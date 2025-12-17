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Χαμός στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου-Λαζαρίδη: Καταγγελίες για παράνομη βιντεοσκόπηση και απειλές για μηνύσεις
Πολιτική
19:14 - 17 Δεκ 2025

Χαμός στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου-Λαζαρίδη: Καταγγελίες για παράνομη βιντεοσκόπηση και απειλές για μηνύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Φωτιά πήρε για μία ακόμη φορά η Εξεταστική με την κόντρα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Μακάριου Λαζαρίδη να μην σταματά να αναζωπυρώνεται.  

Αφορμή αυτή τη φορά, οι καταγγελίες του Νότη Μηταράκη πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει σχέσεις με ΜΚΟ, καθώς η ίδια και το κόμμα της εμφανίζονται ως εταίροι στην οργάνωση «Δικαιοσύνη για Όλους».

Μετά τη σχετική αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, ο κ. Λαζαρίδης επανέφερε το θέμα στη συνεδρίαση της Εξεταστικής, ζητώντας εξηγήσεις από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την οποία δεν σταμάτησε να προσφωνεί ως «σεξίστρια Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Την κάλεσε, λοιπόν, να απαντήσει ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία της ΜΚΟ, εάν τηρούνται οι κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων και τι έχει δηλώσει η ίδια στο πόθεν έσχες της.

Αλλά, αυτό ήταν μόνο η αρχή… το κλίμα δεν άργησε να δυναμιτιστεί, όταν ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για παράνομη βιντεοσκόπηση του ιδίου και του μάρτυρα, Γιώργου Μυλωνάκη, τη στιγμή που μιλούσαν σε ένα διάλειμμα της συνεδρίασης.

Η κα Κωνσταντοπούλου, από τη μεριά της, φώναζε πως απαγορεύεται να συνομιλούν, καθώς ο ένας είναι ο εισηγητής της πλειοψηφίας και ο άλλος μάρτυρας στη σημερινή διαδικασία, ενώ ο κ. Λαζαρίδης την κατηγόρησε περί «παραληρήματος» και κατήγγειλε πως την άκουσε να απειλεί τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, λόγω των όσων είπε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την υπάλληλο της Βουλής που έφυγε κλαίγοντας, εξαιτίας της έντασης που δημιουργεί η κα. Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική.

«Της είπε ότι, αν δεν το πάρει πίσω, θα πράξει τα δέοντα. Την ίδια ώρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είπε τίποτα για την καταγγελία του κ. Μηταράκη για εμπλοκή της με ΜΚΟ», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης, με την κα Κωνσταντοπούλου να τον κατηγορεί για συκοφαντία.

«Θα δώσω στη δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο απεικονίζονται Λαζαρίδης - Μυλωνάκης να συνεννοούνται. Δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανέναν ο μάρτυρας. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο Λαζαρίδης να μην λέει τίποτα, όταν τον ρώτησα τι είπε για τον πατέρα μου», είπε σε άλλο σημείο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συμπλήρωσε:

«Αυτή την καταγγελία (σ.σ. για τα επιδόματα ανηλίκων που παρανόμως ελάμβανε η μητέρα της) την είχαν κάνει 3 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μετά μου ζήτησαν συγγνώμη: Τριαντάφυλλος, Κασσής και ένας ακόμα που δεν θυμάμαι. Όποιος τολμήσει να ανακινήσει την συκοφαντία αυτή, θα έχει αγωγή.»

«Η κα Λιακούλη είπε ότι εγώ προκάλεσα κλάματα σε υπάλληλο της Βουλής. Να μας πει τώρα εδώ αν το ισχυρίζεται. Αν το ισχυρίζεται, να με ενημερώσει ποιος είναι ο υπάλληλος για να ερευνηθεί, γιατί έχω άριστη σχέση με τους υπαλλήλους της Βουλής», είπε στη συνέχεια σχετικά με τα όσα είχε αναφέρει η κα Λιακούλη, ενώ όσον αφορά την ΜΚΟ για την οποία μίλησε ο κ. Μηταράκης, σημείωσε:

«Αν η ΝΔ εννοεί τον φορέα “Δικαιοσύνη για Όλους”, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας. Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με την διαχείρισή της, παρά με την ίδρυση της. Απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους. Ο Λαζαρίδης να απαντήσει εάν είχε πάρει χαμπάρι όταν χασκογελούσε δίπλα στον Τσοχατζόπουλο και περνούσαν οι μίζες.»

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