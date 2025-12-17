Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του ο Μυλωνάκης – Άναψαν τα αίματα με Κωνσταντοπούλου

Για «fake news» της αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, κατά την κατάθεσή του σήμερα (17/12) στην Εξεταστική, σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μυλωνάκης υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση, ενώ διέψευσε τους ισχυρισμούς πως γνώριζε για τις επισυνδέσεις και είχε ενημερώσει κάποιους «γαλάζιους» βουλευτές, όπως ο Χρήστος Μπουκώρος.

«Δεν έχω μιλήσει με κανέναν βουλευτή της νέας Δημοκρατίας, γιατί προφανώς δεν γνώριζα. Να ενημερώσω για κάτι που δε γνωρίζω; Είναι μια συζήτηση που δημιουργήθηκε, καταλαβαίνω την σκοπιμότητα, δυστυχώς όμως για αυτούς επειδή είναι ψευδές, εγώ έχω την υποχρέωση να λέω την αλήθεια. Είτε αρέσει είτε όχι», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μυλωνάκης.

Μιλώντας, δε, για σκοπιμότητες της αντιπολίτευσης, υπαινίχθηκε ότι επιχειρείται να «στηθεί» ένα νέο αφήγημα α λα Νοβάρτις, ενώ διέψευσε και οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ»).

«Δε μου έχει τύχει ποτέ όμως να κάθομαι σε μια ταβέρνα και στο ίδιο τραπέζι να κάθεται ένας που δε γνωρίζω. Επιμένετε πώς δεν γνωρίζει τον Ξυλούρη ο Πρωθυπουργός;», είπε στον μάρτυρα η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, με τον ίδιο να απαντά: «Επιμένω, δεν γνώριζε ο πρωθυπουργός τον κ. Ξυλούρη και δεν τον γνωρίζει.»

ΠΑΣΟΚ: Δεν γνώριζαν, δεν άκουσαν, δεν κατάλαβαν

«Δεν γνώριζαν, δεν άκουσαν, δεν αντιλήφθηκαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», σχολιάζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας πως και ο κ. Μυλωνάκης ακολούθησε το «γνωστό μοτίβο» που είχαν ακολουθήσει και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη, επιχειρώντας να παρουσιάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «διαχρονική παθογένεια».

Αιχμηρά σχολίασαν, μάλιστα, και το γεγονός πως παρά τις φωτογραφίες που απεικονίζουν τον κ. Μητσοτάκη μαζί με τον Γιώργο Ξυλούρη, ο μάρτυρας αρνήθηκε πως δεν υπήρχε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσά τους.

Ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Δεν άργησε να προκληθεί ένταση με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και αφορμή το σημείωμα Βάρρα, σχετικά με το οποίο ο κ. Μυλωνάκης υποστήριξε ότι «ήταν για δική μου χρήση και ενημέρωση, ήταν ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ» και επέμεινε πως δεν είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό για το περιεχόμενό του.

«Συγκαλύπτετε για λογαριασμό του Βορίδη και έχετε συμπράξει σε υπόθαλψη εγκληματία», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον πως απέκρυψε το υπόμνημα με «δόλο».

Η ένταση, δε, εκτοξεύτηκε όταν η κα Κωνσταντοπούλου, προσπαθώντας να διαλευκάνει εάν ο κ. Μυλωνάκης έχει φιλικές σχέσεις με τον Μάκη Βορίδη, ενέπλεξε στη συζήτηση και τη σύζυγό του, πράγμα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο του ιδίου, όσο και του Μακάριου Λαζαρίδη.

Σε ερώτησή της σχετικά με το εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δώσει στον κ. Μυλωνάκη κάποια ρητή εντολή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μάρτυρας απάντησε πως η μόνη εντολή που έλαβε από τον πρωθυπουργό είναι «οριζόντια νομιμότητα σε όλα και παντού», με την κ. Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει «δόλιο» και «υπόλογο».

Σχετικά με το εάν γνωρίζει την Πόπη Σεμερτζίδου, ο κ. Μυλωνάκης απάντησε: «Δεν την έχω συναντήσει ποτέ μου», ενώ το ίδιο υποστήριξε και για τον σύντροφό της, Χρήστο Μαγειρία, σημειώνοντας πως έχει την «απόλυτη βεβαιότητα» ότι ούτε ο πρωθυπουργός έχει κάποια σχέση μαζί τους.

Σημειώνεται πως το «θερμόμετρο» χτύπησε «κόκκινο» και όταν αναζωπυρώθηκε η κόντρα ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Μακάριο Λαζαρίδη, σχετικά με τις κατηγορίες για σχέσεις της Πλεύσης Ελευθερίας με ΜΚΟ, ενώ μόνιμα τεταμένο ήταν το κλίμα και με το προεδρείο, εις βάρος του οποίου στην έναρξη της συνεδρίασης, η κα Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε πρόταση μομφής.