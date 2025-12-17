Ένταση και διακοπή στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω νέου καυγά Κωνσταντοπούλου - Συρεγγέλα

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Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εξέταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη. Η προεδρεύουσα, Μαρία Συρεγγέλα, αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η αιτία της έντασης ήταν η αναφορά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κώστα Μπούμπα, ότι το Μέγαρο Μαξίμου «άκουγε τηλέφωνα». Ακολούθως ο κ. Μυλωνάκης απάντησε: «Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. Είναι αξιόποινο. Ποιος άκουγε τηλέφωνα;», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να του απαντά: «Απειλείτε;».

Αυτό στάθηκε αφορμή για ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ της Κωνσταντοπούλου και της προεδρεύουσας Συρεγγέλα, με αλληλοκατηγορίες για συκοφάντηση και σύγκρουση συμφερόντων.

Συρεγγέλα: «Κ. Μπούμπα, εσείς έχετε το λόγο. Συνεχίστε.»

Κωνσταντοπούλου: «Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής, κα Συρεγγέλα.»

Συρεγγέλα: «Κ. Κωνσταντοπούλου, μην μιλάτε πάνω στους άλλους.»

Κωνσταντοπούλου: «Έχετε σύγκρουση συμφερόντων και παίζετε βρώμικο ρόλο.»

Συρεγγέλα: «Είστε συκοφάντης. Διακόπτουμε για 10 λεπτά για να ηρεμήσει η κα Κωνσταντοπούλου.»

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε μετά το διάλειμμα, αλλά το επεισόδιο αναδεικνύει τις έντονες αντιπαραθέσεις γύρω από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα υπό διερεύνηση περιστατικά.