγή κουλτούρας» και «φέρετρα με σημαίες». Ο κ. Χαρίτσης ρώτησε ευθέως: «Ποιους θα βάλετε στα φέρετρα με τις σημαίες; Θα βάλετε τους νέους ανθρώπους που αγωνιούν για το μέλλον τους;» και κάλεσε τον Υπουργό να διευκρινίσει αν η κυβέρνηση σχεδιάζει να εμπλέξει τη χώρα σε πολεμικές επιχειρήσεις που «σχεδιάζονται από άλλους».

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε τις δηλώσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης «ιδεολογική τρομοκρατία», υπογραμμίζοντας ότι ο φόβος της αφορά τις κοινωνίες που αντιδρούν στις πολιτικές της και αφορά συνολικά τη Δεξιά στην Ευρώπη. Σημείωσε επίσης την πίεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών και τόνισε ότι το κόστος θα βαρύνει την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες, κυρίως μέσω του ακριβού αμερικανικού LNG, ενώ θα μειωθούν πόροι για κοινωνικό κράτος και στήριξη της εργασίας, με αναφορά στη νέα ΚΑΠ της ΕΕ.

Τέλος, ο κ. Χαρίτσης έθεσε ερωτήματα για τις προμήθειες από ισραηλινή εταιρεία, η οποία έχει παγώσει τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ λόγω σύνδεσης με κύκλωμα διαφθοράς και αφορά το πυραυλικό σύστημα που «έχει δοκιμαστεί στη Γάζα», καθώς και για την επιστολή της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων που καταγγέλλει τον αποκλεισμό των εγχώριων ναυπηγείων από την πρόταση για το πρόγραμμα SAFE.

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