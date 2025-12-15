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Φάμελλος σε Θεοδωρικάκο: Είναι λαϊκισμός η ακρίβεια; Είναι λαϊκισμός ότι δεν βγαίνει ο μήνας;
Πολιτική
22:35 - 15 Δεκ 2025

Φάμελλος σε Θεοδωρικάκο: Είναι λαϊκισμός η ακρίβεια; Είναι λαϊκισμός ότι δεν βγαίνει ο μήνας;

Reporter.gr Newsroom
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Με αιχμή την ακρίβεια και την αδυναμία των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής επανήλθε στη Βουλή ο Σωκράτης Φάμελλος, στη δευτερολογία του κατά τη συζήτηση με τον υπουργό Ανάπτυξης. 

Απαντώντας στις κατηγορίες περί λαϊκισμού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ευθέως το ερώτημα αν «λαϊκισμός είναι το γεγονός ότι ο μισθός δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει ένα πρόβλημα που αγγίζει το σύνολο της κοινωνίας.

Ο κ. Φάμελλος επέκρινε τον Τάκη Θεοδωρικάκο για το ότι, όπως είπε, απέφυγε κάθε αναφορά στον ρόλο των μεσαζόντων και στις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ υποστήριξε ότι εδώ και έξι χρόνια δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική στρατηγική για την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Αντίθετα, έκανε λόγο για μια πολιτική που ευνόησε συγκεκριμένα συμφέροντα, αφήνοντας αιχμές για φαινόμενα πλουτισμού και σκανδάλων.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε τον υπουργό ότι δεν απάντησε στις αναφορές του για υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανακύκλωση, τονίζοντας πως, όπως είπε, «οι φάκελοι έχουν ήδη ανοίξει» και επίκεινται περαιτέρω εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο.

Κλιμακώνοντας την κριτική του, ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε τον υπουργό Ανάπτυξης «τροχονόμο της αισχροκέρδειας», υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος του δεν είναι να παρεμβαίνει εκ των υστέρων με πρόστιμα, αλλά να προλαμβάνει την ακρίβεια μέσω ουσιαστικού ελέγχου της αγοράς. Όπως σημείωσε, απαιτείται ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων της Πολιτείας και ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιτίες του προβλήματος και όχι απλώς τα συμπτώματά του.

Η παρέμβασή του έκλεισε με την επισήμανση ότι η ακρίβεια δεν αποτελεί επικοινωνιακό αφήγημα, αλλά καθημερινή εμπειρία για εκατομμύρια πολίτες, την οποία, όπως είπε, η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σχέδιο και πολιτική βούληση.

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